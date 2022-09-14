Власти ряда регионов России отказались от празднований дней города

В России власти ряда регионов решили отказаться от празднований дней города на фоне событий вокруг Украины.

В Советске и Черняховске Калининградской области от увеселительных мероприятий отказались после известия о гибели одного из военнослужащих. Его похороны пройдут в четверг, пояснил глава администрации Советска Григорий Соколовский.

В Ростове-на-Дону отменены концерт и праздничный фейерверк, сообщил губернатор Василий Голубев. Причину он не назвал, но написал, что видит все комментарии в своих соцсетях. Ранее несколько пользователей "ВКонтакте" написали сообщения с призывом отменить празднования из-за украинских событий.

В Воронеже решили не проводить торжественное открытие праздника, салют и массовые мероприятия. "Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни", — написал в телеграме губернатор Александр Гусев.

Салюты и концерты с участием звезд эстрады отменили также в Краснодаре, Рязани и Армавире.

Отмена торжественных мероприятий в регионах последовала после празднования дня города в Москве. 10 сентября вечером в честь Дня городам там состоялся праздничный салют.

Ряд блогеров и авторов телеграм-каналов призывали власти отменить фейерверк - на фоне отступления российских войск в боях против Украины в Харьковской области. В соцсетях появились шутки, что Москва салютовала освобождению Изюма, Купянска и других городов украинскими военными.

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