Власти сообщили о трёх погибших в Таганроге в ходе атаки БПЛА

В Таганроге в результате ночной украинской атаки БПЛА погибли три человека, шесть пострадавших госпитализированы, сообщила в соцсетях глава города Светлана Камбулова. Такие же данные по погибшим ранее привёл губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Местные власти также заявили, что в связи с повреждениями ряда зданий в Таганроге введён локальный режим ЧС. Камбулова отметила в телеграм-канале, что из-за атаки оказалось повреждено несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. Губернатор Слюсарь писал о пожаре в промзоне, где загорелось складское помещение.

На территории авиационного научно-технического комплекса имени Бериева в Таганроге украинским ударом мог быть уничтожен уникальный самолет А-60 - советская летающая лаборатория на базе Ил-76, испытывавшая лазерное оружие. Об этом свидетельствуют видео очевидцев и изученный Радио Свобода спутниковый снимок, сделанный три дня назад, 22 ноября: на нем именно А-60 стоит в той части аэродрома, которая подверглась удару. Это уже не первая за время войны против Украины атака на комплекс Бериева, который специализируется на обслуживании и модернизации уникальных российских самолетов – не только А-60, но и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на записи очевидцев и собственный OSINT-анализ написал, что на военном аэродроме "Таганрог-Южный", который является главной испытательной базой предприятия имени Бериева, после ночной атаки загорелся военный самолёт.

Минобороны заявило, что в ночь на 25 ноября над Ростовской областью сбили 16 беспилотников. Всего, как утверждают в российском военном ведомстве, начиная с позднего вечера и до семи утра были "перехвачены и уничтожены" 249 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 116 БПЛА сбили над Черным морем, четыре - над Азовским, 76 дронов — над территорией Краснодарского края.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев написал, что ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак. Ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Самой сложной Кондратьев назвал обстановку в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по приведённым им данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали 4 человека. В городе развернут пункт временного размещения.

Росавиация сообщала о временных ограничениях на приём и вылет самолётов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи.

Украинская сторона сведения не комментировала.

