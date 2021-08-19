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Власти США подали обновлённый антимонопольный иск к Facebook

В США Федеральная торговая комиссия подала новую версию антимонопольного иск к Facebook. Об этом пишет The World Street Journal.

Впервые иск был подан в декабре прошлого года. Тогда комиссия и прокуроры 46 американских штатов и двух округов обвинили корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства путём приобретения перспективных конкурентов.

Ведомство просило суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение подобных сделок.

Представители Facebook в ответ заявили, что правительство наказывает успешно работающий бизнес. Соцсеть обратила внимание, что несколько лет назад именно Федеральная торговая комиссия разрешила покупку Instagram и WhatsApp.

В июне суд решил, что истцы предоставили недостаточно доказательств и вернул иск заявителям.

The World Street Journal отмечает, что в обновлённом варианте заявления есть дополнительные данные, которые подтверждают, что Facebook незаконно доминирует на рынке.

  • За последние 15 лет Facebook поглотил, помимо Instagram и WhatsApp, примерно 70 компаний. За Instagram компания заплатила в 2012 году один миллиард долларов. Несколько лет спустя Facebook приобрел мессенджер WhatsApp за 19 миллиардов долларов.
  • Президент Джо Байден заявлял о необходимости рассмотреть возможное разукрупнение технологических гигантов.
  • Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире, насчитывающая 2,8 миллиарда пользователей в месяц. Выручка корпорации в 2020 году составила более 28 миллиардов долларов.

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