Власти США подали обновлённый антимонопольный иск к Facebook

В США Федеральная торговая комиссия подала новую версию антимонопольного иск к Facebook. Об этом пишет The World Street Journal.

Впервые иск был подан в декабре прошлого года. Тогда комиссия и прокуроры 46 американских штатов и двух округов обвинили корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства путём приобретения перспективных конкурентов.

Ведомство просило суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение подобных сделок.

Представители Facebook в ответ заявили, что правительство наказывает успешно работающий бизнес. Соцсеть обратила внимание, что несколько лет назад именно Федеральная торговая комиссия разрешила покупку Instagram и WhatsApp.

В июне суд решил, что истцы предоставили недостаточно доказательств и вернул иск заявителям.

The World Street Journal отмечает, что в обновлённом варианте заявления есть дополнительные данные, которые подтверждают, что Facebook незаконно доминирует на рынке.