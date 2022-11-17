Власти Украины сообщили о продлении зерновой сделки на 120 дней

Министерство инфраструктуры Украины сообщило о продлении сделки по экспорту украинского зерна из черноморских портов еще на 120 дней.

"Решение было только что одобрено в Стамбуле. Гарантами инициативы остаются ООН и Турция", - говорится в сообщении ведомства. Министр Александр Кубраков написал в Твиттере, что глава оборонного ведомства Турции "сделал ещё один важный шаг в глобальной борьбе против продовольственного кризиса."

Кубраков отметил также, что Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить сделку минимум на год, добавив к ней порт Николаева. Сейчас вывоз зерна осуществляется из Одессы, Южного и Черноморска, отмечает РБК.

Соглашение действует с июля. Срок его действия завершался 19 ноября. О согласии России на продление договорённостей пока не сообщалось. Агентство Bloomberg 15 ноября со ссылкой на источники передало, что Москва, вероятно, также продлит зерновую сделку. Источники российских информагентств заявили 17 ноября, что переговоры еще идут.

Договорённости нацелены на то, чтобы не допустить расширения глобального кризиса на рынке продовольствия. Они позволяют вывозить украинскую селхозпродукцию и удобрения из черноморских портов, которые были заблокированы Россией после начала вторжения в Украину.

В октябре Россия на некоторое время приостанавливала свое участие в инициативе, обвинив украинских военных в атаки своих кораблей в аннексированном Севастополе. Киев в ответ заявлял, что Москва лишь искала повод для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.

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