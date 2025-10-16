Власть в Мадагаскаре взяли военные во главе с полковником Рандрианириной

В Мадагаскаре руководитель военных, заявивших о переходе к ним власти в стране после бегства президента Андри Радзуэлины, заявил о том, что в пятницу принесёт присягу в качестве нового президента.

Полковник Михаэль Рандрианирина 14 октября объявил о взятии власти в стране военными, сформировавшими так называемый Президенский совет за реформу. В комитет вошли представители офицеров армии, жандармерии и полиции, военные пообещали в течение двух лет провести выборы. Полковник во вторник отказался формально занять пост президента, однако после того, как Африканский союз приостановил членство Мадагаскара, заявив, что там произошёл переворот, согласился с предложением Констуционного суда принять присягу. Он также заявил о готовности к переговорам с Африканским союзом.

Свергнутый президент Радзуэлина, отставки которого добивались участники массовых протестов в стране, не признал себя отстранённым от власти и отказался добровольно уйти в отставку. При этом за его импичмент проголосовали депутаты парламента, не признав указ президента о его роспуске.

Полковник Рандрианирина был командующим элитного армейского подразделения CAPSAT, которое, помимо прочего, помогло свергнутому ныне президенту взять власть в 2009 году. В нынешнем году позиция военных этого подразделения оказалась ключевой - на фоне массовых протестов CAPSAT выступил против президента Радзуэлины.

Радио RFI сообщало, что президент Мадагаскара после этого был эвакуирован на французском военном самолете в воскресенье. Вечером в понедельник президент выступил с видеообращением, в котором заявил, что ему пришлось переехать в "безопасное место", чтобы защитить свою жизнь. Он не раскрыл, где находится.

Протесты в Мадагаскаре начались в конце сентября из-за дефицита воды и электричества и впоследствии переросли в антиправительственные акции: демонстранты требовали, чтобы президент ушел в отставку и извинился за насилие в отношении протестующих. В ООН сообщили, что с начала демонстраций погибли как минимум 22 человека, еще более 100 получили ранения. 11 октября военные CAPSAT заявили, что больше не будут участвовать в подавлении протестов.



