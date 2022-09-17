Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Политика

"Вместо судьи мог быть пылесос". Пять дней ареста кандидата Аркина

Никита Аркин с соратниками на митинге

Российские власти подвергли большому давлению независимых кандидатов в муниципальные депутаты, выборы которых прошли 11 сентября. Особенно сильно преследовали политиков и активистов, говоривших прямо о своих антивоенных взглядах во время избирательных кампаний. Кандидатов снимали с выборов незаконным образом, увольняли, задерживали, судили и отправляли в спецприемник.

Пять дней за решеткой провел бывший кандидат в муниципальные депутаты по Басманном району Москвы, участник выступившего против войны с Украиной движения ЛевСД Никита Аркин. Его схватили на работе и осудили за распространение листовки с символикой штабов Навального, которую активист впервые увидел в материалах своего дела. Вскоре после выхода из спецприемника Никиту сняли с выборов.

Своими впечатлениями о первых после начала войны с Украиной российских муниципальных выборах Никита Аркин поделился с Радио Свобода.

– Зачем во время войны с Украиной заниматься муниципальными выборами?

– На меня мой арест произвёл впечатление не самим наказанием, оно маленькое, людям давали сильно больше. Я понял, что со мной могут поступить как угодно. Мне даже не надо ничего делать самому: все сфабрикуют за меня. Чистый Оруэлл. Это гигантская система, которой мы связаны по рукам и ногам. Я могу совсем с ней не сталкиваться до определенного момента. И этим моментом станет вовсе не акция против СВО, а простая бытовая ситуация, например, у меня потолок дома протечет.

Госдума, правительство и все остальное могут быть в перспективе снесены, а местное самоуправление останется

Для меня местное самоуправление является самым главным звеном власти. Я не способен представить себе общество без местного самоуправления. Госдума, правительство и все остальное могут быть в перспективе снесены, а местное самоуправление останется. Но там должна быть прямая, а не представительная демократия. Реальная демократия начинается с территориальных советов и собраний жильцов, а дальше идет наверх и заканчивается Федеральным собранием. Вот это моя четкая политическая позиция.

– Интересует ли сейчас граждан России то, что им может предложить муниципальный депутат?

Никита Аркин во время избирательной кампании
Никита Аркин во время избирательной кампании

Как это ни грустно, значительную часть избирателей лавочки и подъезды интересуют больше, чем так называемая "СВО" (я ее так называю, потому что я нахожусь в России). Хотя, на самом деле, это логично, потому что на ситуацию с капремонтом, в отличие от внешней политики, есть хотя бы какие-то шансы повлиять. Кроме того, у какой-то части избирателей пацифистские взгляды, и муниципальные выборы во времена диктатуры это единственное, что у нас осталось для озвучивания пацифистской позиции. Власть это оценила, и мой арест на пять суток – этому свидетельство. Я считаю пять суток под арестом в какой-то степени своим достижением. Так что пацан, то есть я, к успеху пришел. Но, честно скажу, если что, к уголовному делу я не готов, но тут меня, собственно, никто не будет спрашивать. Впрочем, я надеюсь на лучшее.

– Что вам рассказывали во время поквартирного обхода ваши потенциальные избиратели?

Мы сталкивались с самым разным трешем... Например, люди, обитающие в общежитиях Басманного района, я не знаю, кто они... аскеты, подвижники. Если вы смотрели что-то о гарлемских трущобах, то вот в таких условиях эти люди вынуждены находиться, в том числе военные с семьями. Им обещали в 2017 году ремонт или расселение, сейчас уже 2022 год. Эта деталь характеризует правдивость утверждения “своих не бросаем” и прочего патриотизма, который к реальности не имеет отношения. Жителей этих общежитий волнуют постоянные нарушения прав человека, но не те, о которых пишет Human Rights Watch, а ежедневно втаптывающие в дерьмо бытовые проблемы. То, что граждане России живут в черт-те каких условиях, связано с тем, что власть на всех уровнях принимает законы, не спрашивая народ примерно ни о чем. Им наплевать на нас, что бы мы ни делали: хоть яйца прибиваем к Красной площади, хоть с красным флагом выходим на улицы. Но, разумеется, с точки зрения нашего влияния и административного кодекса им не наплевать.

Жителей этих общежитий волнуют постоянные нарушения прав человека, но не те, о которых пишет Human Rights Watch, а ежедневно втаптывающие в дерьмо бытовые проблемы

– Каким образом вас арестовали?

Два сотрудника полиции пришли ко мне на работу и потребовали следовать за ними на беседу. Один из сотрудников стремился меня вести в отдел, хотя я не делал попыток убежать или выпрыгнуть в окно. В отделении полиции мне сказали, что меня обвиняют в экстремизме. На следующий день меня повезли в суд. Мои интересы представляла блестящая адвокатесса Лейсан Маннапова. Но ее могло и вовсе не быть на суде, а вместо судьи мог бы заседать пылесос. Судья будто воспроизводила автоматические программы. Она отклонила пять ходатайств, в деле не было ни одного доказательства, если не считать поддельной листовки с символом штабов Навального, которую я якобы расклеивал. То, что организации "Штабы Навального" не существует, а между соратниками Навального и сторонниками “Яблока” натянутые отношения, судью не интересовало. Меня судили только по доносу какого-то честного гражданина, "настоящего патриота".

– Вы никогда не были сторонником Навального?

К Навальному я в целом отношусь критически, но я не хочу сейчас об этом говорить, так как он находится в колонии, а его сотрудников и волонтеров репрессируют.

– Как прошли ваши дни за решеткой?

Мне было стрёмно в отделе, но когда я узнал, что наказание административное, и мне присудили пять суток в спецприемнике, то я успокоился. У меня в камере было всего три адекватных человека, включая меня, и шконки стояли в ряд, а не висели одна над другой. По мнению соратников, я сидел в люксовых условиях, но мне было очень скучно.

Никита Аркин
Никита Аркин

– Зачем власти нужно было вас арестовывать?

Они меня посадили, чтобы снять с выборов. Снять меня с выборов они хотели, потому что живут в глюках сознания, придумывают себе врагов и начинают с ними сильно бороться. Причём как на маленьком, муниципальном, так и на более глобальном уровне. Делают они это по разным причинам. Кто-то просто звездочку на погоны хочет, кто-то ворует, а некоторые считают, что на матушку-Россию пятая или шестая колонна в самом деле нападают. Сурков и Дугин, я думаю, в это верят.

– Ваша мама написала вам такой комментарий к посту об аресте: "Увлекаться не стоит. Пяти (суток ареста) для жизненного опыта достаточно. Скромнее будь". Она нашла в себе силы сохранить в этой ситуации чувство юмора, но, наверное, сильно за вас переживала?

Мама очень переживает, но знает, что я занимаюсь общественной деятельностью.

– Вы могли бы победить на прошедших муниципальных выборах, если бы вас не сняли?

У меня были шансы пройти. Мы были очень активными в плане агитации, у нас была ценностная позиция и у меня получалось взаимодействовать с людьми в районных чатах. В жилищном активизме я с 2007 года, это тоже плюс. Незадолго до выборов я боролся с беспределом на Сретенке. Я не утверждаю, что я бы обязательно прошел, но шансы у меня были. Тем более мы выступали с пацифистской позицией и критиковали чиновников.

Меня судили только по доносу какого-то честного гражданина, настоящего патриота

– Вы состоите в движении, которое уже давно выступило против войны с Украиной. Его участники выходили на протестные акции, вас уже арестовывали. Что вас заставляет рисковать, оставаясь в России?

Я готовил документы на репатриацию, но после 24-го числа решил, что эмигрировать сейчас это дезертировать (это только о себе, я ни в коем случае не осуждаю уехавших). Я не то чтобы принял смелое решение остаться в России. Россия осталась той же самой, какой и была в 80-е, когда я родился, и в 90-е, когда я был подростком. Но чем дольше остаешься в этой ситуации, тем больше нужно сил, чтобы оставаться нормальным, честным человеком. Это, кстати, один из стимулов. У меня сил мало: я совсем не сверхчеловек и не активист в классическом смысле. Я человек социал-демократических убеждений, который хочет, чтобы в России была социал-демократическая партия. Так что, если все совсем станет плохо, я допускаю вариант отъезда.

– Еще не стало совсем плохо?

Как говорится в анекдоте, Путин отличается от Сталина тем, что при Сталине могли посадить каждого, а при Путине любого. Власть видит своих врагов в лице любой силы, даже не силы, а того, что в ее глазах выглядит силой, которую она не может контролировать, даже ту силу, которую она сама создает. Но пока в России на стадионах не расстреливают. Если будут массово давать тюремные сроки, тоже не исключаю, что уеду.

– Вы согласны с тем, что все россияне виноваты в войне с Украиной?

Нет. Я не чувствую никакой ответственности за так называемую спецоперацию. Я и мои друзья выходили на акции против этого дела. По какой причине мне чувствовать вину?! Потому что у меня курица двухголовая напечатана на паспорте?! В России были прекрасные демократические страницы.

– Если вы остаетесь в России, то предположу, что вы, активный человек, верите в возможность перемен?

Я надеюсь, что в России будет демократия. Мы ничем не хуже других стран, и у нас будет демократия не хуже, чем у остального мира. Сейчас демократия не у всех стран, но будет у всех.

– Когда это произойдет?

Я бы не хотел бы быть как в таком анекдоте: как можно было определить в Мексике после 1930-х годов испанских республиканских оппозиционеров? У них был очень большой кулак. Они сидели в барах и стучали им по столам, крича: "В этом году диктатура Франко обязательно падет". Но рано или поздно этот режим, выберем корректную форму, трансформируется.

– Вам страшно сейчас жить в России?

Мне очень часто страшно. После ареста я понимаю, что они могут делать все что угодно, но выйти из этой ситуации уже нельзя. Мы будем развивать наше движение, объединять с другими, сотрудничать с “Яблоком” и планируем работать до того момента, пока не дойдем до конца. Я хочу, чтобы в России существовала выборная система, чтобы любой человек мог в самом деле влиять на политику с помощью галочки, которую он бы ставил на избирательных участках хотя бы раз в четыре года. Для меня это программа минимум.

– Вас посадили из-за символики структур Навального? Команда этого политика вас как-то поддержала?

Они меня поддержали на муниципальных выборах, рекомендовали на своих ресурсах мою кандидатуру по Басманному району.

– Я видела, что на своей странице в социальной сети вы призвали оппозиционеров изменить стиль общения друг с другом.

Я считаю, что левые, навальнисты, яблочники, часть КПРФников, и все, кто исповедует демократические взгляды, должны нормально друг с другом взаимодействовать. Разумеется, это не касается ультраправых или людей, замешанных в преступлениях против прав человека. У нас должен быть максимально широкий демократический фронт, но все-таки не совсем резиновый.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG