С начала введения санкций против России во Франции заблокировали активы россиян на 1,2 млрд евро, сообщил руководитель разведывательного подразделения министерства финансов Франции Гийом Валетт-Вала в интервью газете La Tribune. По его словам, подсанкционные средства были обнаружены в ходе проверок, проводившихся в первом квартале года. В эту сумму входят только финансы конкретных бизнесменов, и не входят замороженные активы Центробанка России.

Заморозка активов не означает их обязательной конфискации. Как заявил Валетт-Валла, сейчас задача его управления - убедиться в отсутствии риска обхода санкций с помощью родственников или механизма оптимизации налогообложений.

17 июля агентство экономической информации Bloomberg сообщило со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран из 27: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. На их долю приходится 12,7 млрд евро из 13,9 млрд евро, замороженных на территории всего Евросоюза.

Как комментируют "Ведомости", после начала войны России в Украине власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Эти страны заморозили также около половины международных резервов Банка России на сумму около 300 млрд долларов.