Во Франции задержан Фредерик Бегбедер по делу об изнасиловании

Во Франции задержан известный писатель Фредерик Бегбедер, его допросили по делу об изнасиловании, сообщили агентство AFP и радиостанция France Bleu со ссылкой на прокуратуру.

По данным СМИ, 58-летнего писателя допросили в рамках предварительного расследования. Обвинения против него выдвинула женщина, имя которой не называется. С её слов, она встретилась с литератором прошедшим летом в гостиничном номере, где между ними произошел сексуальный контакт против её воли.

Ряд источников сообщили, что после допроса Бегбедера заключили под стражу, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее писатель уже имел проблемы с законом: в 2008 году он был арестован в Париже за употребление и хранение кокаина.