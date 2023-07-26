Суд признал Кевина Спейси невиновным в домогательствах

Суд присяжных в Лондоне в среду признал британского актёра Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах и сексуализированном насилии. Присяжные сочли недостаточно доказательными обвинения, которые против Спейси выдвинули несколько истцов, чьи имена не разглашаются.

Суд разбирал обвинения по девяти эпизодам домогательств и принуждений к сексу, якобы совершённых Спейси в отношении его сотрудников с 2004 по 2013 год, когда он работал в лондонском театре "Олд Вик". В свою защиту Спейси заявил, что действительно флиртовал с истцами, но никогда ни к чему их не принуждал. Также он утверждал, что один из истцов требовал от него заплатить более 450 тысяч фунтов, чтобы отозвать обвинение.

Это уже третий оправдательный приговор Кевина Спейси по искам такого рода. Они начали поступать после того, как в 2017 году актёр публично заявил о своей гомосексуальности. Спейси обвиняли домогательствах, приставании к молодым коллегам, грубых комментариях и создании токсичной рабочей атмосферы. Сам он это отрицал.

Из-за скандалов киностудии MRC и Netflix отстранили Спейси от дальнейшего участия в сериале "Карточный домик", в котором он играл ведущую роль политика Фрэнка Андервуда. Производство шестого сезона сериала было приостановлено. В 2021 году суд обязал Спейси выплатить около 31 миллиона долларов неустойки кинокомпании MRC за убытки, понесённые в результате остановки съёмок.

В октябре 2022 года суд снова оправдал Спейси по иску актёра Энтони Рэппа, который заявлял, что в 1980 году Спейси приставал к нему на вечеринке и требовал около 40 миллионов долларов компенсации. Присяжные пришли к мнению, что Рэпп не сумел доказать свои утверждения.