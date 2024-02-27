Во многих странах мира проходят акции памяти Бориса Немцова

Во вторник во многих странах мира проходят акции в память российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Он был убит девять лет назад, 27 февраля 2015 года, выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в Москве, прямо напротив Кремля. Следствие нашло четырёх исполнителей преступления, но о заказчиках неизвестно ничего.

Многие акции памяти Немцова за рубежом прошли у посольств и консульств России. Часто там уже есть стихийные мемориалы памяти другого погибшего оппозиционного политика — Алексея Навального. Активисты объединяют мемориалы Навальному и Немцову и выступают в поддержку всех гражданских активистов в России, чья общественная позиция ставит их свободу и жизнь под угрозу.

У посольства России в Праге напротив импровизированного мемориала Алексею Навальному активисты выложили надпись "Борись" из свечек. Как сообщает с места событий корреспондент Радио Свобода, на митинге в формате открытого микрофона выступили представители движения "Весна" и другие неравнодушные. Они говорили о предстоящих выборах и о важности писем политзаключенным. На стену посольства проецировались кадры с портретами убитых и находящихся в заключении оппозиционеров.

Десятки людей собрались у российского посольства в Риге. "Мы скорбим по всем, кто погиб, сражаясь за свободу. Мы вспоминаем тех, кто сидит сейчас в тюрьме", - напомнили организаторы митинга.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич написал в соцсетях: "Девять лет назад в Москве был убит выдающийся российский политик Борис Немцов. Он предупреждал весь мир об истинной природе путинского режима. Тогда к нему мало кто прислушался — теперь мы расхлёбываем последствия".

Акция проходит и у посольства в Вильнюсе. На заборе также вывешен баннер с текстом "Путин убил Навального".

Акции памяти политика проходят во многих других городах.

Посольство США в России в девятую годовщину гибели Немцова выступило с заявлением, в котором назвало политика "одним из самых стойких примеров мужества". Ведомство отметило, что отдаёт дань уважения также всем россиянам, которые, несмотря на репрессии, продолжают бороться за лучшее будущее для своей страны, и ещё раз призвало правительство России выполнять свои конституционные обязательства перед народом и защищать его права, в том числе право на свободу слова, мирных собраний и ассоциаций. Посол США в Москве Линн Трейси приняла участие в возложении цветов на месте убийства Немцова на Большом Москворецком мосту.