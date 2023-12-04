Во "ВКонтакте" ограничили доступ к "Тату"; мультик про пони теперь 18+

После признания несуществующего "движения ЛГБТ" экстремистским во "ВКонтакте" ограничили доступ к контенту группы "Тату", а "Кинопоиск" поставил на мультсериал про пони маркировку "18+"

Официальное ВК-сообщество российской группы "Тату", которая в 2000-х использовала имидж лесбиянок, заблокировало доступ к своим постам, фотографиям и видео. На это обратила внимание "Сота". Год назад, после принятия закона о запрете "пропаганды ЛГБТ", администраторы сообщества добровольно удалили все кадры с поцелуями солисток, отмечает издание.

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" поставил на мультсериал "Мой маленький пони: Дружба – это чудо" маркировку "18+", означающую, что он рекомендован только для взрослых. Как объяснили "Медиазоне", маркировка связана с "новыми законодательными ограничениями". "Сота" предполагает, что поводом могла стать одна из героинь мультсериала – голубая Радуга Дэш с крыльями, радужной гривой и таким же хвостом.