КЗЖ: рекордное число журналистов сидит в мировых тюрьмах в 2021 году

Число заключённых в тюрьму журналистов во всем мире достигло мирового максимума в этом году, говорится в отчёте международного Комитета защиты журналистов, который есть в распоряжении Радио Свобода. На начало декабря 293 человека были лишены свободы за свою профессиональную деятельность по сравнению с 280 в прошлом году.

На первом месте по уголовному преследованию журналистов третий год подряд остается Китай – здесь срок за свою профессиональную деятельность отбывают 50 журналистов. На втором месте Мьянма с 26 заключёнными, на третьем и четвертом – Египет (25 заключённых) и Вьетнам (23 заключённых).

Замыкает пятерку лидеров антирейтинга Беларусь – здесь за решёткой находится 19 журналистов, осужденных за свою работу. За последний год власти Беларуси посадили девять журналистов. Это самый большой прирост заключённых за год с 1992 года, когда Комитет начал собирать статистику, и за всё время независимости Беларуси.

Арест журналиста Романа Протасевича после вынужденной посадки в Минске самолёта, в котором он летел из Греции в Литву, в организации называют крайне жестокой мерой. Это, по мнению Комитета, показывает, как "мало лидера страны Александра Лукашенко заботит общественное мнение, и как сильно он заботится о том, чтобы остаться у власти".

Другой задержанный в Беларуси – корреспондент независимого спортивного новостного сайта "Трибуна" Александр Ивулин. Он отбывает четырехлетний срок по обвинению в нарушении общественного порядка. Внимание правозащитников привлекло также то, что на 14 суток посадили его поклонника за ношение клубной футболки с номером 25. Такой номер носил Ивулин, когда играл в футбол.

Россия занимает девятую строчку рейтинга и располагается между Саудовской Аравией и Ираном. В российских колониях содержатся 14 журналистов, осуждённых в связи с профессиональной деятельностью. Столько же в Саудовской Аравии, однако здесь за год не посадили ни одного человека, а десятерых, наоборот, освободили. В организации отмечают, что отчет не включает тех журналистов, которых посадили и освободили в течение года.

За последний год в мире были убиты как минимум 24 журналиста, говорится в отчёте. Гибель еще 18 представителей СМИ в Комитете не смогли напрямую связать с их профессиональной деятельностью. Больше всего убитых зафиксировали в Мексике – шесть человек.