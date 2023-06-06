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Дороги к свободе

Война пришла в Россию. Эфир в 20:30

Жители Шебекина в пункте временного размещения в Белгороде

Ольга Лень, Алексей Барановский, Игорь Эйдман: как боевые действия в Белгородской области изменят характер войны?

Война, развязанная в Украине Владимиром Путиным, бумерангом возвращается в Россию. Как это изменит ситуацию на фронте и в самой России?
Собеседники Виталия Портникова: Ольга Лень, украинская журналистка, политический обозреватель телеканала «Еспресо»; Алексей Барановский, представитель политического центра Легиона "Свободная Россия" и Игорь Эйдман, российский политолог, социолог, публицист. Эфир в 20:30.

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