Военный получил почти три года колонии за отказ воевать с Украиной

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Иваницкого к двум годам и девяти месяцам колонии по обвинению о неисполнении приказа начальника в период мобилизации. Ранее Иваницкий отказался отправиться на войну против Украины.

По данным следствия, 4 августа в помещении штаба воинской части Иваницкий, "желая избежать участия специальной военной операции", отказался выполнить приказ командира об отправке для участия в боевых действиях.

Суд указал в качестве отягчающего обстоятельства, отказ выполнять приказ в период действия указа президента о мобилизации. Судья также учёл, что своими действиями Иваницкий якобы поставил под сомнение принцип единоначалия