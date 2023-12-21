Военный получил почти три года колонии за отказ воевать с Украиной

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Иваницкого к двум годам и девяти месяцам колонии по обвинению о неисполнении приказа начальника в период мобилизации. Ранее Иваницкий отказался отправиться на войну против Украины.
По данным следствия, 4 августа в помещении штаба воинской части Иваницкий, "желая избежать участия специальной военной операции", отказался выполнить приказ командира об отправке для участия в боевых действиях.
Суд указал в качестве отягчающего обстоятельства, отказ выполнять приказ в период действия указа президента о мобилизации. Судья также учёл, что своими действиями Иваницкий якобы поставил под сомнение принцип единоначалия
- Ранее суды приговаривали военных, отказавшихся от участия в боевых действиях к лишению свободы в колонии поселении.
- Намного чаще российские суды выносят приговоры военным, покинувшим воинскую часть. В основном – это реальные сроки в колонии, иногда – условные. Военные юристы считают, что условные сроки стали назначать для того, чтобы иметь возможность отправить военнослужащих в зону боевых действий.
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