Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Военный получил почти три года колонии за отказ воевать с Украиной

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Иваницкого к двум годам и девяти месяцам колонии по обвинению о неисполнении приказа начальника в период мобилизации. Ранее Иваницкий отказался отправиться на войну против Украины.

По данным следствия, 4 августа в помещении штаба воинской части Иваницкий, "желая избежать участия специальной военной операции", отказался выполнить приказ командира об отправке для участия в боевых действиях.

Суд указал в качестве отягчающего обстоятельства, отказ выполнять приказ в период действия указа президента о мобилизации. Судья также учёл, что своими действиями Иваницкий якобы поставил под сомнение принцип единоначалия

  • Ранее суды приговаривали военных, отказавшихся от участия в боевых действиях к лишению свободы в колонии поселении.
  • Намного чаще российские суды выносят приговоры военным, покинувшим воинскую часть. В основном – это реальные сроки в колонии, иногда – условные. Военные юристы считают, что условные сроки стали назначать для того, чтобы иметь возможность отправить военнослужащих в зону боевых действий.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG