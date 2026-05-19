"Воевали, чтоб стать колонией Китая!"

Владимир Путин отправился в Китай, чтобы снова попытаться уговорить Си Цзиньпина дать согласие на строительство газопровода "Сила Сибири - 2". Так, по крайней мере, говорят источники Bloomberg. Цена на газ остаётся главным вопросом, Китай хочет закупать у России газ практически по внутренним ценам, отмечает Financial Times. Это около 50 долларов за тысячу кубометров, то есть в 12 раз ниже текущих европейских котировок и в 5 раз ниже цены, которую Китай платит сейчас – 258 долларов. Прогресс в достижении любой сделки зависит от Си Цзиньпина – пока мало признаков, что Россия сможет легко достичь соглашения, считают эксперты Bloomberg. Переговоры о цене могут занять годы, ранее писал Reuters.

BBC отмечает, что Си говорит с Путиным с позиции силы. Россия после вторжения в Украину потеряла Европу как равного партнера и превратилась в младшего партнера Китая. Москва попала в зависимость от китайских технологий и оказалась сырьевым придатком КНР. Недовольны зависимостью от Китая и так называемые z-военкоры. Кто-то из ура-патриотов открыто ругает Путина: "Мы воевали, чтоб стать сырьевой колонией Китая!".

Примечательно, что Путин прилетает в Пекин всего через четыре дня после завершения визита в Китай Дональда Трампа. Эксперты называют КНР "средним звеном" в коммуникациях Москвы и Вашингтона. Как утверждают источники газеты Financial Times, на встрече с Дональдом Трампом Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.

О зависимости России от Китая, которая только усилилась за годы войны, говорим в программе "Лицом к событию" с обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом.




