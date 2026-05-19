Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай

Президент России Владимир Путин во вторник поздно вечером прибыл с официальным визитом в Китай.

В аэропорту Пекина Путина встречал член Политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел Ван И. В рамках торжественной церемонии был выстроен почетный караул, передаёт "Интерфакс".

После церемонии встречи российский президент направился в государственную резиденцию для почетных гостей "Дяоюйтай".

Поездка Путина формально приурочена к 25-летию подписания двумя странами Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Визит проходит спустя всего несколько дней после посещения Китая президентом США Дональдом Трампом. Впоследствии Трамп отмечал, что во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином обсуждал войну России против Украины и ситуацию вокруг Тайваня.

Как ожидается, основным рабочим днем визита Путина в КНР будет 20 мая. На этот день запланированы российско-китайские переговоры на высшем уровне и ряд других мероприятий. Перед поездкой Путин заявлял, что сейчас "российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня". "Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания", – подчеркнул Путин. Си Цзиньпина российский президент назвал "давним добрым другом".



