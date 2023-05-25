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Волгоградца обвинили в "пропаганде ЛГБТ+" за анкету на сайте знакомств

Пикет

Суд в Волгограде оштрафовал местного жителя на сто тысяч рублей по статье об ЛГБТ-пропаганде.

Протокол на 20-летнего волгоградца составили из-за его анкеты, размещённой на сайте знакомств. Другой информации об оштрафованном не приводится. Отмечается также, что это первое такое дело в Волгоградской области.

  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
  • 83% опрошенных представителей ЛГБТ+ заметили усиление гомофобных и трансфобных настроений в российском обществе после начала войны с Украиной. При этом ЛГБТ-персоны стали реже обращаться в полицию в случае дискриминации и насилия: они опасаются, что столкнутся с повторной дискриминацией.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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