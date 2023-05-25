Волгоградца обвинили в "пропаганде ЛГБТ+" за анкету на сайте знакомств

Суд в Волгограде оштрафовал местного жителя на сто тысяч рублей по статье об ЛГБТ-пропаганде.

Протокол на 20-летнего волгоградца составили из-за его анкеты, размещённой на сайте знакомств. Другой информации об оштрафованном не приводится. Отмечается также, что это первое такое дело в Волгоградской области.