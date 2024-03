"Ритуальное действо". Американские эксперты – о выборах президента России

Реакция в Соединенных Штатах на исход президентских выборов в России была предсказуемой. "Эти выборы не были ни свободными, ни честными", – заявил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента Ведант Пател. По его словам, Путину не стоит ожидать поздравительного звонка по этому поводу из Белого дома. Так он ответил на вопрос, могут ли Соединенные Штаты не признать результаты этого голосования, к чему публично призывали некоторые видные российские оппозиционеры.

Заголовки в американских газетах также не оставляют поводов для разночтений. "За путинским потемкинским голосованием: реальная поддержка при отсутствии выбора", – пишет The New York Times. "Путин победил на выборах с одним возможным исходом", – так резюмирует голосование в России The Wall Street Journal.

Единственным реальным вопросом для западных аналитиков, на который не получен ответ, остается вопрос об уровне поддержки и популярности Путина в России, – говорит в интервью Радио Свобода американский политолог и историк профессор Нью-Йоркского университета Джошуа Таккер.

"Понятно, что это ритуальное действо, с помощью которого Путин демонстрирует населению свою мощь и популярность, пытается убедить международную аудиторию в своей легитимности, в том, что в России продолжаются демократические процессы. Но совершенно очевидно, что происшедшее в России нельзя назвать свободными честными выборами. Выборы в авторитарной системе – это не более чем инструмент, который используют правители, чтобы получить результат, который им необходим для воздействия на внутреннюю и внешнюю аудиторию. На этих выборах у россиян попросту не было выбора. С каждыми президентскими выборами число голосов, отданных за Путина, идет вверх в то время, как режим все жестче и жестче подавляет оппозицию, гарантируя отсутствие любой оппозиционной фигуры. Никто из западных наблюдателей не назовет происшедшее в России реальными выборами. Когда население достаточно запугано, когда у избирателей нет выбора сравнительно несложно повысить рейтинг одного реального кандидата. На мой взгляд, единственным открытым вопросом остается вопрос о том, каков реальный уровень популярности Путина. Эти выборы не дают никаких оснований сделать каки-либо выводов на этот счет".

По мнению Джошуа Таккера, акция "Полдень против Путина", вызвавшая противоречивые чувства у самих россиян, доказала наличие в их стране серьезных протестных настроений:

"Я считаю, что протестная акция "Полдень против Путина" была умным ходом, который позволил значительному числу россиян выступить с протестом в рамках репрессивного режима. Я убежден, что им было важно убедиться, что они не одиноки, что даже в условиях тотальных гонений люди готовы продемонстрировать свою оппозицию Путину не только в разговорах за кухонным столом", – говорит Джошуа Таккер.

Бывший помощник Госсекретаря США Дэвид Кремер, считает, что голосование в России отражение новой реальности: страной правит тоталитарный режим:

"Я бы не называл происшедшее в России выборами. Исход этого процесса был решен задолго до того, как произошло так называемое голосование. Этот процесс был проведен в нарушение Конституции России, несмотря на принятые поправки, позволившие Путину находиться у власти дольше, чем Сталин, дольше, чем любой российский правитель в течение последних столетий. Я бы назвал этот процесс насмешкой, шуткой, если бы это не была плохая шутка. В 2012 году Путин получил 64%голосов, шестью годами позже – около 77%, а сейчас он якобы получает почти 90%. Понятно, что его популярность растет во много из-за того, что он убивает людей, которые бы могли привлечь протестные голоса, бросить ему вызов: в 2015 году это был Борис Немцов, в нынешнем году это Алексей Навальный. Оппозиция Путину стала опасной для жизни в России. Когда власти уничтожают, бросают в тюрьмы любых видных критиков Путина, у людей попросту не остается альтернатив. Интересно было наблюдать за тем, как в воскресенье в полдень по местному времени внезапно выросли очереди у дверей пустовавших избирательных пунктов в Москве, пришедших туда по призыву Навального. Это была реальная демонстрация протестных настроений".

Дэвид Кремер говорит, что от западных столиц трудно ожидать непризнания результатов голосований, хотя там прекрасно понимают, что происходит в России:

"На мой взгляд, западные столицы не должны признавать Путина как законно избранного лидера России. Но я сомневаюсь, что они пойдут на это, поскольку они хотят оставить открытыми двери для будущих контактов с Кремлем относительно и Украины, и нераспространения ядерного оружия, и обмена заключенными, и других вопросов, которые могут возникнуть в отношениях с Москвой. Вывод, который можно сделать из этих выборов совершенно очевиден: Россия превратилась в тоталитарное государство, где оппоненты режима уничтожаются, и даже у таких малоизвестных кандидатов, как Надеждин, нет никаких шансов выставить свою кандидатуру на выборы. Путин сосредоточил в своих руках полный контроль над российским обществом и пока он находится у власти, ничего не изменится".

Результаты этого голосования могут ввести в заблуждение лишь Владимира Путина, говорит Брайан Тэйлор, политолог из Сиракузского университета в Нью-Йорке:

"Я думаю, эти результаты нельзя воспринимать как реальное отражение настроений россиян. Прежде всего, во время этого процесса у людей не было выбора, во-вторых, поскольку в течение двадцати с лишним лет общество было объектом манипуляций со стороны авторитарного режима. Понятно, что западные правительства прекрасно осознают, с чем они имеют дело в России. Никто не называет российский избирательный процесс настоящими выборами. Достаточно посмотреть на реакцию западных столиц. Я подозреваю, что результаты этого процесса наиболее важны для Путина. Он еще раз показывает российским элитам, что массы на его стороне. Хотя я не уверен, что элиты на это купятся. Что, может быть, более важно – эти результаты важны для его самоощущения. Он получил около девяноста процентов голосов при самой высокой явке россиян на выборы. Это должно польстить его самолюбию. Я не думаю, что кто-либо еще принимает эти результаты за чистую монету".

По словам Брайана Тэйлора, несмотря на благоприятные для Владимира Путина результаты голосований, они не дают оснований для выводов о жизнеспособности нынешнего российского режима:

"Исторический опыт говорит нам о том, что в таких персонифицированных диктатурах правители, находящиеся у власти столь долго, как Владимир Путин, как правило правят до своей кончины. По крайне мере, таков опыт последних восьмидесяти лет. При этом известно, что фундаменты таких режимов ненадежны. Внезапно могут произойти события, которые ведут к их краху. Россия, если можно так выразиться, сверхавторитарна для государства, которое сравнительно современно с точки зрения общественного развития. Нынешняя государственная система архаична для такого общества. Но она может продержаться еще длительное время, потому что государство контролирует политическое, информационное пространство, а в руках Путина находятся финансовые потоки".