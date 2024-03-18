Вооружённая группировка в Нигерии похитила ещё почти 90 человек

В Нигерии в понедельник вооружённая группировка похитила как минимум 87 человек в провинции Кадуна. Среди захваченных есть женщины и дети. Свидетели сообщили, что пятерым пленникам позже удалось убежать и вернуться домой. Судьба прочих остаётся неизвестной.

Похитители пока не выдвинули никаких требований для освобождения похищенных.

9 марта в посёлке Курига в той же провинции Кадуна вооружённые люди ворвались в местную школу и похитили более 280 детей. Директор школы заявил, что один человек был застрелен при попытке спасти школьников.

Позже стало известно, что похитители требуют за освобождение школьников выкуп в размере одного миллиона найра (это местная валюта), что составляет 620 432 доллара. Если выкуп не будет выплачен в течение двух недель, они угрожают убить всех заложников. Нигерийские силы безопасности пытаются выйти на след похитителей, но пока нет сообщений об успехах.