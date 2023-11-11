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Кто поручится за российского диктатора? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Слева направо: Анна Нетребко, Елена Исинбаева, Гарик Харламов. Коллаж
Слева направо: Анна Нетребко, Елена Исинбаева, Гарик Харламов. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 45-й недели 2023 года

Каким будет главный лозунг президентской кампании Путина-2024? Сработает ли девиз "Россия – семья семей" у холостого президента, чья личная жизнь окутана тайнами и скрыта от прицелов независимых журналистов?

Где взять новых или старых доверенных лиц, когда любому из них грозит попадание в санкционные списки Европы и Северной Америки?

Путин в Казахстане. Почему кремлевский лидер не может выговорить имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева? Как Токаев отреагировал на плохую память московского гостя, исковеркавшего его отчество?

Успехи ВСУ на Черном море: в Крыму потоплены два десантных катера и поврежден ракетный корабль "Аскольд". Кто ждет освободителей, а кто сбежит в Россию, если придет украинская армия?

"Свидетельство расправы 7 октября" – 47-минутный документальный фильм о нападении радикальной группировки ХАМАС на Израиль: закрытые показы по всему миру. Удастся ли Нетаньяху и его кабинету выиграть информационную войну у врагов Иерусалима?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Аббасом Галлямовым, политиком Владимиром Миловым, главой Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник, украинским журналистом Владимиром Золкиным и израильско-латвийским историком Яковым Фальковым.

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