Каким будет главный лозунг президентской кампании Путина-2024? Сработает ли девиз "Россия – семья семей" у холостого президента, чья личная жизнь окутана тайнами и скрыта от прицелов независимых журналистов?
Где взять новых или старых доверенных лиц, когда любому из них грозит попадание в санкционные списки Европы и Северной Америки?
Путин в Казахстане. Почему кремлевский лидер не может выговорить имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева? Как Токаев отреагировал на плохую память московского гостя, исковеркавшего его отчество?
Успехи ВСУ на Черном море: в Крыму потоплены два десантных катера и поврежден ракетный корабль "Аскольд". Кто ждет освободителей, а кто сбежит в Россию, если придет украинская армия?
"Свидетельство расправы 7 октября" – 47-минутный документальный фильм о нападении радикальной группировки ХАМАС на Израиль: закрытые показы по всему миру. Удастся ли Нетаньяху и его кабинету выиграть информационную войну у врагов Иерусалима?
Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Аббасом Галлямовым, политиком Владимиром Миловым, главой Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник, украинским журналистом Владимиром Золкиным и израильско-латвийским историком Яковым Фальковым.
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