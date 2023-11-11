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Каким будет главный лозунг президентской кампании Путина-2024? Сработает ли девиз "Россия – семья семей" у холостого президента, чья личная жизнь окутана тайнами и скрыта от прицелов независимых журналистов?

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"Свидетельство расправы 7 октября" – 47-минутный документальный фильм о нападении радикальной группировки ХАМАС на Израиль: закрытые показы по всему миру. Удастся ли Нетаньяху и его кабинету выиграть информационную войну у врагов Иерусалима?

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