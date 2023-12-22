Война как обещание. Ефим Фиштейн – о столкновении цивилизаций

Вы уверены, что владеете полнотой картины нынешнего этапа израильско-палестинского противостояния и поэтому в состоянии делать выводы относительно его результатов? В смысле – кто выигрывает, а кто наоборот?

Если воспринимать всерьез экспертные заключения, то впору заказывать плакальщиц, чтобы они убивались на могилке еврейского государства. Налицо якобы небывалый провал не только разведывательных служб Израиля, но и всего сионистского проекта, доказавшего свою нежизнеспособность и моральную несостоятельность. Теория, в конце концов, проверяется практикой, а та, похоже, выглядит для Израиля как череда сплошных неприятностей: что ни год, то война, которая обязательно сопровождается все большим количеством жертв. Большой кровью добытые победы только усиливают симпатии мира к побежденным и ведут к взрывному росту антисемитских настроений в цивилизованных странах мира. Короче, если еврейскому существованию что-то и угрожает, то это прежде всего сама израильская государственность. Не лучше ли из явной неудачи порочного эксперимента сделать правильный вывод, вроде того, что сделал чешский президент Гаха в марте 1939 года, сказав Гитлеру: "Я с доверием вкладываю судьбу своего народа в ваши руки, мой фюрер!"

Трусость есть мудрость сегодняшнего дня. Только гордыня мешает израильтянам принять вариант двух территориально переплетенных государственных образований или даже одного многонационального государства, где народы смогут сосуществовать в братской любви и взаимном уважении, где волк будет жить вместе с ягненком, леопард ляжет рядом с козленком, теленок и лев будут вместе пастись и дитя поведет их, как завещал пророк Исайя. Просто недоверчивые евреи отказываются поверить в то, что, когда пройдет первый, вполне понятный гнев вчерашних угнетенных, добрые соседи разрешат им пестовать свои странные обычаи в кружках народной самодеятельности! И уж точно не будут препятствовать их добровольному уходу туда, где ими же спровоцированный антисемитизм еще не будет угрожать их жизни. Неслучайно ведь в самых передовых университетах Америки воспевание геноцида евреев как формы восстановления мировой справедливости и прямые призывы к нему перестали считаться чем-то предосудительным, если не сопровождаются прямыми действиями против конкретных лиц. Понятно, что оруэлловская концепция прогресса, где мир – это война, свобода – это рабство и далее по оригиналу, угрожает самому существованию Соединенных Штатов больше, чем Израилю.

время играет на руку Израилю

Подлинная проблема заключается в том, что такая картина мира работает разве что в королевстве кривых зеркал. Она – не более чем набор журналистских впечатлизмов, к действительности прямого отношения не имеющих. Реальность такова, что ничто в ней не заставляет Израиль пересматривать свои подходы и менять планы. Начиная с превратного представления о том, что оборонительные войны становятся для еврейского государства все более кровавыми. Сравните на досуге: в войне Судного дня 1973 года Израиль потерял 3 с половиной тысячи убитыми, в нынешней пока примерно сотню. Конечно, жизнь – высшая ценность в иудаизме, сразу после веры и предназначения, но при определении тенденции лучше быть точными. И последующая отставка Нетаньяху, которой так вожделеют его недруги, если случится, ровным счетом ничего не изменит в раскладе – просто плоды его заслуг пожнут другие люди. Вынужденная отставка главного действующего лица – обычная форма ритуального жертвоприношения, знак искупления трагедии, который позволяет народу начать с чистого листа. Так бывает, так было. После победы в войне Судного дня, начавшейся "тотальным провалом" спецслужб, Голда Меир вынуждена была уйти в отставку под улюлюканье недругов. И что же? История произвела в герои именно ее, а не ее ничтожных наследников.

Есть факты малозначащие, как историческая вата, а есть такие, у которых есть потенциал менять ход событий. Кто умеет факты правильно читать, непременно придет к заключению, что время играет на руку Израилю и развитие лишь подтверждает его трудные правды. Рост антисемитских настроений в западных странах, несомненно, не облегчает жизнь евреев в этих государствах и выставляет не лучшую характеристику коренным народам, но он в принципе не связан напрямую с жизнью и деятельностью местных еврейских землячеств. Он связан скорее с массовым переселением мусульманского населения в Европу и Америку, с пафосом политики "открытых границ", с остаточным доминированием левых идеологий. Сращивание прогрессизма с антисемитизмом никак не является реакцией на некие коварные интриги еврейских властолюбцев. В природе нет таких действий, поступков, поведенческих моделей евреев, которые не вызывали бы реакцию отторжения у этой части общественности, – разве что опция самоубийства, но такой опции у евреев нет в заводе. Такова глубинная онтология, ощущение судьбы и ее смысла, может быть, даже Божий замысел, с позволения агностиков. Это явление, которое рационализации не подлежит.

Так или иначе, доля антисемитов среди граждан западных государств никогда даже не приблизится к состоянию, скажем, сто лет тому назад, когда мир скатывался к нацизму, или во времена дрейфусиад-гильснериад-бейлисиад, не говоря уже о Средневековье. Как говорится, это мы уже проходили! Единственное, что эти эксцессы смогли породить, – это идею еврейской государственности.

Положительное отношение к Израилю является родовым знаком западного нового правого движения

Но какие же факты свидетельствуют об обратном – о том, что Израиль выходит из этого раунда победоносно, обеспечивая себе хорошие предпосылки для всех последующих раундов? Прежде всего это вялая, индифферентная реакция арабского мира на силовой ответ израильтян. Ни одно из катастрофических предсказаний не сбылось, скорее наоборот. На территории Палестинской автономии не случилось ни третьей, ни десятой интифады, не разразились даже сколько-нибудь серьезные социальные беспорядки, редкие нападения малолеток с помощью ножа или пистолета не в счет. Все знают, что мелкие хулиганские выходки – признак не силы, а слабости, ибо символизируют провал больших наступательных стратегий. Командиры ХАМАС, еще оставшиеся в живых, это прекрасно понимают. Израильские арабы практически единогласно выпад террористов осудили, отмежевались от него в диапазоне от безразличия до открытых проклятий. Бедуины крупно рассорились с воинами джихада, друзы уже геройски отличились в этой войне в составе израильской армии. Не верьте россказням о глобальной интифаде, ее нет и не предвидится.

Единственный по-настоящему важный факт налицо: ни одно арабское или просто мусульманское государство ни разу не разорвало дипотношений с Израилем, ни одно! Турция отозвала своего посла для консультаций – это, конечно, катастрофа, но совсем не трагедия! Это значит, что как только уничтожение ХАМАС будет успешно завершено, процесс нормализации отношений Израиля с арабским миром пойдет с удвоенной скоростью. Это откровенно признает саудский наследный принц Мохаммед бин Салман, выбирая самые осторожные и необязательные к выполнению проклятия в адрес израильтян. Некоторые видные шейхи, как, например, король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль-Халифа, предпочитают метать громы и молнии в адрес ХАМАС, прямо называя его взбалмошную выходку провокацией, подрывающей перспективы плодотворного регионального сотрудничества. На фоне информационного гама выявилось единственно существенное: никто в Аравии не хочет ни ХАМАС как структуру, ни его убийц на своей территории. Даже Иран не зашел дальше пустопорожнего звона, его питомцы из "Хезболлы" постреливают из-за кордона для поддержания штанов, но на широкоформатную войну не решаются, муллы из Тегерана им не дают на то отмашки, и правильно делают. Одним словом, реальные игроки региона правильно понимают смысл нокаутирующего израильского удара и прямо сейчас усваивают урок.

Второй долгоиграющий фактор, который еще десятилетия будет определять позицию Запада в этом вопросе, – это атмосферные изменения в мировой политике, которые происходят на наших глазах. Ломается парадигма, в рамках которой мы в последние десятилетия существовали. Даже убедившись в ее бессмысленности, мы по инерции продолжали мыслить в инфантильных категориях концепции Фрэнсиса Фукуямы, как он представил ее в бессмертной байке "Конец истории". Эта теория исходила из представления, что история человечества, являвшаяся по существу чередой войн, заканчивается у нас на глазах тотальной победой либеральной демократии и триумф нового строя виден везде, куда дотянется необоримая рука социального прогресса. Несмотря на бесспорную прелесть посылок, эта парадигма сегодня бьется в агонии и, скорее всего, отойдет в мир иной, ничем не увенчавшись. Мир сегодня гораздо больше напоминает провидения другого визионера – Сэмюэла Хантингтона, как он представил их в своем новаторском труде "Столкновение цивилизаций". Хантингтон предсказал неминуемый силовой конфликт между различными мировыми цивилизациями – в частности, между иудео-христианской и исламской. Немудрено, что политически некорректная теория была сурово осуждена прогрессивной общественностью и объявлена недействительной, пока не проявилась как правдивая. Ошибка автора заключалась разве что в том, что, по его расчетам, боестолкновение должно было проходить по периметру цивилизаций в то время, как в реальности полем боя все чаще оказываются столицы Европы и Америки. Но смысл и ярость схваток от этого не становятся меньше.

У столкновения цивилизаций много ипостасей. Одна из них – драматический сдвиг политических настроений населения вправо. Это форма подсознательной подготовки евроатлантической цивилизации к грядущему столкновению и проявление ее логической усталости от соблазна мультикультурализма. Результаты всех последних выборов показывают, что либерально-демократическая модель общественного устройства сильно поистрепалась, потеряла свой сексапил и ее везде теснит консервативно-демократическая альтернатива. Крайне важно, говоря об этом, понимать, что мотором такого сдвига является не примитивный позыв популизма, апеллирующий к сказочным и потому ложным "истинам" восточных деспотий, всяческих режимов личной власти, а консервативный пафос школы Черчилля, Рейгана, Тэтчер и иже с ними. Процесс пошел, когда стало ясно, что итальянский премьер Джорджа Мелони – все что угодно, но только не популист и позиционирует себя как черчиллианку. И Геерт Вилдерс, и аргентинец Хавьер Милей – из того же разряда. Кто полагает, что это скорее исключения, которые только подтверждают правило, пусть дождутся результатов ближайших выборов в Испании, Швеции, Бельгии, Франции, Германии, Соединенных Штатах, далее везде.

Поскольку конфликт вокруг сектора Газы обещает быть затяжным, пропасть между Москвой и новыми правыми будет только расширяться

И самое интересное: положительное отношение к Израилю является родовым знаком западного нового правого движения! В поисках союзников новый консерватизм очень скоро станет перед выбором между Израилем и арабскими диктатурами с их левыми попутчиками-"прогрессорами", и нет сомнений, на кого падет его выбор. С точки зрения будущего развития не менее важен другой малоожиданный поворот темы: взаимное отчуждение западного демократического консерватизма и путинизма. Ближневосточный катарсис вдруг, как луч света в темном царстве, высветил истину, которая почему-то казалась труднопостижимой: путинизм со всем его домостроем, как и все прочие фашистские и просто тоталитарные режимы, никогда не был вариантом консерватизма. Путинизм никогда не был "проектом будущего, включающим в себя все лучшее из прошлого", ибо в тоталитаризме никогда не было ничего ни хорошего, ни лучшего. В антицивилизационной позиции Кремля в вопросе нынешней войны с ХАМАС выявилась вся нацистско-коммунистическая сущность путинизма. Конфликт заставил и евроатлантических правых выбирать стороны, и с путинизмом они оказались по разные стороны баррикады! Вчерашние популисты и обожатели Путина почувствовали себя людьми Запада, наследниками сильной и уверенной в своей правоте ценностной цивилизации, которой нечему учиться у ориентальной деспотии. Даже "антисистемные" партии и движения, кормившиеся вроде бы с руки Кремля, почуяли в нем исконного врага демократии, которой все они так или иначе присягают. Поскольку конфликт вокруг Газы обещает быть затяжным, пропасть между Москвой и новыми правыми будет только расширяться, пока не приведет к их окончательному размежеванию и отчуждению. Станет окончательно ясно: путинист и хамасник – значит левый.

Среди фактов роковой важности есть и еще один, и он, пожалуй, важнее всех прочих. Это реакция еврейского сообщества на войну и рост антисемитизма в мире. Вряд ли кто-то всерьез ожидает, что преследования заставят евреев от своего духовного наследия отказаться. Трагедия, как всегда, дает маловерным возможность раз и навсегда покинуть это сообщество нелегкой судьбы и неясного, но высокого предназначения, и как всегда оказывается, что желающих соскочить на ходу ничтожно мало. Если не считать потомственных юродивых и деревенских дурачков, подавляющее большинство тех, кто относит себя к еврейству, имеют тенденцию смыкаться вокруг своей глобальной духовной отчизны. Уже сейчас Еврейское агентство (Сохнут), занимающееся репатриацией, отмечает резкий рост числа желающих переселиться в Израиль. Самые смелые прогнозы говорят о возможности девятого вала иммиграции, подобно тому, как это было в самом начале 90-х годов, когда в связи с распадом Советского Союза население страны пополнилось более чем миллионом новых переселенцев. В мире еще есть многолюдные еврейские землячества, способные посодействовать осуществлению подобных планов. Не приходится три раза гадать, чтобы понять, какое психологическое давление оказывают на их членов бытовые проявления антисемитизма.

Резкое увеличение численности израильтян коренным образом изменило бы соотношение сил в регионе. Есть критическая масса населения, которая делает непотопляемой и неуничтожаемой страну, живущую со своей диаспорой в режиме сообщающихся сосудов и способную отмобилизоваться в три дня.

Ефим Фиштейн – политический обозреватель и комментатор



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