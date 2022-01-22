Американцы пообещали письменно ответить на требования России по гарантиям безопасности в Европе. Байден пригрозил катастрофическими санкциями Кремлю, если Путин решится на вооруженное вторжение в Украину. Рискнет ли российский президент нажать на курок войны?

Конгрессмены подготовили законопроект о введении санкций против 35-ти россиян, в том числе миллиардеров, чиновников и их близких родственников. Навальный предлагает влиять на президента России через его личные деньги. Пугают ли санкции Путина и его окружение?

Похищение чеченскими силовиками жены федерального судьи в Нижнем Новгороде: как была организована операция и почему Кремль делает вид, что ничего не происходит?

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Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Леонидом Радзиховским, экономистом Андреем Мовчаном, публицистом Федором Крашенинниковым и правозащитником, председателем межрегиональной общественной организации "Комитет против пыток" Игорем Каляпиным.

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