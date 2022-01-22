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Хотите влиять на Путина – влияйте на его личные деньги". "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 3-й недели 2022 года

Американцы пообещали письменно ответить на требования России по гарантиям безопасности в Европе. Байден пригрозил катастрофическими санкциями Кремлю, если Путин решится на вооруженное вторжение в Украину. Рискнет ли российский президент нажать на курок войны?

Конгрессмены подготовили законопроект о введении санкций против 35-ти россиян, в том числе миллиардеров, чиновников и их близких родственников. Навальный предлагает влиять на президента России через его личные деньги. Пугают ли санкции Путина и его окружение?

Похищение чеченскими силовиками жены федерального судьи в Нижнем Новгороде: как была организована операция и почему Кремль делает вид, что ничего не происходит?

Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна – двоюродная племянница главы государства и владелица контрольного пакета акций угледобывающей группы "Колмар". Новое расследование издания "Агентство" о тайных богатых родственниках Путин.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Леонидом Радзиховским, экономистом Андреем Мовчаном, публицистом Федором Крашенинниковым и правозащитником, председателем межрегиональной общественной организации "Комитет против пыток" Игорем Каляпиным.

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