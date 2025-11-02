Возбуждено дело против продюсера отменённого фестиваля мистики

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против продюсера отмененного фестиваля мистики и фантастики "Некрокомиккон" Алексея Самсонова. Его обвиняют по статье о приобретении, хранении, перевозке в целях использования или сбыта либо использовании заведомо поддельных официальных документов, сообщает "Фонтанка".

По версии следствия, Самсонов предъявил полицейскому миграционную карту с отметкой о продлении срока пребывания в России до 1 мая 2026 года. Экспертиза показала, что оттиск печати в документе не соответствует реальным образцам.

Самсонов — гражданин Казахстана, последние 20 лет проживал в Петербурге. Его задержали 31 октября, на следующий день после того, как полиция пришла на фестиваль "Некрокомиккон". Позднее мероприятие было отменено "в связи с многочисленными жалобами", а суд отправил Самсонова до 29 января 2026 года в специальное учреждение для иностранцев, где он будет содержаться вплоть до выдворения.

Известно, что на организацию "Некрокомиккона" жаловались православные активисты движения "Сорок сороков". Они обвинили организаторов фестиваля в "сатанизме".

В июле Верховный суд России признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность. При этом организации с таким названием не существует.