Впервые предъявлено обвинение в убийствах в Буче командиру из РФ

В Украине впервые официально возбуждено уголовное дело в отношении российского командира, подозреваемого в убийствах жителей города Буча в 2022 году. Это первый случай, когда подозреваемым в убийствах в Буче официально называется офицер российской армии, пишет Reuters. До этого украинские власти объявляли о подозрении лишь десяткам российских солдат, отмечает "Агентство".

О том, что украинские власти официально считают лейтенанта Юрия Кима подозреваемым, сообщил международный юридический фонд Global Rights Compliance. В сообщении говорится, что он был командиром взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии. В Украине его, как и ряд его подчинённых, подозревают в причастности к 17 убийствам и четырём случаях жестокого обращения. По данным следствия, он приказывал убивать людей, а в некоторых случаях непосредственно участвовал в убийствах.

Об участии Кима в событиях в Буче впервые сообщалось в 2024 году, его имя в беседе с журналистами украинского издания "Следствие.Инфо" назвала местная жительница Надежда Чередниченко, сын которой во время оккупации Бучи был убит выстрелом в голову. Утверждалось, что Ким - житель подмосковного города Балашиха. "Агентство" пыталось связаться с Кимом или его родными, но они не ответили на сообщения.

Как следует из базы данных пациентов госпиталей Минобороны, которая есть в распоряжении Радио Свобода, военнослужащий по имени Юрий Ким участвовал во вторжении в Украину в составе 234 гвардейского десантно-штурмового полка, части 76-й псковской дивизии ВДВ. После отступления России из Бучи и других городов Киевской области он продолжил воевать и 22 мая 2022 года получил осколочные ранения груди. Кима поместили в 1602 военный клинический госпиталь Минобороны в Ростове- на-Дону, а через два дня перевели в филиал госпиталя имени Бурденко в подмосковной Купавне, где он пробыл три недели. Вернулся ли Ким после этого на фронт, не сообщается, однако "Агентство" на основании анализа его соцсетей пишет, что он недавно приобрёл автомобиль, а также активно пользуется соцсетями под другой фамилией.

Во время российской оккупации Бучи в феврале и марте 2022 года в этом пригороде Киева погибли несколько сот мирных жителей. Многие из них, по данным украинского следствия и журналистских расследований, были убиты российскими военными. Россия отрицает причастность к убийствам, говоря о них как о "постановке" и "фейке" или же обвиняя украинских военных.