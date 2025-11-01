Украина назвала новые имена военных, причастных к убийствам в Буче

Украина установила имена пятерых российских военнослужащих, причастным к массовым убийствам мирных жителей города Буча в Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Речь идет о военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии российской армии: лейтенанте Юрии Киме, рядовом Евгении Мешалкине, старшем сержанте Анатолии Павлове, старшем сержанте Шамиле Гасангулиеве и солдате Павле Кретинине.

По данным следствия, подозреваемые во время оккупации города казнили 17 мирных жителей, пытали людей и пытались скрыть следы преступления, сжигая тела убитых.

"Каждый, кто участвовал в преступлениях против мирных украинцев, получит наказание. Никто не скроется — имена палачей уже известны", - заявили в ГУР.

Расследование продолжается.

Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в 2022 году в городе были обнаружены многочисленные трупы мирных жителей. Выжившие очевидцы сообщали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток и массовом мародёрстве.

Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнение в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о "фейках" и "дискредитации российской армии".





Больше новостей Радио Свобода: