"Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 24 октября

Путин о саммите, санкциях и "Томагавках", бои за Купянск, гибель журналистов в Краматорске, "антидроновая стена" в Европе, убийство Айшат Баймурадовой, скандал в НБА, трое детей - новый "архетип" семьи для российского телевидения, книга Константина Азадовского в рубрике "Книга недели"