ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту

Вооруженные силы Украины нанесли новый ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области. Пророссийская администрация частично захваченной территории сообщила о как минимум 15 пострадавших. По их мнению, удар был нанесен с использованием американских установок залпового огня HIMARS.

Издание "Медуза" также со ссылкой на местную администрацию сообщает также о двух погибших.

Антоновский мост - единственная в Херсоне автомобильная переправа через Днепр. Он имеет ключевое значение для снабжения как самого города, так и дислоцирующихся там в данный момент российских войск. В июле и августе мост многократно подвергался атакам ВСУ с целью отрезать российские части от снабжения. На момент сегодняшнего обстрела движение по мосту было перекрыто, на нем шел ремонт после предыдущих ударов. Через Днепр российскими войсками организована паромная переправа.

После обстрела 27 июля местная пророссийская администрация сообщала, что несущая способность Антоновского моста из-за повреждений уменьшилась со 100 тонн до пяти.

По словам начальника координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ВСУ понимают важность моста, по которому противник "будет пытаться подтягивать резервы", и поэтому "корректируют" ремонтные работы на нем. Также Гуменюк сообщила, что сейчас задача ВСУ на Херсонском направлении - истощение сил противника.