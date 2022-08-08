Особо уполномоченный повар

Доброе утро!

Новый караван из четырех судов с украинским зерном ушел в воскресенье утром из портов Одессы, а в Одессу прибыло первое с начало войны судно под загрузку. В остальном новости скорее тревожные:

Война в Украине входит в новую фазу: Россия перебросила значительные силы на юг и, очевидно, готовит там не оборону, а наступление.

Убит замглавы назначенной Россией администрации Новой Каховки.

В субботу Запорожская АЭС снова подверглась обстрелу; на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, он отключен.

“Медиазона” рассказала, как Пригожин лично ездит по тюрьмам, вербуя заключенных в ЧВК Вагнера.

В России заблокировали сервисы Patreon и Grammarly.

Израиль и "Исламский джихад" договорились о перемирии в секторе Газа.

Военные сводки

В ночь на субботу российская армия обстреляла Николаев и Никополь, в обоих городах есть раненые; не теряют интенсивности и обстрелы на Донбассе – вот фотографии разрушений в Константиновке Донецкой области. В воскресенье днем воздушная тревога объявлялась по всей Украине, в ночь на понедельник под обстрел снова попал Харьков. По словам главы прокуратуры Харьковской области, с начала войны в городе и области были убиты больше тысячи мирных жителей.

В субботу вечером обстрелу (неизвестно, с чьей стороны) вновь подверглась Запорожская атомная электростанция, был ранен один сотрудник. Незадолго до этого украинский “Энергоатом” сообщил об отключении одного из трех работающих блоков АЭС после срабатывания аварийной защиты. Президент Украины призвал страны Запада ввести новые санкции против России в связи с обстрелами ядерного объекта. ООН надеется, что эксперты МАГАТЭ получат доступ на Запорожскую АЭС.

На Донбассе российские войска вплотную подошли к Бахмуту и активизировали атаки на украинские позиции близ Донецка. Там воюют в основном бойцы ЧВК Вагнера – почитайте рассказ “Медиазоны” о том, как “повар Путина” и владелец этой ЧВК бывший уголовник Евгений Пригожин лично ездит по колониям на вертолете, вербуя себе пехоту. Он говорит, что у него “особые полномочия от президента”, ему “по*** на всех” и “нужно выиграть эту чертову войну любой ценой”.

По мнению британской разведки, эта “чертова война” входит в новую фазу, акцент перемещается на юг, куда Россия перебросила большое количество техники и подразделения Восточного военного округа. Судя по составу этих подразделений, на юге Россия собирается не обороняться, а наступать: либо на Никополь, либо на Запорожье, либо на Кривой Рог. Начаться эта битва должна со дня на день.

В воскресном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский анонсировал “хорошие новости” от партнеров Украины – вероятно, имеется в виду очередной пакет военной помощи от США, о котором может быть объявлено уже сегодня. В субботу стало известно, что Северная Македония передала Украине танки и четыре штурмовика Су-25 (купленные у Украины же в 2001 году). Вечером в пятницу Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев угрожал убийством немецкому журналисту в пропагандистской программе "60 минут" на канале "Россия-1". Так он отреагировал на сюжет о поставках в Украину немецких Panzerhaubitze 2000. В ЛДПР, в состав фракции которой Журавлев входит, эти угрозы назвали его “частным мнением”.

Amnesty International извинилась за "страдания и гнев", которые ее доклад о нарушении обычаев войны со стороны ВСУ вызвал у украинцев, но не стала отказываться от его выводов.

На оккупированных территориях

Адвокат Максим Гребенюк, помогающий российским военнослужащим-отказникам, рассказал о закрытии лагеря на территории так называемой “ЛНР”, где их незаконно удерживали – вероятно, это связано с проверкой Следственного комитета. Тем не менее, в регионе остается разветвленная сеть “фильтрационных лагерей” – здесь российские правозащитники рассказывают о практиках “фильтрации”, к которым российская армия начала прибегать уже в ходе второй чеченской войны.

В Новой Каховке Херсонской области убит замглавы подконтрольной России администрации Виталий Гура. Главу назначенной россиянами обладминистрации Владимира Сальдо, госпитализированного в пятницу в НИИ Склифосовского в Москве, по слухам, отравили.

Украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко опубликовал фотографии металлических клеток, которые соорудили для суда над украинскими военнопленными прямо на сцене мариупольской филармонии. Он призвал ООН и Красный Крест добиться соблюдения прав военнопленных. О происходящем в самом городе информации мало, но вот интервью с автором мемориального проекта – гугл-карты с нанесенными на нее фотографиями и видео разрушенных в Мариуполе домов.

Оккупационные администрации продолжают готовить “референдумы” о присоединении к России. По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, агитация и сбор данных привязаны к распределению гуманитарной помощи. Президент Украины заявил, что Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями, если проведет эти “референдумы”.

Русская жизнь

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сервис сбора средств на творческие проекты Patreon и сервис правописания Grammarly – и там, и там отыскали нечто антивоенное. На Сахалине заблокировали сайт крупнейшего регионального СМИ Sakh.com, а в московском метро появились плакаты, на которых VPN-сервисы сравнивают с карманниками.

Во Всеволожске Ленинградской области прошла антивоенная акция: активисты установили 35 деревянных крестов с QR-кодами, ведущими на сообщения о гибели российских военных в Украине. О задержании организаторов пока не сообщается, но можно почитать интервью с уже преследуемыми за антивоенщину: с главредом холмской городской газеты “Визит”, оштрафованной в общей сложности на 200 тысяч рублей (Холмск – это город на Сахалине), с бывшим пресс-секретарем МЧС Архангельской области и ветераном чеченской войны, который готовится к суду по статье о “дискредитации” и с омским археологом, в отношении которого возбудили уголовное дело о “фейках” про российскую армию.

О том, когда и чем все это кончится, здесь рассуждает экономист Сергей Гуриев.

Вокруг света

Израиль и "Исламский джихад" договорились о перемирии в секторе Газа. Чем была вызвана новая вспышка, унесшая жизни по меньшей мере 30 палестинцев, треть из которых – гражданские лица, здесь объясняет арабистка Ксения Светлова.

Тайвань обвинил Китай в отработке атак на остров после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По данным издания Politico, китайские военные перестали отвечать на звонки министра обороны и главы комитета начальников штабов США.

В Беларуси продолжается уничтожение мемориалов польским военным, погибшим в боях с немецкими войсками во время Второй мировой войны – зачем это делается, здесь рассказывает белорусский историк Александр Пашкевич. Как переживает войну и полный разгром гражданского общества в Беларуси местный IT-сектор, читайте тут.

Болгария, как выяснилось, не перестала выдавать россиянам туристические визы – просто теперь, после высылки дипломатов, она делает это оочень медленно.

В совместном расследовании Би-би-си и журналистской организации Finance Uncovered рассказывается, как друзья Путина Аркадий и Борис Ротенберги пользовались лазейкой в британском законодательстве, чтобы обойти американские санкции.

Аркадий Дворкович переизбран президентом ФИДЕ, а Чубайс выписан из итальянской больницы – врачи вроде бы уверены, что его никто не травил.

Власти КНДР утверждают, что в стране выздоровели все заболевшие COVID-19.

Шесть ссылок

Русский XIX век. Отрывок из книги Михаила Велижева “Чаадаевское дело: идеология, риторика и государственная власть в николаевской России” (изд-во “НЛО”) – о реакции Чаадаева и его современников на решение Николая I объявить философа сумасшедшим, а также юридических механизмах, которые государство использовало для обоснования безумия. Или рассказ о том, как Менделеев и Бутлеров спорили о том, возможно ли общение с духами, и чем это закончилось.

Отрывок из книги Михаила Велижева “Чаадаевское дело: идеология, риторика и государственная власть в николаевской России” (изд-во “НЛО”) – о реакции Чаадаева и его современников на решение Николая I объявить философа сумасшедшим, а также юридических механизмах, которые государство использовало для обоснования безумия. Или рассказ о том, как Менделеев и Бутлеров спорили о том, возможно ли общение с духами, и чем это закончилось. Беседы о музыке. Интервью Саймона Рейнольдса, одного из самых известных музыкальных критиков мира – о рейвах 1990-х и “плохом времени”, которое настало в США. Или разговор с Игорем Шапошниковым – первопроходцем советского хауса, нью-вейва и просто “Братом по разуму”.

Интервью Саймона Рейнольдса, одного из самых известных музыкальных критиков мира – о рейвах 1990-х и “плохом времени”, которое настало в США. Или разговор с Игорем Шапошниковым – первопроходцем советского хауса, нью-вейва и просто “Братом по разуму”. Наука. Рассказ астронома Леонида Зотова об ускоряющемся вращении Земли и сокращении суток, наблюдаемом с 2016 года. Или отрывок из книги физика-теоретика Пола Стейнхардта “Невозможность второго рода” (изд-во “Corpus”) об открытии квазикристаллов, чья структура была запрещена классической кристаллографией.

Искренне Ваши,

Семь Сорок