ВСУ затопили трубу, через которую войска РФ проникали под Купянск

Силы обороны Украины затопили пролегающую под рекой Оскол газовую трубу, через которую войска РФ проникали под Купянск.

Об этом в эфире Радио Донбасс Реалии рассказал Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС". Ранее российским военным удалось использовать трубу для форсирования реки Оскол. Но после того, как противник был обнаружен, ВСУ нанесли по трубе удар.

"В районе реки Оскол был нанесен удар огневыми средствами, детали раскрывать не буду, поскольку, возможно, еще придется бить. Но в результате труба сейчас стала непроходимой", – пояснил Федоренко.

12 сентября мониторинговый проект Deep State сообщил, что российские войска через газовую трубу преодолевают реку Оскол и заходят в Купянск. Это уже третий известный случай (после Авдеевки и Суджи), когда войска РФ используют газовые коммуникации для прорыва в тыл ВСУ.