"Вторая стадия Третьей мировой". Блогеры об атаке на Израиль

В субботу, 7 октября, палестинские боевики движения ХАМАС преодолели заградительный барьер, отделяющий Израиль от Газы, и захватили несколько приграничных израильских населённых пунктов, убивая и уводя в заложники застигнутых врасплох израильских солдат и мирных жителей.

Подобного внезапного и болезненного удара Израиль не знал с Войны судного дня, которая началась почти ровно полвека назад, 6 октября 1973 года.

Большинство российских оппозиционных блогеров сразу выразили солидарность с Израилем.

Владислав Иноземцев

Очередные террористы и подонки решили отметить день рождения главного террориста и подонка планеты - на этот раз вторжением в Израиль. Не знаю, на что они рассчитывают - если только не на скорую встречу с сотнями девственниц в райских кущах: никаких военных успехов им, разумеется, не светит, в истории Израиля бывали и более тяжёлые войны, из которых он всегда выходил победителем. Нельзя победить свободный народ, обороняющий свою землю; общество, питающее невиданное уважение к своим защитникам; людей, в каждый сложный момент готовых проявить беспримерную солидарность. Честь и слава защитникам Израиля! Скорой и окончательной победы над окружающим эту страну недоразумением!

Макс Покровский (группа "Ногу свело!")

Ужасные новости из Израиля - началась еще одна война. Мы приносим свои искренние соболезнования семья погибших и пострадавших, угнанных в плен.

Мы очень надеемся на то, что Израилю удастся отстоять свою свободу, независимость и обеспечить безопасность своих граждан.

"Патриоты", наоборот, радуются и откровенно злорадствуют.

Егор Холмогоров

Как-то Эрец все больше начинает напоминать Арцах. Там тоже это было: "мы боги войны, а против нас трусливые арбузники".

Настасья Иванова

Послушала онлайн израильского 9 канала. Жалуются, что была лучшая в мире цифровая система предупреждения атак и вдруг куда-то слиняла.

У меня есть версия. Утекшие из России соевые мозги туда случайно не нанимали? А руководить ими, поди, Чубайса взяли. Вы посмотрите внимательней, там теперь финансовая дыра должна быть. На месте вашей системы.

Не в последнюю очередь это злорадство направлено на тех, кто уехал из России в Израиль после начала войны.

Маргарита Симоньян

Страна, которая не воюет со своими соседями, опять воюет со своими соседями.

Ждем исхода русских пацифистов. Впрочем, не, не ждем.

Захар Прилепин

В Израиле объявлен расширенный призыв резервистов. Объявлено состояниен "готовности к войне".

Без злорадства: а Максима Галкина могут призвать? Он на год меня моложе.

Волнуемся.

Особенно радует "патриотов" то, что из-за Израиля мир отвлёкся от Украины.

Евгений Рассказов (Topaz)

Пентагон заявил, что в ближайшие дни постарается обеспечить, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан



Я буду кричать чайкой и биться в эпилептическом припадке, если остатки баланса пентагона, предназначавшийся хохлам, отдадут Израилю.

В успешном нападении Хамас на Израиль они видят реализацию своей мечты об изменении мирового порядка.

Сергей Марков

Новая война между палестинцами и израильтянами это ещё один провал однополярного мира США и Европы. Они создали этот мировой порядок 30 лет назад. И это плохой порядок, плохие правила. Поэтому этот порядок рушится. Именно Вашингтон и Брюссель главные виновники в смерти и израильтян и палестинцев.

Не умеете управлять миром - убирайтесь с мирового Олимпа! Это главное, что им повторяет Путин. И эта мысль всё больше повторяется и другими политиками.

Иван Яковина

Невероятное оживление и радость в фашистских Z-каналах по поводу нападения на Израиль. Они прямо светятся от злорадства, полностью поддерживают ХАМАС и даже завидуют арабам: «Вот почему мы так не можем?»

Очень хотят побольше убитых гражданских, особенно надеются на жертвы среди недавно уехавших из России известных евреев, типа Чубайса и Макаревича.

Но в целом показательно: российское Z-сообщество, в основном, антиизраильское.

Оппозиционные блогеры пишут о том, как похоже то, что оставили после себя палестинские боевики и российские власти и армия.

Марат Гельман

Я стараюсь не высказываться о ситуации касающейся жизни и смерти, в которую не погружен. Но агрессия РФ в Украине вот уже полтора года и каждый день, научила переживать боль других как свою. И искать в военном конфликте «своих» не по принципу паспорта, а по мировоззрению, с позиции общечеловеческой, тех на чьей стороне правда. И вот, я думаю, что объединяет ХАМАС и Путина (кроме того что Хамас принимают в Кремле, как своих):

- неожиданная агрессия, нападение на чужую территорию

- война с мирным населением, (брать в плен мирных жителей)

- декларировать целью уничтожение государства (одни Украину другие Израиля) как такового

Конечно не могу говорить от форума СловоНово , у каждого участника свой голос, но именно во время форума я увидел в израильтянах… хочется сказать «европейцев» но наверно правильнее сегодня, единомышленников. Мои чувства сегодня полностью на вашей стороне. У нас один враг.

Сергей Ерофеев

Проблема лидеров свободного мира как желателей добра в том, что они страдают ложными представлениями о полной рациональности террористов, таких как Хамас, Путин и руководители Ирана. Это разоружает защитников мира, свободы и демократии. Есть и противоположная проблема: переводя оппонента в статус безумного, желатели добра также утрачивают инструменты воздействия на ситуацию.

Задача состоит в том, чтобы понять ограниченную рациональность или short-term rationality террориста, на которой строится его поведение. Тогда можно определить границы предсказуемого и непредсказуемого в социальном взаимодействии. А иначе все отдается на откуп непредсказуемости.

И да, и с палестинскими, и с путинскими террористами надо поступать одинаково: на основе рационального ответа на их ограниченную рациональность, который заключается в том, что переговоры с ними возможны только с позиции силы. Ибо более полная рациональность всегда сильнее ограниченной. Однако над полной рациональностью самих желателей добра нужно работать.

Дмитрий Шушарин

ХАМАС вдохновлен действиями России. И не только ХАМАС. Вторжением в Украину Россия вывела терроризм на иной уровень, явила пример безнаказанного уничтожения народа и его страны, показала полное бессилие мирового сообщества против международного бандитизма. Обратите внимание: ХАМАС, как и Россия, наносит удары по мирному населению. До того Россия это делала в Сирии, как того хотел покойный Антон Носик. Занимался этим ныне опальный Суровикин.

И еще вот что. То, что за вторжением стоит Иран, понимают и признают. Но Иран и Россия военные и политические союзники. Так что, как и в советские времена, это опосредованная русская агрессия против Израиля, о неизбежности которой я говорю уже много лет.

Алексей Лушников

О сегодня. С кем ты дружишь, по тому и шапка. С кем хороводы водишь, тем и прирастаешь.

Пройдёт ещё какое-то время. Цивилизация переживёт тяжелейшие времена. Переживёт. Обязательно переживёт.

Людям откроются глаза и помыслы.

Будет прозрение. Ибо ни одна мировая подлость сегодня не обходится без прямого или косвенного участия путинского режима и лично сегодняшнего днярожденца.

Блогеры всех политических взглядов считают, что происходящее сейчас — новый этап большого глобального конфликта, начало которому положило нападение России на Украину.

Олег Пшеничный

Израиль, конечно, справится. Но десяткам погибших и сотням раненых вчерашний мирный день уже не вернуть. Десятки людей в плену, и что с ними там делают…

Зло в этот момент уже достигло своей цели, и ему наплевать, что будет дальше, оно не живет «в будущем», а живет сию минуту, наслаждаясь картинами крови и смерти, другой цели у него нет.

Если рядом с твоим домом нет зловонного серного вулкана, у тебя может быть иллюзия, что зло «где-то там», и однажды в 6 утра оно не хлынет прямо к тебе на порог.

Но оно придет, потому что издалека чувствует этот нейтралитет слабости и равнодушия, как тонкий запах плесени в забытом шкафу. Это его питательная среда.

Иван Курилла

Мы видим множественные попытки изменить мировой порядок, установившийся после Холодной войны. Россия оказалась самой крупной ревизионистской державой, поэтому она и начала, но, похоже, если Третьей мировой и удастся избежать, мир еще через четверть века будет выглядеть как-то иначе.

Андрей Мальгин

И знаете, что к сегодняшнему дню стало ясно? Что третья мировая неизбежна.

Многие считают, что Третья мировая уже началась.

Игорь Бородулин

Третья мировая...Говорили о ней, говорили. А сейчас видим воочию. Полтора года идёт война на Украине, многие это считают локальным конфликтом; но жизнь показала- что это не так.

Палестинский "Хамас" атаковал Израиль, пятьдесят городов в огне. Разгорается что-то в Нагорном Карабахе- армяне откровенно ненавидят своего Пашиняна, предавшего их.

Это ещё председатель Си не начал военную операцию против Тайваня, и Ким Чен Ын не долбанул по Южной Корее.

Весело живём, не соскучишься.

Вера Афанасьева

Вторая стадия Третьей мировой... Кто следующий?



ВВС недоумевает: No-one expected Hamas to conceive and meticulously plan such a complex and coordinated operation out of Gaza - «Никто не ожидал, что ХАМАС способен так тщательно продумать и провести такую сложнейшую и скоординированную операцию за пределами Газы»



Сдается, им помогли советники и специалисты. И даже можно предположить, какие.

Василина Орлова

Открылся ещё один фронт третьей мировой войны, которую Россия начала в 2014 году оккупацией Крыма: Палестина-Израиль. Дополнительно обострилось все то в мире, что всегда было обострено. Думаю, если бы было принято консолидированное решение, в мире, не допустить многомесячной оккупации украинских территорий Россией, подобного сегодня мы бы не наблюдали. Террористы и диктаторы всех мастей наблюдают происходящее и делают один и тот же вывод: Путин ещё жив, значит, так тоже можно. Можно разворачивать бесчеловечное насилие. Как я неоднократно говорила, мы вступили в эпоху нестабильности и войн, последствия которых почувствует на себе каждый непосредственно. Пресловутое "мировое правительство", или набор демократических стран и и институтов, оказались недостаточно сильны, чтобы не допустить такого поворота событий. Если бы Россия была разгромлена быстро, ничего подобного мы бы не наблюдали.

Но Запад эту Третью мировую выиграет, считает Павел Пряников:

В 1980 году часть аналитиков ЦРУ и высших экспертов США тряслись в лихорадке, что СССР обгонит Америку к 2010 году, а две трети мира станут коммунистическими. Примерно в эти же годы даже американский Уолл-стрит был готов сдаться перед Японией, называя её скорым гегемоном, кто столкнёт Америку с лидирующих позиций.

В конце XIX века эксперты Америки, Европы и даже России заходились в крике о «жёлтой угрозе» и скором завоевании всего цивилизованного мира Китаем.



Но исторически, на долгой дистанции страны без stato (т.е. с Укладом вместо государства) не могут победить Запад. Также как за последние пять веков ни один мировой гегемон не терял свой статус из-за проигранной войны с претендентом на гегемонизм (субгегемоном) – будь это наполеоновская Франция, дважды Германия, Япония, СССР. Не победит в общепрофанном смысле Америку и Китай. Элиты гегемонизма сами решают, когда им пора покинуть старую раковину и вселиться в новую, и новая раковина всегда – это тоже Запад.

А пока...

Анна Гин

Мир сошел с ума – это когда в двадцать первом веке ты, наконец, дозваниваешься дочери, и вы обе перекрикиваете сирены. Ты свою, харьковскую, а она свою, тель-авивскую.

– Саш, ты в безопасности? Ало, ало, ало

– Мам, как у там вас? Ты меня слышишь?

Поговорили.

Как причитает моя соседка "живы и слава Богу".

Тот случай, когда добавить нечего.

А воздушная тревога на обоих концах провода орёт абсолютно одинаково. Провозглашает приближающуюся смерть, насилие, горе.

В детстве я загадывала на дни рождения два желания – "собаку" и "чтобы добро победило зло".

Собака у меня уже есть, Господи.

Держись Земля обетованная.