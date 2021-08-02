ВЦИОМ: доля голосующих россиян достигла минимума за 17 лет

Число россиян, ходивших на выборы, достигло минимума за 17 лет, говорится в исследовании ВЦИОМа "Социальная и политическая активность россиян: мониторинг". В 2004 году среди опрошенных 55% говорили, что участвовали в тех или иных выборах. В 2021 году об участии в выборах заявили только 22% респондентов. За 17 лет сократилось и число тех, кто проводил избирательные кампании, — с 8 до 6%, а также тех, кто участвовал в митингах и пикетах — с 5 до 3%.

Относительно небольшое количество респондентов признались, что вообще никогда не участвовали в общественной жизни. Если в 2011 году таких был 61%, то сейчас — только 45%. Самыми активными в общественной жизни россияне были в 2004 и 2007 годах (тогда о неучастии в ней рассказали всего 32 и 39% соответственно). Наиболее пассивно россияне вели себя в 2006 и 2011 годах: не участвовали в общественной и политической жизни 52 и 61% опрошенных.

В 2021 году свое нежелание участвовать в общественной и политической жизни россияне чаще всего объясняли отсутствием времени (28%). На втором месте в списке причин — мнение, что политикой должны заниматься только профессионалы (20%), и доверие президенту страны (19%).

Еще 16% уверены, что их участие в политике ничего не изменит. Этот показатель достиг минимума с 2007 года: тогда треть опрошенных была уверена, что никак не сможет повлиять на ситуацию в стране. Тогда этот показатель был главной причиной отказа от участия в политике. Показатель доверия к президенту вырос за 14 лет почти в два раза, в 2007 году он составлял 10%. Минимальное количество людей с 2007 года — всего 15% — рассказали, что политическая и общественная жизнь им не интересны.

Опрос был проведен 11 июля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.