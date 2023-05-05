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ВВС: Более 400 жён боевиков ИГИЛ объявили голодовку в тюрьме в Багдаде

Иллюстративное фото

Более 400 женщин, содержащихся в тюрьме в Багдаде по обвинению в пособничестве терроризму, объявили голодовку. Это жёны боевиков организации "Исламское государство". Среди них есть и гражданки России, сообщает Би-би-си.

Всего, по данным Би-би-си, в багдадской тюрьме "Русафа" содержится около 600 женщин – среди них десятки россиянок, а также гражданки Турции, Украины, Кыргызстана, Азербайджана, Франции, Германии и других стран. В тюрьме также находятся их дети, всего около ста, по подсчетам самих заключённых (детей с российским гражданством среди них нет).

По словам собеседницы Би-би-си, заключенные жалуются на несправедливые приговоры, невыносимые бытовые условия и избиения охраны. Она утверждает, что по меньшей мере 60 женщин и 20 детей умерли за шесть лет в тюрьме из-за не оказанной вовремя медицинской помощи. Последнему умершему ребенку было три года.

Женщины требуют улучшения условий содержания и пересмотра своих приговоров. За пособничество террористической организации они приговорены к длительным срокам заключения, вплоть до пожизненного. По словам собеседницы Би-би-си, ни одна из знакомых ей женщин не вступала в "Исламское государство" сознательно, а все только следовали за мужьями. "Большинство из женщин даже не знали, куда едут", – сказала она.

Официальные лица Ирака не ответили на вопросы Би-би-си о голодовке и о гибели людей в тюрьме. При этом Министерство юстиции Ирака признавало, что тюрьма действительно переполнена в четыре раза.

  • Группировка "Исламское государство" (ИГ) признана террористической во многих странах мира, включая Россию.

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