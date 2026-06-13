Выборы – дело рук избирателей. Кто в США решает, как голосовать

Верховный суд США решает, какой джерримендеринг разрешен, а какой незаконен, и нужно ли подсчитывать голоса, присланные по почте после дня выборов, – но в конечном счете именно избиратели решают не только за кого голосовать, но и как именно это голосование устроить, – это в новом выпуске "Популярной Америки" обсуждают Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и ведущий подкаста Радио Свобода "Читая новости" Валентин Барышников.

Выдержки из подкаста

– Демократы считаются фаворитами на выборах в Палату представителей Конгресса США в ноябре – 80%, согласно рынкам предсказаний, – но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4 процента, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримендеринга, перерисовки округов. Сейчас, судя по опросам, преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6.5%, поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримендеринга.

Мы уже говорил в этом подкасте о явлении джерримендеринга, перерисовке округов, которая позволяет партиям получить преимущество в штатах, где они контролируют правительство. Но есть два вида джерримендеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как волей избирателей в отдельных штатах, а вот расовый джерримендеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калле. Могу я попросить вас рассказать об этом решении и о Законе об избирательных правах 1965 года, которого оно касалось?

– В США в течение многих лет, даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные, или полностью исключали чернокожих из голосований, или принимали разные меры, чтобы уменьшить процент чернокожих, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 1965 году был принят Закон об избирательных правах, запретивший расовую дискриминацию при голосовании. Этот закон впервые эффективно внедрил 15-ю поправку к Конституции США ("Право граждан Соединенных Штатов голосовать не должно быть ограничено… по признаку расы…"), которая была принята в 1870 году. До принятия этого закона 15-я поправка имела довольно мало эффекта. После его принятия подавляющее большинство афроамериканцев и другие меньшинства получили право голосовать более-менее наравне с белыми.

Но есть другая проблема, связанная с джерримендерингом. В Америке каждый член Палаты представителей избирается от отдельного округа. Эти округа каждое десятилетие правительства штата перерисовывают, чтобы адаптировать к изменениям населения. И часто округа рисуются методом так называемого джерримендеринга: партия, которая контролирует правительство штата, пытается провести границы округов [наиболее выгодным для себя способом], чтобы как можно больше увеличить количество своих мест в Палате представителей, и уменьшить количество округов, где вероятна победа противоположная партия.

В свое время Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться в политический джерримендеринг, но что нужно предотвращать расовый джерримендеринг, то есть попытки так рисовать избирательные округа, чтобы повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных избирателей или других меньшинств.

– То есть, уточню для себя: представим условный штат на юге, "красный", где в основном голосуют за республиканцев, но в нем есть районы, где компактно проживают чернокожие избиратели – и там они оказываются в большинстве. И Закон об избирательных правах 1965 года запрещал "размывать" это локальное большинство, присоединяя части этого района к другим районам, где, скажем, живут в большинстве белые избиратели.

– Да, законом 65-го года Конгресс запретил нарочное "размывание" меньшинств. Но также была доктрина, что в некоторых ситуациях штаты не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией при рисовании избирательных округов, но в некоторых случаях должны специально создавать округа, в которых этнические меньшинства оказываются в большинстве, чтобы они могли избрать своих представителей в Конгресс, – иначе, как считал тогда Верховный суд, будет слишком большая вероятность их "размывания", даже если оно не нарочное.

Но в этом году решением Верховного суда по делу Луизиана против Калле эта доктрина в большой степени была отменена, суд счел, что в большинстве случаев нарочное создание подобных специальных округов является нарушением закона 1965 года.

(Так выглядел 6-й округ Луизианы, находившийся в центре рассмотрения дела в Верховном суде).

– То есть Верховный суд озабочен возможностью расовой дискриминации белого населения в тех районах, где компактно проживают меньшинства?

– Да, консервативное большинство Верховного суда озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, они недооценивают противоположную проблему, что есть разница между политическим джерримендерингом и расовым, и что последний запрещен, а первый до сих пор нет. Но в реальном политическом мире политический джерримендеринг и расовый очень часто взаимосвязаны, в особенности на юге, где большинство черных избирателей голосует за демократов, а большинство белых избирателей – за республиканцев. Поэтому, когда правительство штата хочет заниматься политическим джерримендерингом, очень часто у них есть стимул использовать расу как метод, чтобы достичь целей политического джерримендеринга. И возможно, при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении дела Луизиана против Калле, теперь будут недостаточные меры предохранения против использования расы как метода политического джерримендеринга.

– В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда не согласна с этим решением, группы, которые защищают права меньшинств, протестуют. Для многих ситуация выглядит так, что консервативное большинство действует в интересах Республиканской партии. Однако вы в недавнем тексте говорите: неправильно считать, что консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов Республиканской партии. Можно ли сказать, что с 1965 года ситуация изменилась и права меньшинств не нуждаются более в такой защите?

Нельзя сказать, что расизм на 100% искоренен

– Конечно, с шестьдесят пятого года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, в целом расизма гораздо меньше, чем было в шестьдесят пятом году. Но с другой стороны, нельзя сказать, что расизм на 100% искоренен. К тому же, как я уже сказал, в некоторых случаях у правительств штатов есть стимул заниматься расовой дискриминацией не потому, что они ненавидят чернокожих или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений. Дискриминация может возникать при джерримендеринге просто потому, что, скажем, республиканцы, которые контролируют правительство штата, хотят как можно больше повысить число республиканцев, которые будут избраны в Палату представителей, и уменьшить число демократов. И они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такой цели.

И с одной стороны, консервативное большинство в Верховном суде право, говоря, что это нарушает Конституцию, когда штаты обязаны нарочно создавать избирательные округа, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве. Но с другой стороны, я считаю, что возможно, консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему.

– Еще одно дело, касающееся порядка проведения выборов, находится на рассмотрении в Верховном суде, решения ожидают в ближайшее время, "Уотсон против Национального комитета Республиканской партии". Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов – если были посланы до официального дня выборов, и есть подтверждающий это почтовый штамп. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте – и это было в особенности популярно среди сторонников демократов. И вот в Миссисипи закон, дающий пять рабочих дней на подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, был опротестован республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. При этом в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов: "Выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября", и все.

В Америке избирательная система очень децентрализована

– Начнем с того, что в Америке избирательная система очень децентрализована. Каждый штат организует свои выборы по своим правилам. И по Конституции эти правила в первой инстанции определяются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, которые как бы стандартизируют некоторые правила, но [в остальном] правила избирательных кампаний и голосования – под контролем штатов, хотя, конечно, штаты не имеют права нарушать Конституцию, например, как мы уже обсуждали, не могут заниматься расовой дискриминацией. Но если штат хочет разрешать голосование по почте, он может это сделать, или установить закон, при котором всё голосование должно быть в личном присутствии избирателя, и так далее. Я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле, но у меня некоторый скептицизм к аргументу, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного избирательного дня.

– Меня всегда впечатляло, что в Америке то, как организованы выборы, решают сами избиратели на уровне штатов. Но даже когда вмешивается Конгресс, – Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется логичной позиция, когда люди недовольны джерримендерингом и говорят: это уже не избиратели выбирают политиков, а политики выбирают избирателей, нарезая округа так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, система со всех сторон базируется на решении избирателей. Однако система устроена сложно, тут и штаты, и Конгресс. В чем была логика отцов-основателей, когда они решили так сложно организовать эту систему?

– Есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если бы была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них федеральной правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Но с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе: если контроль над выборами децентрализованный, федеральному правительству труднее исказить результаты всех выборов одновременно. Если, скажем, в Конгрессе, в Белом доме придут к власти такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов, это легче осуществить при системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех или во многих штатах. Поэтому есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково, с другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасна. Ну и, конечно, в XVIII веке, когда были созданы эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужна, чтобы организовать все выборы.