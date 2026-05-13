+9 мест в Конгрессе. Республиканцы выиграли джерримендеринг 

Череда судебных и законодательных решений о перерисовке границ округов внезапно резко снизила шансы демократов взять под контроль Палату представителей Конгресса США на выборах в ноябре (но их по-прежнему считают фаворитами).

Каждый из 435 конгрессменов представляет в Палате свой округ. Манипуляции с нарезкой округов могут давать правящей в конкретном штате партии преимущества и носят название "джерримендеринг". Сейчас у республиканцев в Палате представителей ничтожное превосходство. При этом правящая партия обычно проигрывает выборы в середине президентского срока, и, чтобы удержать контроль над Конгрессом, президент Дональд Трамп в прошлом году высказался за перерисовку округов в Техасе и других "красных" (республиканских) штатах. В ответ в некоторых "синих" (демократических) штатах во главе с Калифорнией тоже начали перерисовывать округа. В апреле казалось, что демократы выигрывают "войну джерримендеринга" (+1). За последние пару недель они ее внезапно проиграли.

Вирджиния

В Вирджинии в апреле демократы выиграли референдум о новой карте округов, которая могла дать им дополнительно 4 места в Палате представителей. Республиканцы оспорили референдум в Верховном суде штата – на процедурных основаниях. Хотя считалось маловероятным, что суд пойдет против воли избирателей, он это сделал в пятницу минимальным числом голосов (4:3). А это возвращает выборы к старой схеме округов. Демократы подали апелляцию в Верховный суд США – но тут стоит учитывать, что в нем превосходство консерваторов 6:3.

Закон об избирательных правах (1965): Луизиана, Теннесси…

Верховный суд США отменил карту округов Луизианы, где в двух из шести округов было преимущество избирателей-афроамериканцев (составляющих около трети населения штата), и теперь должна быть принята новая карта, где вероятно, останется только один такой округ.

Второй округ был создан на основании Закона об избирательных правах 1965 года, обеспечивающего защиту меньшинств от "размывания" их голосов – и чтобы в округе было большинство чернокожих избирателей, он был очерчен "змееобразным", как его охарактеризовал глава Верховного суда Джон Робертс.

Консервативное большинство в суде сочло, что это неконституционная манипуляция. Решение ужесточает нормы использования Закона об избирательных правах, принятого в эпоху борьбы за гражданские права, и потому вызвало резкую критику со стороны защитников прав меньшинств.

По сути, ужесточены условия джерримендеринга на расовых основаниях – при том, что джерримендеринг на политических основаниях никак не ограничен на национальном уровне. Теперь в других штатах, особенно на юге, могут пересматривать схемы округов, принятых на основании Закона об избирательных правах – и в Теннесси уже это сделали, добавив республиканцам еще одно потенциальное место в Конгрессе. Еще одно решение Верховного суда открыло такую же перспективу в Алабаме.

Флорида

Во Флориде, находящейся под контролем республиканцев, принята новая схема округов, которая потенциально дает им в Палате представителей 4 дополнительных места, и ее только что подписал губернатор Рон Десантис. Противники схемы называют ее незаконной и нарушающей принятые избирателями штата нормы против джерримендеринга. Республиканцы утверждают, что эти нормы неприменимы, вопрос о новой схеме передан в суд.

Общая картина. Проверка реальностью

К этому моменту "война джерримендеринга", инициированная Трампом, принесла республиканцам успех. По подсчетам Ballotpedia, республиканцы потенциально получили от перерисовки округов 15 дополнительных мандатов:

+1 в Миссури,

+1 в Северной Каролине,

+2 в Огайо,

+5 в Техасе,

+1 в Алабаме,

+4 во Флориде,

+1 в Теннесси.

Демократы потенциально получили 6 дополнительных мандатов:

+5 в Калифорнии,

+1 в Юте (по судебному решению).

Общий счет +9 в пользу республиканцев. (Три недели назад он был +1 в пользу демократов).

Но важно заметить, что перерисовка лишь потенциально дает партиям дополнительные места в Палате представителей. Условно: вместо двух округов, (+25) за республиканцев и (+5) за демократов, создаются два округа (+10) за республиканцев, и это "потенциально" даст им два места в Палате представителей вместо 1:1. Но оба новых округа менее “надежны” для них – и при сильном сдвиге предпочтений избирателей они рискуют проиграть в обоих.

По оценкам Нэйта Кона из Нью-Йорк Таймс, сейчас усилия по перерисовке округов позволят республиканцам сохранить большинство в Палате представителей, даже если они проиграют в общенациональном голосовании 2-4 процента.

По оценке Silver Bulletin, в общенациональных опросах преимущество условного кандидата демократов составляет 6,2%, по данным RCP – 6,6%.

Важный фактор на выборах в Конгресс – уровень одобрения действующего президента. Политикой президента Дональда Трампа в экономике, согласно оценкам Silver Bulletin, недовольны 60%, а довольны 36%, в отношении инфляции соотношение 67 против 28. И это ключевые вопросы для избирателя.

Волна отрицательных для демократов событий в "войне джерримендеринга" привела к тому, что ставки на их победу на выборах в Палату представителей упали на Polymarket сразу на 10 процентов, но они по-прежнему остаются фаворитами ноября: падение было с уровня 85-88% до 75-77%.