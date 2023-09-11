"Выборы в стиле "нирвана". Соцсети о российском голосовании

С пятницы по воскресенье в России и на окупированных ей территориях проходили региональные выборы — если можно назвать так мероприятие, итоги которого известны заранее.

Как и каждый раз за последние 12 лет, эти выборы сопровождались спорами оппозиции о том, ходить на них или нет.

Александр Осовцов

Любые призывы к участию в фарсе под названием "выборы в РФ" - это работа на врага, осознанная или по ошибке. Сам факт признания того, что в нынешней РФ есть выборы - пособничество фашистскому режиму. Любое соучастие в "выборах" на оккупированных территориях - коллаборация в ведении агрессивной преступной войны.

Арсений Лытарь

Как мне кажется, дело и выеденного яйца не стоит. Но для "невсётакоднозначников" поясню: нет вообще никакой разницы пойдёте вы куда-то или нет. Если будет задача избрать того или иного кандидата, его изберут и без гвалта народной поддержки. Но есть три вещи, о которых мне хотелось бы сказать.



Первое. Для любителей "своей явкой мы легитимизируем режим". Дорогие друзья, для авторитарного режима, который постепенно скатывается в диктатуру, понятие "легитимация" отсутствует как таковое. Такому режиму нужно лишь чтобы большинство было как бы не против. Ну или хотя бы относительно не против. Не явка на избирательный участок — это не протест, это голос "не против".



Второе. Многие представляют выборы как что-то универсальное. Возможно вы удивитесь, но выборов в нашей стране (я о России) великое множество: федеральные, региональные, муниципальные. В столице, в областных центрах, в сельских поселениях. Везде разные условия, возможности, и, наконец, кандидаты: есть много хороших кандидатов. Где-то даже нет ДЭГа и представителей "Единой России" (да, такое тоже возможно). Вот представьте, вы живёте в небольшом городе. К вам в дверь стучит кандидат с антивоенной позицией, да и в целом с хорошей программой. И вы что, скажете ему "прости, я не приду за тебя голосовать, потому что своим участием легитимизирую режим Путина"? Если да, то вы либо сознательный вредитель, либо просто человек, не разобравшийся в ситуации.



Третье. Демократия и свобода никогда не приходят сами по себе, история неоднократно это доказывала. За них нужно бороться политическими действиями. Игнорирование выборов — это политическое бездействие. Даже прийти на участок и порвать бюллетень — политическое действие. Помните, что выборы или даже "выборы" — единственная легальная возможность высказать своё несогласие, свой голос против. Вы спросите у меня: "Арсений, что же изменится от моего голоса против?". От одного голоса точно ничего — отвечу я. Но только представьте ситуацию, при которой миллионы граждан, которые так же, как и вы молчаливо против, придут на избирательный участок и напишут на бюллетени "я против". Как думаете, что-нибудь изменится? Я думаю, что да. Поймите, не должны вы сейчас заниматься политологическими рассуждениями о какой-то там легитимации. Все эти рассуждения абсолютно бесполезны и даже вредны. Ваши ресурсы — ноги и пятнадцать минут. Ваши инструменты — ручка и бумага.

Дмитрий Шушарин

а вот интересно: унылые агитаторы за "все на выборы" знают, что на оккупированных территориях избирательные участки, помещения избирательных комиссий и штабы Единой России регулярно взрываются вместе с находящимися там коллаборантами и приехавшими из России консультантами? заметьте: я не спрашиваю, как агитаторы предполагают устраивать там умное голосование, - какие там кандидаты будут правильными и хорошими.

Александр Ефимов

Обращаюсь к бойкотчикам.

Каждые выборы в России в последние годы проходят в ситуации массовых фальсификаций, и каждый год они сопровождаются вашим нытьем.

Прямо сейчас десятки молодых юношей и девушек бьются на избирательных участках за каждый голос. Прямо сейчас Алексея менты увели с участка, а юная и прекрасная Полина "поймала" вброс, зафиксировала его, и теперь подвергается тяжелейшему давлению со стороны комиссии и силовиков. Так уж случилось, что на тысячи УИКов набралось несколько сотен приличных и смелых людей.

Полина борется одна, потому что вы сидите дома и рассуждаете о "легитимизациях".

Вы ......., отдавшие путинскому режиму свою субъектность. И в том, что происходит с страной, огромная доля вашей вины.

164 кандидата от моей партии открыто выступили за мир и свободу. Полина и её товарищи бьются за мир и свободу, а вы - унылое брюзжащее ....., оставившее их одних лицом к лицу со всей системой.

Вы стали такими ПО СВОЕЙ ВОЛЕ.

И Путин здесь не при чем. Всё вы сами.

Илья Вайцман

Мою позицию по участию/неучастию в выборах и «выборах» повторять не буду, но замечу только, что подозревать в как бы оппозиционерах, зовущих на любые «выборы» в РФ какую-то наивность в 2023 году уже не приходится.

Утверждать, что «нужно только прийти, правильно проголосовать и путин/собянин/etc. увидят, то народ против них, заплачут и уйдут в монастырь» (вар.: «они фальсифицируют, народ возмутиться и победит» и это после Беларуси 2020...) сегодня могут только люди или клинически глупые с диагнозом #необучаемые, или загоняющие людей на ЗАВЕДОМО фальшивые «выборы» по заказу от властей. Т.е., участвующие в спецоперации по замазыванию [censored] максимально большой части населения РФ.

За деньги они это делают или по причине глупости, или по обеим причинам разом - вообще ни разу не существенно. Явка на «выборы» в 2023 году - уже даже без вариантов только форма соучастия в преступлениях путинской хунты.

Иван Жданов

Давайте скажем честно: шанс, что поход одного конкретного человека на эти «выборы» (в кавычках!) что-то изменит, невелик.



А политтехнологи могут до хрипоты доказывать необходимость идти на эти выборы или нет. Они на то и политтехнологи.



Но есть люди, которые работали на то, чтобы изменить страну, которые ради нашей страны уже 5, 10, 15 лет.

С огромными рисками и опасностями.

Чьи убеждения оказались настолько стальными, что они поставили на кон свою жизнь ради них.



Когда ребята из Новосибирска, которые прошли через ад уголовок, дают свои рекомендации, разве не стоит их послушать?

Когда Лилия Чанышева из тюрьмы находит в себе силы разобраться, кто есть кто и дать рекомендации, разве не стоит доверять голосу Лилии из тюрьмы?

Когда Навальный, который проделал вообще невероятный путь и смотрит Путину в лицо, разве есть сомнения в его убеждениях?



Много раз от Алексея звучало, что власть сменится не в результате выборов. Что в условиях этих «выборов» действовать нужно по-разному. Кремль внимательно смотрит за нами и постоянно меняет эти условия. И нам нужно действовать по-разному в разные годы. Иногда ходить, иногда портить бюллетень, иногда участвовать как кандидат, даже когда кажется, что стать кандидатом – невероятно.



И да, конечно, все могут ошибаться. Но невозможно сомневаться в намерениях людей, которые рискуют всем ради нашей страны, особенно тех людей, которые сейчас в тюрьме. И сегодня они призывают вас подняться и сходить на участки.

Кирилл Легат

Прозрачные выборы являются неотъемлемой частью демократического общества. Российская Федерация сегодня - мафиозное государство, управляемое шайкой бандитов и коррупционеров во главе с диктатором Путиным. Процедура выборов в стране - абсолютно нелегитимна и о честности выборов не может быть и речи. Настойчиво призываем россиян саботировать “единый день голосования” и не являться на избирательные участки.

Отдельно хотим обратиться к жителям временно оккупированных территорий Украины. Псевдовыборы, проводимые в эти дни в Крыму, Севастополе, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, являются грубым нарушением Женевской конвенции. Кремль проводит их под дулами автоматов, пытаясь создать свою марионеточную власть во временно захваченных регионах. Эти якобы «выборы» - очередное преступление путинской России, которое будет расследовано в международных судах. Не участвуйте в этом преступлении! И не сомневайтесь - уже очень скоро Украина освободит все свои территории, захваченные путинской Россией.

Дмитрий Чернышев

Я всегда считал, что во всех выборах в России надо участвовать, пока в избирательном бюллетене есть хотя бы две фамилии. Я считал и по прежнему считаю огромной ошибкой бойкот Алексеем Навальным президентских выборов. Опыт Беларуси убедительно доказал, что у надоевшего диктатора выборы может честно выиграть кто угодно, если общество объединится.

Выборы всегда создают напряжение для системы. Выборы сегодня — это чуть ли не единственная НЕНАКАЗУЕМАЯ возможность для россиян высказать свое отношение и к власти и к войне. И этой возможностью надо обязательно воспользоваться, придя на участок вечером в последний день голосования.

И еще один аргумент за выборы: участие в них — это реальная помощь Украине. Если вы участвуете в выборах и голосуете за любого кандидата, кроме кандидата от партии власти, система отлично видит это. А если вы сидите на диване и ничего не делаете — значит вас все устраивает. Значит новую мобилизацию можно проводить прямо сейчас.

Поймите, что поголовная мобилизация не начинается только потому, что власть на самом деле боится общественного возмущения и оттягивает мобилизацию как только можно. А значит, что десятки тысяч новых солдат окажутся на фронте не завтра, а через месяц. Или через два. Или только после президентских выборов. И эта отсрочка очень помогает Украине.

Любое недовольства российского общества помогает наступлению ЗСУ. Используйте эту возможность по максимуму. Оторвите жопу от дивана и проголосуйте ПРОТИВ власти. И друзей своих приведите на участки. И родных. И коллег. Я понимаю людей, которым страшно выходить на площадь с антивоенным плакатом — посадят. Понимаю людей, которым страшно курить в неположенном месте — надолго посадят.

Но вы можете на самом деле затруднить системе демонстрацию общенационального единства в поддержке войны. Покажите, как вас на самом деле много. Вам за это ничего не будет. Отодвиньте еще на день, на неделю, на месяц, новую волну мобилизации.

С "вам за это ничего не будет" Дмитрий Чернышев поторопился. Волна мобилизации хлынула прямо на участках.

В отличие от прошлых выборах, когда все занимали в споре о том, ходить ли на избирательные участки, ту или иную сторону, этой осенью многие известные либералы так и не смогли определиться. В том числе и те, от кого этого ожидали меньше всего. Модный тренд этой осени — "делайте, что хотите".

Андрей Никулин

Представим, что "Едро" бы исчезло, самораспустилось - все, нет его, как и его депутатов. Что бы сделали четыре оставшиеся думские фракции? Устроили бы гнездо оппозиционной фронды или скорее переругались между собою, соревнуясь за право называться новой "партией власти"? Рванули бы в сторону Кремля, чтобы получить желанное высочайшее соизволение и застряли бы от стремления прибежать первыми кучей в воротах? Вот честно, какой вариант вам кажется более вероятным?

Тем более, что Справедливая Россия сама, насколько помню, заявлялась, как "партия Путина", только левого, в отличие от Единой России, толка. ЛДПР и ее отношения с Кремлем достойны многотомного труда, ну а страх КПРФ получить действительную власть, ответственность и риски - особая история.

Проблема не столько в "Единой России", хотя и в ней тоже, проблема в том, что позиция "правящей партии" - только слот, в который можно вставить что угодно, напомню про 90-е годы, когда "правящими" были поочередно "Выбор России", "Наш дом - Россия" и "Единство". И объединение Единства с оппозиционным, вроде бы, Отечеством не сделало первое более критично настроенным к власти.

Проблема в том, что практически любая из "оппозиционных" и легальных партий мечтает быть обласканной Царем.

Проблема в том, что реальный центр силы один - президентский пост, и именно его априори мощнейшее положение сводит к нулю и нивелирует все парламентские игры до состояния "чего изволите?".

Вот такие печальные мысли перед грядущими в выходные выборами. Ходить на них или нет - самостоятельный выбор каждого, но для того, чтобы выбор этот был ответственным нужно понимать всю картину происходящего и отринуть надежды, что твой голос что-то решит. Поскольку тех, кто сможет что-то "решить" в марафоне просто не будет.

Единственное, чего бы не посоветовал, это ругаться между собою на тему участия/неучастия - не тот повод, чтобы ломать копья и терзать и без того оголенные нервы.

Александр Рыклин

Помнится, в Москве в периоды выборов я ужасно переживал по поводу всей этой мутатени - "наблюдательства", разных умных стратегий голосования... Посты эмоциональные писал, аргументы приводил, вступал в горячие дискуссии... А сейчас как-то отпустило... Если вам сегодня в России кажется, что надо волеизъявиться, что вам после этого полегчает, то, кто я такой, чтобы из Израиля вас отговаривать... Идите, конечно...

Илья Яшин

Иллюзий быть не должно. На безальтернативных и заведомо фальшивых выборах Собянин получит тот результат, который ему нужен. Точнее тот, который ему согласуют в Кремле.



Даже в таких условиях, возможно, стоило бы проголосовать, если бы хоть один из кандидатов выступал с антивоенной повесткой. В этом мог быть смысл, если бы избиратели, например, массово публиковали фото бюллетеней с галочками напротив такого кандидата. Но антивоенная повестка в России приравнена к криминалу, а все «конкуренты» мэра – это, по выражению Нарышкина, биомеханоиды. Одинаковые и пустые.



В общем, лично я не вижу смысла тратить время на участие в данном мероприятии. Ну разве что кто-то хочет выплеснуть эмоции и написать на бюллетене ласковое послание власти… Впрочем, это развлечение на любителя.

Мы не знаем, сколько на самом деле нашлось любителей этого развлечения в сентябре 2023 года. Но, судя по новостям, официальная явка будет высокой, местами даже рекордной. Особенно на оккупированной территории Украины, которую Россия теперь называет своей. Об этом активно пишут пропагандистские российские каналы.

Борис Рожин

Завершилось голосование на выборах в новых регионах РФ. Несмотря на войну и даже удары по избирательным участкам, явка оказалась достаточно высокой.



ДНР - 76%

ЛНР - 72%

Запорожская область - 66,8%

Херсонская область - 64,5%



Таким образом, организаторы процесса выборов успешно решили вопрос явки и легитимизации выборов в новых регионах России в условиях войны. Попытки противника помешать этому путем ударов, терактов и пропаганды, носили достаточно и несистемный характер. МИД РФ к своей аргументации теперь может смело добавлять аргумент, что в условиях войны снова прошли выборы и большинство выбирает внутрироссийскую, а не украинскую политическую реальность.

На самом деле голосование на оккупированных территориях проходило так (смотреть нужно со звуком).

В России явка тоже била рекорды.

В остальном выборы проходили привычно, можно даже сказать рутинно.

Член федерального совета "Голос — за честные выборы" Станислав Андрейчук

Судя по второму дню голосования и началу воскресенья, мы были правы, когда писали в одном из докладов, что "силовики" распоясались в эти выборы. Я бы еще добавил к этому списку избиркомы, которые снова стали сползать в 2011 - 2013 годы, и местные власти. Просто пробегитесь по краткой сводке инцидентов за вчерашний день и сегодняшнее утро.

В Великом Новгороде трех кандидатов от «Яблока» задержала полиция и составила протокол по арестной статье "неповиновение". В отделение отвезли Анну и Ксению Черепановых, а также Виктор Шалякин. Сегодня будет суд. Сотрудники полиции посчитали «неповиновением» то, что кандидаты в депутаты показали им свои документы из машины, а не вышли из неё. При этом причина проверки документов у политиков, которых полиция блокировала в машине в течение часа, так и осталась неизвестной. В середине августа у Ксении Черепановой уже прошел обыск в рамках уголовного дела, по которому она проходит свидетелем, были изъяты ноутбуки и смартфоны.

В Геленджике полиция задержала наблюдательницу от КПРФ. Ее увезли в отдел полиции и составили протокол по статье о вмешательстве в работу избиркома.

В Геленджике наблюдателю прямо на участке сначала вручил повестку в военкомат, а потом комиссия вызвала полицию с требованием удалить наблюдателя, составлен протокол об административном правонарушении.

В Подмосковье полиция уже конвейером удаляет с УИКов представителей СМИ, наблюдателей и кандидатов. Подобное происходило на УИК №№ 2425, 3362, 3363 и 3368.

Полиция пришла в офис «Новых людей» к кандидату в депутаты гордумы Екатеринбурга, чтобы вручить ему предостережение о недопустимости нарушения закона.

В Москве за “мелкое хулиганство” задержали избирательницу, отказавшуюся голосовать электронно.

В Ульяновске задержали наблюдателя после жалобы на нарушения на УИКе № 3939. Денис Гурьянов сообщил, что полицейские «арестовали и незаконно силой удерживают» его в отделе полиции.

Сотрудники полиции изъяли и увезли в отделение видеоаппаратуру наблюдателя в УИК №216 поселка Власиха Московской области.

В городе Долгопрудном Московской области УИК №347 решила обратится в суд с просьбой удалить члена комиссии с правом решающего голоса от “Справедливой России”, которая требовала предъявить паспорта избирателей, без разрешения осуществляла их фотосъемку, а также “хаотично” перемещалась по помещению для голосования.

В Омске по подозрению в совершении незаконной агитации задержали и увезли в полицию второго секретаря областного комитета КПРФ, при этом полицейские применили в отношении него насилие и повредили руку.

По-моему, вот такое откровенное государственное насилие по политическим причинам называется террором. И это я еще не пишу о случаях насилия со стороны неизвестных.

Константин Калачев

Где-то далеко в горах, не в нашем районе…

- Здравствуйте, Мария Ивановна, чем вы тут занимаетесь? - Здравствуй, Сидоров. Ну чем может заниматься порядочная замужняя женщина, мать двоих детей, заслуженный педагог ночью?! Исправляю ошибки избирателей. Меняю неправильные результаты на правильные.

Максим Шевченко

В итоге все многомиллиардные политтехнологии власти, все дорогостоящие семинары для «лидеров», услуги и доклады претенциозных консалитинговых агентств на господрядах к моменту выборов сводятся к простой технологии «ногой в пах и месить толпой»: недопуск оппозиции по надуманным поводам до выборов, запрет предвыборной агитации оппозиции, подделка ДЭГ, фальсификация бюллетеней и так далее.

Выигрывать просто они не умеют. Бояться народа, не верят, что избиратели проголосуют за власть.

Всех уже зачистили, всех арестовали, всех заблокировали и вынудили уехать, а все равно бояться.

Уже и КПРФ просто молча стоит в ходе выборов (как нарисованный Леня Зюганов в Москве около шикарных бутиков на Тверской, напротив «Националя»), уже все «оппозиционные партии» заранее на все согласны, а все равно, без «ногой в пах и месить толпой» власть выигрывать не способна.

Отменили бы уже весь этот спектакль, что ли?

Как там у иноагента и врага народа Хармса?

«Маленькая девочка:

Папа просил передать вам всем, что театр закрывается.

Нас всех тошнит.»

Эльвира Вихарева

Ну что можно сказать по прошествию двух дней и пары часов ранним утром.

Итоги выборов уже можно подвести.

Выборы не случились.

В целом, ожидаемо.

Робкая надежда на то, что где-то проскользнет пара героических яблочников, разбилась о дубинку мента.

Как в Великом Новгороде, где трёх кандидатов просто схватили ночью. Потому что смогли.

А в остальных случаях смогли обойтись без жертв, классической рисовкой.

Как в приморской Находке, где цифры явки просто взяли с потолка, и она оказалась одинаковой по всему городу.

А про электронное голосование молчу.

Мы ещё увидим эту атаку клонов. Активных граждан. Которых загоняли в компьютер не для того, чтобы честно считать голоса.

Честные выборы и митинги у нас связаны напрямую. Без вторых первых не будет.

А вторых и нет.

Так-то.

Александр Невзоров

Россия продолжает конвульсировать своими фальшивыми выборами.

Не имеющие никакого смысла «танцы с урнами» не только продолжаются, но и накаляются.

Бессмысленный процесс обрастает страстными скандалами, мордобоями, вбросами и т.д. Ажиотаж зашкаливает.

Кремлю явно нравится дикая скандалезность «выборов» и все сопутствующие им истерики и инциденты.

Над всем российским пространством - царит хохочущая рожа эллочки. Она наслаждается процессом.

В Москве вопрос о хождении или нехождении на участки закрыло дистанционное голосование.

Алексей Венедиктов

Пока из 2,5 млн проголосовавших в Москве 2.138 млн - это москвичи, выбравшие ДЭГ (85% от голосовавших)

Завтра пойдут сторонники голосования бюллетенями.

Явка первых двух дней в Москве - 33,3%

Александр Морозов

160 тыс. в мск проголосовали в урны и 2 млн - дистанционно. Таким образом, вопрос о выборах как о "гражданском участии" окончательно закрыт. Внедрение ДЭГ сделало административную мобилизацию необоримой, а хождение к урне - анекдотичным.

Эти "выборы" были просто разминкой. Главные должны состоятся через полгода, в марте 2024. Размышления о том, стоит ли в них участвовать, уже начались.

Жанна Ахметова

Новости смотрю. По российскому каналу показывают выборы, отмечают высокую явку, особенно на оккупированных территориях. Показывают очереди на участках. Спектакль. Вы участвуете в нем? Вы хотите участвовать в следующем? Я бы точно не стала. Противно. Но дело, конечно, ваше.

Максим Кац

Если 80% проголосуют против Путина в марте 2024 он перестанет быть президентом.

Тоже самое было бы и в 2020, да не проголосовали. На честных участках даже в Москве победило «да»

Константин Сонин

Примерно столько же, 80%, проголосовало против Лукашенко в 2020-м... После фальсификации результатов прошли огромные митинги (если бы в Москве были аналогичные митинги, в них бы принимало участие два миллиона человек). Тем не менее Лукашенко удержал власть. Это так не работает.

Борис Бондарев

Есть еще один аспект хождения на выборы, о котором не говорят - внешнеполитический.

Если будет достоверная информация о довольно большом числе голосов не за Путина и о фальсификациях, тогда можно будет с полным основанием утверждать и убеждать мировое сообщество, западное в первую очередь, что далеко не все российское общество за войну и Путину приходится идти на всякие ухищрения, чтобы это скрыть. И что позиции его не так сильны, как кажется.

А вот если оппозиция бойкотирует, то Путин легко получает свои 90% и весь мир увидит, что "все россияне за Путина, а значит за войну". И хрен вы кого переубедите. Цифирьки-то - вот они.

Артемий Леонов

Я сейчас был бы полностью на стороне Каца (исключая, кхм, методы коммуникации), если бы не ДЭГ.



Еще несколько лет назад идея «накидать столько, чтобы они охерели фальсифицировать» была вполне логичной.

Денис Попов

Расскажу почему ДЭГа не стоит бояться.

Выборы Путина в марте — это возможность легально выйти на ринг и обменяться с Путиным ударами.



Как именно судья обоснует наше техническое поражение — нас не волнует.



Нас волнует как посильнее дать в морду шатающемуся старику.

Сергей Пархоменко

Итак, просто для протокола: суммируя сообщения тех, кто уже побывал на избирательных участках в России и посмотрел, как там устроена “работа”.

Судьбу выборов решают сегодня в России те, кто их фальсифицирует, в условиях окончательно созданной и отлаженной системы тотального отсутствия контроля и наблюдения.

Выборы проходят, в сущности, в тех же условиях, как и выборы на оккупированных территориях: никто не контролирует списки избирателей, никто не верифицирует их количество. Можно сколько угодно манипулировать, добавляя и убавляя воображаемых избирателей в электронных списках, полностью недоступных для стороннего контроля и наблюдения. Никто “посторонний” никогда не увидит, не вписали ли в его квартиру еще десяток “новых избирателей”, и не проголосовал ли он сам уже двадцать раз.

В этих обстоятельствах голоса можно вообще не считать - как их никто не считал в Крыму на “референдуме” в 2014 году, и как никто их не считал на “референдумах” в четырех оккупированных территориях (неизвестного размера, с неизвестной численностью и составом населения) в 2022-м. Никто ничего не считает, потому что не требуется. Просто вписывают цифры из головы, какие считают нужным. А считают нужным такие, которые спустили из администрации.

Это означает, что выборы полностью утратили смысл как инструмент формирования каких-либо органов власти (или влияния на власть). И единственный смысл, который в них сохраняется, - поддержание в тех редких случаях, где это возможно, системы коммуникации, общения между политическими активистами и поддерживающими их группами общества.

Активисты, правозащитники, уцелевшие оппозиционные элементы (наверное, назвать их политиками было бы теперь слишком смело) могут пытаться поддерживать при помощи процедуры выборов связь с группами населения, сочувствующими им. Во время избирательной кампании, распространяя свои агитационные материалы, общаясь лицом к лицу с избирателями.

Что касается собственно протестного голосования, то оно сохраняет свой смысл только в том случае, если приобретет значительный масштаб: такой, который позволит протестующим избирателям почувствовать - просто наблюдая за происходящим вокруг, за поведением соседей, просто обсуждая новости (или хотя бы обмениваясь многозначительными взглядами) со знакомыми - что произошло нечто важное, что подано много протестных голосов, и что они все были украдены, уничтожены.

Это именно неформальный процесс: скорее всего протестное голосование вообще не будет отражено в официальных результатах выборов (как не было отражено в формальных документах об итогах выборов в Беларуси в 2020 году). Власть постарается (и несомненно, сможет, у нее есть все инструменты для этого) стереть эти результаты, уничтожить реальные цифры, заменить их выдуманными, поддельными. Но если масштаб протеста окажется существенным - останется “распределенное”, “разлитое в воздухе” понимание произошедшего. Слишком много людей будут знать, что произошло какое-то крупное мошенничество: я не голосовал “за”, и он не голосовал, и они не голосовали, и вообще никто вокруг меня не голосовал, - откуда же тогда взялся этот тотальный результат с поддержкой власти?

Примерно так это произошло после нагло фальсифицированных думских выборов 2011 года: слишком большое количество людей по всей стране “понимали и чувствовали”, что тут что-то не то, так быть не может, победе ЕдРа неоткуда взяться, потому что “за нее же никто на самом деле не голосовал”. Так было и с последними беларусскими выборами, когда никто не голосовал за Лукашенко, и вся страна это знала.

Это тонкий и сложный момент: он имеет отношение, мне кажется, не к избирательным технологиям, а скорее к массовой социальной психологии. Примерно как в знаменитом рассказе Бредбери: когда люди по всему миру проснулись утром и одновременно поняли, что завтра наступит конец света.

Такое может случиться, повторю, только при большом масштабе протестного голосования. Иначе “общее понимание” не возникнет и не распространится.

Лично я пока не понимаю, есть ли шанс, что этот масштаб будет достигнут во время “президентских выборов” 2024 года.

Кремлёвский политолог Сергей Марков всё знает наперёд

Эти выборы проходят с стиле "нирвана". Что это значит? Нирвана значит Недеяние и Гармония.

1. На этих выборах нет интенсивной кампании- потому что власть хочет всё оставить как есть.

2. Нет кампании и потому, что население хочет, чтобы власть занималась не выборами, а победой СВО.

3. Нет кампании и потому, что всем партиям системной оппозиции гарантировали их статус и уровень.

Это Недеяние.

А Гармония в том, что и власть и народ и оппозиционные партии едины в Недеянии.

Так же, в стиле "нирвана", пройдут и президентские выборы 2024 года.