Выбросы CO2 богатейшими землянами могут привести к миллиону смертей

Десять процентов самых богатых землян ответственны за половину выбросов углекислого газа (CO2). Об этом говорится в совместном исследовании The Guardian, международного агентства по борьбе с неравенством Oxfam, Стокгольмского института окружающей среды и других экспертов.

При этом на один процент самых богатых приходится 16% выбросов углекислоты – парникового газа, способствующего глобальному потеплению. По расчётам, этого достаточно, чтобы вызвать более 1,3 миллиона дополнительных человеческих смертей из-за жары в ближайшие десятилетия.

Большинство этих смертей случится в развивающихся странах. По статистике ООН, на них приходится 91% смертей, связанных со стихийными бедствиями. В первую очередь от изменения климата страдают бедные слои населения, этнические меньшинства, мигранты, женщины и девочки, которые живут и работают на улице или в уязвимых домах. Они реже имеют страховку, сбережения или соцзащиту. В случае катаклизма их физическое и экономическое состояние оказывается хуже, чем у остальных.

"Сверхбогатые грабят и загрязняют планету, доводя её до разрушения, а именно те, кто меньше всего может себе это позволить, платят самую высокую цену", – говорит представительница Oxfam Кьяра Лигуори. В агентстве она занимается вопросами климатической справедливости. По словам Лигуори, двойные кризисы – климатический и социального неравенства – "подпитывают друг друга".

Oxfam призывает повысить налоги на прибыль для сверхбогатых и добывающих компаний, чтобы поддержать наиболее пострадавших, уменьшить неравенство и финансировать переход на возобновляемые источники энергии.

Вопросы климатической справедливости среди прочих будут обсуждаться на климатической конференции ООН, которая начнётся в конце ноября в ОАЭ.