По ком бьёт кувалда. Сергей Медведев - о "республике Вагнер"

Одним из главных символов 2022 года в России несомненно станет кувалда. Та самая, которой предположительно казнили арестанта-перебежчика Евгения Нужина из ЧВК "Вагнер". В видео под названием "Молот возмездия", которое опубликовал близкий к этой ЧВК телеграм-канал Grey Zone, приводятся фрагменты интервью бывшего заключенного, где он рассказывает, что добровольно сдался в плен, чтобы перейти воевать на сторону Украины. Затем в кадре появляется сам Нужин, лежащий на боку, его голова примотана скотчем к камню, и находящийся за кадром человек бьет его кувалдой по лицу. В подписи к этому ролику Нужина называют предателем, который "получил традиционное исконно вагнеровское наказание". Аутентичность видео подтвердил сам основатель ЧВК Евгений Пригожин: "Мне кажется, этот фильм называется "Собаке - собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа".



Нарочитая жестокость и широкое распространение этого видео позволяют говорить о хорошо спланированной пиар-акции с максимально широким охватом. Вагнеровцы известны своими пытками и бессудными казнями, например убийством в Сирии в 2016 году Хаммади Таха аль-Бута, дезертира из сирийских правительственных войск, которого на видео забивают кувалдой, уродуют, подвешивают и сжигают под весёлые комментарии участников этой расправы. Но то видео, как представляется, случайно попало в сеть – некоторые из убийц даже снимают маски, идентифицируя себя – а вот ролик с казнью Нужина специально распространяется подобно тому, как три месяца назад тиражировалось другое пригожинское видео, где тот по-хозяйски вербует в ЧВК заключенных в одной из российских колоний в то время, как сотрудники ИК стоят в стороне и не вмешиваются.



В видео казни заключено сильное послание, и адресовано оно далеко не только бывшим зэкам, воюющим в "Вагнере" и раздумывающим о сдаче в плен (очевидно, что таких всё больше), но, как говорится, "неопределённому кругу лиц", всему российскому населению и прежде всего силовикам и представителям элиты: в заявлении, сделанном через свою пресс-службу, Пригожин упоминает "предателей в кабинетах и на собственных бизнес-джетах". Характерно, что в эти же дни Пригожин пошёл в атаку на своего давнего оппонента, другого путинского ставленника губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, написав заявления в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить того по статье "государственная измена".

В высших эшелонах российской власти царят свои варварские правила отправки важных сообщений

Показательная акция с кувалдой окончательно закрепляет за Пригожиным собственную зону нелегитимного насилия наподобие той, которой давно уже обладает глава Чечни Рамзан Кадыров, выведший свою республику из российского конституционного и правового поля, практикующий на своей территории нормы шариатского права, бессудные казни, взятие заложников и не допускающий туда представителей федеральных правоохранительных органов. Пригожин так же отстраивает свою "республику Вагнер", где царит правовой беспредел, широко практикуется наемничество (статья 170 УК РФ), организация незаконных вооруженных формирований (статья 208 УК РФ), те же бессудные казни. Теперь ещё он глубоко проник в систему ФСИН, вербуя заключенных, прежде всего тех, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления, изымая их из мест лишения свободы и давая ничем не подкрепленные обещания освобождения и снятия судимости через шесть месяцев участия в боевых действиях. Пригожин фактически взрывает российскую правоохранительную систему, обнуляя работу тысяч оперов, следователей, прокуроров, судей, работников ФСИН. По данным "Медиазоны", в сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысячи человек, с почти 349 до 325 тысяч. Таких резких скачков не было ни разу с 2010 года: даже самая массовая за последние годы амнистия освободила меньшее число россиян за столь короткое время.



При этом сам Пригожин показательно унижает правоохранительные органы: в ёрническом заявлении на имя Генпрокурора Игоря Краснова он подтвердил, что Нужин действительно воевал в Украине в качестве добровольца, но является американским агентом, который был завербован ЦРУ и "заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет", чтобы впоследствии внедриться в ЧВК "Вагнер". Адресатом этого шоу являются не только силовики, но и сам его патрон, Владимир Путин: Пригожин предъявляет эту кувалду президенту как свидетельство собственного всесилия и безнаказанности. Такое же свидетельство было предъявлено 7 лет назад, когда под стенами Кремля был расстрелян ведущий оппозиционный политик Борис Немцов – в высших эшелонах российской власти царят варварские правила отправки важных сообщений. Администрация Президента бессильно разводит руками: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, насколько ролик с казнью Нужина соответствует действительности и уточнил: "Это не наше дело". Слова Пескова - свидетельство бессилия Кремля перед Пригожиным, или, вернее, карт-бланш на его автономию.



Действия "повара Путина" воплощают высокую степень распада современного государства в России, утрату им основополагающей монополии на насилие, превращение его в средневековую синьорию, в которой правитель не обладал безусловным правом суверена. А Пригожин напоминает кондотьера, командира отряда наемников в средневековой Италии, которые заключали договоры-кондотты на ведение военных операций, платили своим бойцам деньги-сольди (откуда и произошло слово "солдат") и иногда захватывали власть в крупных городах. Похожи и способы казни: знаменитый кондотьер XV века Браччио Монтоне однажды разбил на наковальне головы девятнадцати монахам. Он же забавлялся тем, что сбрасывал людей с высоких башен в Ассизи, а в Сполето столкнул с моста вестника, доставившего ему плохие известия. Одно время он даже правил Римом: при нем город пришел в упадок, вокруг расплодились бандиты и воры. Будучи изгнанным из Рима в 1422 году, Браччио в отместку разрушил мраморные дамбы на Тибре, устроив в городе сильнейшее наводнение. Погиб де Монтоне в бою: раненого, его намеренно оставили задыхаться под упавшей на него лошадью. По настоянию ненавидевшего его папы Бенедикта XIV он был похоронен в неосвящённой земле.



В нисхождении России по ступеням архаики в XXI веке показательная казнь перебежчика знаменует пугающую эволюцию "воспитательных инструментов": от бутылки из-под шампанского в казанском ОВД "Дальний", через швабру, которой насиловали заключённых в видеоархиве Владимира Осечкина, и гантель, которой полицейские, по заявлениям жертвы, пытали в Москве поэта Артема Камардина, к пригожинской кувалде. Что на очереди в российском фильме ужасов: отбойный молоток? бензопила?

Насилие в России принимает всё более изощренные и гротескные формы, его метастазы проникают во все органы коллективного тела. Характерно, что сам казнённый на своем жизненном пути тоже прошёл через различные институты насилия: срочная служба в армии, сверхсрочная в звании прапорщика во внутренних войсках, затем увольнение из армии и бандитизм 1990-х. В 1999 году он совершает убийство в "заварушке" ("Могли убить меня, убил я", - рассказывал Нужин украинской журналистке Рамине Эсхакзай) и получает срок 24 года, на него якобы повесили "висяки", нераскрытые преступления. Попытка побега, где из четырех участников в живых остались двое, и еще 4 года к сроку: выйти он должен был в 2027-м. В "красной" колонии для бывших сотрудников он был "в авторитете", пользовался неразрешёнными благами (планшет, телефон), в интернете познакомился со своей второй женой и венчался. Затем неожиданная для его близких вербовка в ЧВК, отправка на фронт, побег, плен, загадочное возвращение в Россию и страшная казнь.



Война высвободила из-под спуда и легитимировала всё то насилие, которое было внутренним клеем, смазкой механизмов российской власти, но теперь это насилие из скрытого стало явным, захватило государство и практически неизбежно опрокинет его: государство, бьющее "Искандерами" и "Градами" по украинским жилым кварталам и ТЭЦ, гарантированно получает кувалду как главный аргумент в своей внутренней жизни. Окончательная утрата властью монополии на насилие выведет его на улицы и в коридоры самой власти; скорее всего, в 2023 году Россию ждет всплеск внутреннего насилия, невиданный с 1990-х, а то и с более ранних исторических эпох, и Пригожин будет лишь одним из участников стремительно растущего рынка силового предпринимательства, передела собственности и власти. Как учил Ленин, неудачная империалистическая война перерастает в войну гражданскую. В Россию приходит эпоха кувалды. Перефразируя Джона Донна, скажу никогда не спрашивай, по ком бьет молот, потому что он бьет и по тебе.

Сергей Медведев – историк, ведущий проекта Радио Свобода "Археология"



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