"Вёрстка": поставщики еды для армии выручили вдвое больше с начала войны

В 2022 году прибыль поставщиков питания для армии, раскрывших отчётность, выросла до пяти миллиардов рублей. Большинство из них были связаны с вероятно погибшим главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Это выяснила "Вёрстка".

Всего армию России кормят 32 компании–подрядчики АО "Военторг", который занимается обеспечением российских солдат. В 2022 году отчётность раскрыли 27 из них. По закону, компания может не публиковать данные о доходах и расходах, если в них содержится, например, гостайна. Согласно документам, за год войны прибыль поставщиков еды выросла более чем в два раза, а по сравнению с 2020 годом – почти в три раза.

Большинство из них – 18 из 32 – работали в интересах Пригожина, обнаружила "Вёрстка". В 2022 году на их долю пришлось 89% от прибыли всех отраслевых подрядчиков: с началом войны связанные с Пригожиным компании заработали не менее 4,4 миллиарда рублей.

Неудавшийся бунт Пригожина в июне 2023 года и его вероятная смерть в августе не привели к разрыву контрактов, полагает "Вёрстка". Об этом, по её данным, свидетельствуют судебные иски, которые продолжает подавать "Военторг" против компаний из-за "ненадлежащего исполнения обязательств" по договорам.

Прибыль также увеличили подрядчики "Военторга" в области пошива одежды, прачечных и банных услуг. Многие из них тоже скрывают отчётность.

Проанализировав доступные отчёты 14 компаний–поставщиков одежды, "Вёрстка" выяснила, что они заработали 2,5 миллиарда рублей – в то время как в 2021 году 36 компаний, публиковавшие отчётность, заработали 2,1 миллиарда рублей. Всего пошивом и поставками одежды занимаются 43 подрядчика "Военторга".

Прачечные и банные услуги российской армии оказывают восемь компаний. О доходах отчиталась только половина. Общая их прибыль в 2022 году выросла в полтора раза – почти до 139 миллионов рублей. При этом одна из компаний через офшор принадлежит французской компании Elis. Компания не ответила на просьбу "Вёрстки" о комментарии, но в её отчёте за 2022 год говорится, что "в рамках украинского конфликта" она "напрямую" не пострадала.