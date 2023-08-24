"Играл деструктивную роль". Жизнь и дела Евгения Пригожина

В Бологовском районе Тверской области вечером в среду разбился частный самолёт Embraer, на борту которого, как утверждает Росавиация, был глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В МЧС заявляют, что на борту были десять человек, все они погибли. Росавиация сообщила, что имя Пригожина находилось в списке пассажиров. На месте крушения, как сообщается, найдены 10 тел. "Интерфакс" заявил о завершении поисково-спасательной операции. Тела вывезены в морг, пока не сообщалось о том, что они были опознаны. Опубликован список из семи пассажиров и трёх членов экипажа. Помимо Пригожина, в нём также Дмитрий Уткин (позывной "Вагнер") – один из командиров ЧВК, чей позывной дал имя всей организации. В списке также Сергей Пропустин, Евгений Маркарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев и три члена экипажа.

Источник телеканала Al Jazeera в ЧВК "Вагнер" сообщил, что рядом с одним из тел был найден телефон Пригожина. Одна из версий, которые начали высказывать СМИ, в том числе западные, в связи с катастрофой – причастность к ней российских властей. Эта версия основана на том, что ровно два месяца назад Пригожин вступил в прямую конфронтацию с властями России, возглавив вооружённый поход ЧВК "Вагнер" на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что Киев не причастен к предполагаемой гибели Пригожина. "Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет", – сказал Зеленский.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу "Настоящее время" сказал, что в последние месяцы Пригожин казался "своеобразным разрушителем классических российских пропагандистских мифов, в том числе тех, которые касались непосредственно Путина":

Путинская вертикаль превентивно устранила одного из ключевых деструкторов

– Пригожин абсолютно точно играл деструктивную роль. Я имею в виду для вертикали Путина. Он продолжал ее играть. И, безусловно, нас это устраивало, когда на внутреннем рынке есть человек, который популярен у так называемого глубинного государства, прежде всего у сети военкоров, ультрапатриотов, черносотенцев, и, соответственно, наиболее пассионарной части российского общества, которая поддерживает войну. Пригожин разрушал те мифы, на которых базируется эта война – причины войны, действия российской армии и так далее. Безусловно, Украина к его гибели не причастна, потому что Пригожин, на наш взгляд, до вчерашнего дня не закончил свою работу по деструкции путинского российского государства, не до конца развенчал все мифы, на которых эта государственность построена, не до конца обнулил репутацию силовых вертикалей, репутацию Путина как человека трусливого, который при первой же реальной опасности убегает, и так далее. То есть еще какое-то время надо было бы ему это делать.

Я не сомневаюсь, что была бы вторая часть мятежа, как только Россия потерпела бы существенное тактическое поражение по линии фронта. Пригожин, наверное, выступил бы опять с ультимативными требованиями другого плана, попытался бы как-то поучаствовать в том переделе власти, который, несомненно, будет в России. Таким образом превентивно, на мой взгляд, путинская вертикаль устранила одного из ключевых деструкторов... Это не просто показательная месть. Мы с вами прекрасно понимаем психотип Путина. Предательство, когда какой-то человек, входящий в его ближний круг, предаёт, несомненно, заканчивается для этого человека так, как мы увидели вчера. Тем не менее, это более глубокая история, и, на мой взгляд, это свидетельствует о состоянии эмоциональной нестабильности и Путина, и части его окружения. То, что они не понимают все риски, которые генерируют подобные действия, что это действие будет крайне негативно влиять на основную, еще раз подчеркиваю, электоральную базу войны, она небольшая в процентном отношении, там 10-15 процентов фанатиков войны, но, тем не менее, они крайне пассионарны, крайне агрессивны в информационном плане, так вот, на мой взгляд, это непонимание рисков, которое Путин демонстрирует в течение всей этой войны, непонимание рисков, в чему ведут все эти решения.

Тем не менее, он принял решение о демонстративном устранении Пригожина. Очень быстро, кстати, и для меня это странно. Буквально три минуты прошло от момента крушения самолета – и Росавиация уже подтвердила, что это самолет, на котором находился Пригожин, и, соответственно, он погиб. Как правило, это занимает несколько часов – точно установить, был ли человек на борту, садился ли он в аэропорту назначения и так далее. Это демонстративное устранение должно сильно повлиять на психоэмоциональное состояние элит, которые начинают бурлить, которые не совсем понимают, как дальше будет развиваться то, что сегодня происходит и по войне в целом, и по ситуации с Россией на внешних рынках. И для того, чтобы несколько "успокоить", я с иронией говорю, элитные настроения, вот эти проявления какой-то частичной нелояльности, Путин пошел на демонстративное устранение Пригожина. Но самое интересное, что все видели, как Пригожин в последние месяцы достаточно комфортно себя чувствовал и в Петербурге, и в Москве, летал между этими городами, перемещался по России, что очень странно для человека, который совершил, по сути, ключевое обрушение мифа о силе Путина. Так вот, это демонстративное устранение должно было, во-первых, вернуть частично контроль над элитами, восстановить репутацию Путина как человека жестокого, который будет карать за малейшее проявление нелояльности, ну, и соответственно, обратно вернуть миф о том, что только Путин – единый и неповторимый вождь современной России. На мой взгляд, все эти цели не будут достигнуты. Наоборот, это приведёт к еще большему внутреннему расколу элит, – считает Михаил Подоляк.

Произошла "стрелка", подстрелили пацанов, были "жмурики", а потом сели и разрулили вопросы по понятиям

– Как известно, Путин вырос в питерской подворотне, а потом воспитывался бандитским Петербургом. Сейчас Россия живет как большая структура, в которой есть Дон Корлеоне, бригадиры и рядовые мафиози, и остальные – те, кого они "доят", – говорит Радио Свобода журналист Андрей Захаров. – Ситуация, при которой один человек устраивает мятеж, бригадиры судят своего дона, а потом они мирятся… Причем тот, кто устраивает мятеж, приходит в место, куда он шёл – в Кремль, и президент говорит: "Вот, вы в Кремле". Всё это довольно хорошо объясняется в рамках бандитского Петербурга: произошла "стрелка", подстрелили пацанов, были "жмурики", а потом сели и разрулили вопросы по понятиям. Причем один, то есть Путин, дал слово, что ничего не будет, а потом это слово нарушил. Вполне в рамках бандитского Петербурга. И здесь уже не важно: гражданин – не гражданин, генерал – не генерал, бизнесмен – не бизнесмен. Всё это в рамках понятий. В рамках этих понятий Суровикин был своим генералом, а занял точку зрения мятежного бригадира, вступил с ним в союз. Вот и получилось как получилось, спасибо, что жив остался, хотя кто знает? Что же касается самого Пригожина и его ЧВК, то Кремлю, как и Путину, всегда нужны были гибридные операции, он фанат "специальных операций", когда всё происходит не в рамках закона – всегда можно сказать "это не я, это не мы". Это его конёк. И война Путина названа не войной, а "специальной военной операцией".

Евгений Пригожин и деятельность созданной им ЧВК "Вагнер" и других структур финансировалась на средства российских налогоплательщиков. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, рассказавший 14 июля этого года, после совершенного "вагнеровцами" военного марша (официальное определение в России – "мятеж"), что государство выделило на деятельность ЧВК более 86 миллиардов рублей. Куда были потрачены эти средства? Радио Свобода расследовало деятельность Пригожина и связанных с ним структур не единожды. Мы собрали наиболее, на наш взгляд, важные публикации, характеризующие как происходившее вокруг Пригожина, так и инициированное непосредственно им.

Это красноречивая картина последних почти десяти лет путинской эпохи: фабрики троллей и вмешательство в выборы в других странах, аннексия Крыма и первая, донбасская фаза войны в Украине, последовавшие санкции, российские наемники в Африке и не менее ужасающие своей жестокостью, чем в Украине, действия по отношению в мирному населению в Мали, двойники и паспорта Пригожина на разные имена, вооружённый марш и, как следствие, размещение "вагнеровцев" в Беларуси.

2023

Ровно два месяца назад отряды ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина устроили вооружённый марш на Москву, который российские власти охарактеризовали как мятеж. При этом было сбито несколько самолётов и вертолётов российских вооружённых сил. Уголовное дело, открытое против Пригожина во время мятежа, было закрыто, а наёмники ЧВК "Вагнер" по договорённости с Александром Лукашенко отправились в Беларусь. Пригожин, однако, значительную часть времени продолжал проводить в России, а 21 августа было опубликовано видео, на котором он заявил, что находится в Африке, и объявил о вербовке новых наёмников.

Происходящее во время вооружённого марша 24 июня наш корреспондент описал в репортаже из Ростова-на-Дону, где наёмники ЧВК "Вагнер" захватили несколько зданий.

Хаос после беспрецедентного вызова власти Владимира Путина наёмниками ЧВК "Вагнер", возможно, ещё не завершён, и нестабильность может сохраняться достаточно долгое время. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам происходившего в России 24 и 25 июня. В серии телевизионных интервью Блинкен заявил, что напряжённость, которая привела в России к мятежу во главе с Евгением Пригожиным, нарастала долгое время.

В июле стало известно о том, что наёмники ЧВК "Вагнер" находятся в Беларуси. Анализ спутниковых снимков сервиса Planet Labs, сделанных 19 июля этого года, позволил подсчитать примерное количество техники, находящейся на территории полевого лагеря ЧВК "Вагнер" в селе Цель. Здесь руководители российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин записали видео их обращения к наемникам, в котором после неудавшегося военного марша в России заявили о намерении создать "третью армию мира" в Беларуси.

В июле Радио Свобода собрала в телеграм-каналах свидетельства родственников россиян-заключённых, которые стали наёмниками ЧВК в обмен на свободу и крупное финансовое вознаграждение. Многие из этих людей не вернулись живыми из Украины. Реальность войны, развязанной Россией, стала основой радиопьесы "Ждать тяжелее, чем хоронить".

2022

После начала полномасштабной агрессии России в Украине Евгений Пригожин продолжал утверждать, что его наёмники не воюют в этой стране. Но в сентябре, спустя чуть более полгода после начала вторжения, "повар Путина" впервые признал причастность к созданию ЧВК "Вагнер", стал чаще вести себя как независимая политическая фигура и даже объявил об открытии "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге. Неформальная легализация "вагнеровцев" повлияла и на тональность сообщений о смерти наемников в Украине. С того момента, как Пригожин лично поучаствовал в похоронах одного из солдат, стало появляться все больше некрологов, в которых о причастности погибших к ЧВК "Вагнер" сообщается открытым текстом, а сами некрологи стали более подробными, хотя раньше о таких смертях, как правило, говорилось неофициально и довольно скупо. Также с конца сентября в российских регионах стали массово хоронить военных из компании Пригожина, погибших еще за несколько месяцев до этого.

Подобную жестокость, какую увидели жители Украины в ходе начатой Россией войны, пережили и в небольшой деревне Моура в Мали. Они рассказали сотрудникам международной правозащитной организации Human Rights Watch, как вооруженное подразделение, состоявшее из русскоязычных и малийских правительственных военных, оказались причастны к убийству более 300 местных мирных жителей. Центр стратегических и международных исследований потом доказал ответственность ЧВК "Вагнер" за это нападение, которое было названо "самым ужасным зверством в ходе конфликта в Мали, который длится уже несколько десятилетий".

Все произошло 27 марта, в последнее воскресенье перед наступлением месяца Рамадан (Мали преимущественно мусульманская страна), когда тысячи торговцев и сельских жителей заполонили местный рынок. Внезапно над толпой пронеслись пять больших вертолетов, с которых по людям был открыт огонь из пулеметов и стрелкового оружия. Жители села пытались спастись бегством, но прятаться было негде – вертолеты быстро выбросили десант на окраинах Моуры, чтобы перекрыть все выходы. Большинство этих солдат были малийцами, но их сопровождали "высокие белые иностранцы, одетые в военную форму и говорившие на странном европейском языке, который не был ни английским, ни французским", рассказали выжившие.

2021

Департамент государственной безопасности Литвы опубликовал ежегодный отчет об основных угрозах стране, в котором раскрыл информацию о нескольких визитах в Вильнюс "двойника" российского бизнесмена Евгения Пригожина. Как рассказал в интервью Радио Свобода глава литовской спецслужбы, эти визиты были "психологической информационной операцией российских спецслужб" с целью показать "слабость литовских и европейских государственных институтов".

В январе и феврале 2020 года несколько российских СМИ опубликовали новости о поездках Евгения Пригожина в Европу и его переговорах с литовскими чиновниками. Это выглядело как мини-сенсация, ведь предприниматель на тот момент уже находился под санкциями США за вмешательство в американские выборы.

В опубликованном 4 марта 2021 года отчете Департамента государственной безопасности Литвы утверждается, что вся история с прилетом этого самолета в Вильнюс и визитом человека, похожего на Пригожина, была скоординированной инсценировкой российских спецслужб, призванной бросить тень на компетентность литовских чиновников и пограничной службы. В отчете утверждается, что в Вильнюс 13 февраля 2020 года обычным регулярным рейсом действительно прилетал человек, в паспорте которого были такие же имя и фамилия, а также дата рождения, совпадающая с датой рождения бизнесмена.

Этот человек побывал у нескольких министерств и ведомств, где и были сделаны опубликованные затем в российских СМИ фото, и улетел в тот же день – снова обычным самолетом. Впоследствии, говорится в отчете, "двойник" Пригожина еще раз появился в литовской столице, опять провел в ней меньше суток, но в этот раз решил не пользоваться имевшимся у него обратным авиабилетом, а сел на поезд в Минск. Второй визит также сопровождался публикациями в российских средствах массовой информации.

2020

Министерство финансов США 15 июля 2020 года внесло в санкционный список трех россиян и пять фирм, связанных с Евгением Пригожиным. Формальная причина введения санкций – попытка дестабилизации ситуации в Судане, однако автор нескольких расследований о Пригожине и о деятельности связанных с ним компаний рассказал в интервью Радио Свобода, что на самом деле о "поваре Путина" могли вновь вспомнить в США именно сейчас из-за Ливии – в частности, из-за участия российских наёмников из ЧВК в войне между "Ливийской национальной армией" и вооруженными силами признанного ООН ливийского "Правительства национального согласия". В санкционном списке оказалась российская компания "М Инвест", контролируемая Пригожиным. Эта компания, как считают американские власти, служила прикрытием для действий российского Министерства обороны и отвечала за разработку планов действий экс-президента Судана Омара аль-Башира для подавления протестов, участники которых настаивали на демократических реформах в Судане.

Администрация Facebook 12 марта 2020 года объявила о блокировке очередных фейковых аккаунтов, связанных с российской "фабрикой троллей". Расследование CNN показало, что "Агентство интернет-исследований", которое связывают с Евгением Пригожиным, возможно, вновь попытается вмешаться в американскую политику накануне президентских выборов. Ранее Facebook раскрыл и удалил еще одну сеть аккаунтов: утверждается, что за ней стоит ГРУ, которое таким образом пыталось дискредитировать суд над обвиняемыми в катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" под Донецком.

Новая кампания "фабрики троллей", целевой аудиторией которой стали живущие в США выходцы из Африки, была довольно ограниченной: речь идет о 49 аккаунтах и 69 страницах в фейсбуке, а также о 85 аккаунтах в инстаграме. Твиттер сообщает о 71 удаленном аккаунте.

Facebook оценивает аудиторию удаленных страниц в 13 500 человек, в инстаграме у них было 265 000 подписчиков. Twitter заявляет о 65 000 фолловерах удаленных аккаунтов. Интересны не столько масштабы, сколько новая особенность этой кампании: она фактически была отдана на аутсорсинг и осуществлялась жителями Ганы и Нигерии, но местным властям удалось раскрыть "африканское Ольгино" и обнаружить его связь с "фабрикой троллей" из Санкт-Петербурга – "Агентством интернет-исследований", попавшим под американские санкции за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

2019

До участия в войне в Украине наёмники ЧВК "Вагнер" участвовали в сирийском конфликте – неофициально. При этом тренировались они на базе в Краснодарском крае, расположенной бок о бок с войсковой частью ГРУ. О погибших там российских гражданах в государственных российских СМИ в то время практически не сообщалось, однако Радио Свобода удалось найти свидетельства гибели Василия Кудричева, чья сестра открыто рассказа о его гибели в Сирии потому, что хотела "посмотреть в глаза людям, отправившим брата на смерть".

Радио Свобода также нашло свидетельства участия наемников ЧВК "Вагнер" в боевых операциях в Африке.

2018

17 октября 2018 года сотрудники компании Twitter выложили в открытый доступ архив из более чем девяти миллионов твитов, которые, как утверждает администрация сервиса, были написаны и распространялись российским "Агентством интернет-исследований" Евгения Пригожина. Публикация сделана в рамках кампании по борьбе с возможными новыми случаями вмешательства России в американские выборы. Опубликованный массив данных был интересен прежде всего своим всеобъемлющим характером: как утверждает администрация Twitter, это практически все твиты, опубликованные аккаунтами "фабрики троллей" с 2013 по 2018 год.

2015

О так называемых "фабриках троллей", которые координируются структурами, близкими Евгению Пригожину, широко стало известно после российской аннексии Крыма и начатой Россией войны в Донбассе. Нашему корреспонденту в Петербурге удалось пообщаться с одной из бывших сотрудниц ООО "Интернет Исследования", компании, которая финансировалась по линии холдинга "Конкорд", который возглавлял друг Путина Евгений Пригожин. С 2000 года этот холдинг организовывал банкеты в Кремле, а также сотрудничал с Министерством обороны. В Ольгино работали примерно 400 человек. Сменяя друг друга раз в 12 часов, они сидели за компьютерами и писали в блоги. Главными задачами "кремлевских троллей", как следует из рассказа одной из сотрудниц, было создание позитивного облика Владимира Путина, Сергея Шойгу, Дмитрия Медведева и других российских чиновников и негативного образа Украины, США, Европейского союза и российской оппозиции.

Что дальше?

После крушения самолета главы ЧВК "Вагнер" многие задаются вопросом, какой будет дальнейшая судьба бизнес-империи Пригожина и его наёмников. Об этом рассказал в интервью "Настоящему времени" журналист центра "Досье" Илья Рождественский:

– Главная проблема заключается в том, что основной ресурс Евгения Пригожина – это доверие Владимира Путина, на котором и строилась эта бизнес-империя. Часть ее уже демонтирована после мятежа – в том, что касается медиаактивов Евгения Пригожина, они фактически перестали существовать: его знаменитое РИА "ФАН", агентство новостей, и все связанные с этим агентством новостные структуры перестали работать. Остаются еще контракты на питание и на обслуживание министерства обороны. Но эти контракты не так легко сейчас перераспределить, они многомиллиардные, они заключаются и перезаключаются больше десяти последних лет. Но тут можно найти, конечно, новых подрядчиков, которые будут заниматься в том числе поставкой еды для армии, в том числе на передовую. Это посильная задача.

Основной актив, который сейчас остается, – это собственно наемники, преданные Евгению Пригожину и распыленные между Беларусью и африканскими странами. И здесь министерство обороны и российское государство в целом сделали довольно много усилий, чтобы у Евгения Пригожина этот актив отнять, лишить его по крупице влияния среди наемников. Прежде всего, министерство обороны не скрывает, что занимается переманиванием наемников. Например, на сторону Минобороны – руководить местной минобороновской частной, хотя она, конечно, никакая не частная, военной компанией – перешел человек по имени Андрей Трошев. Это один из ближайших сподвижников Евгения Пригожина, он переметнулся сравнительно недавно, у него был позывной "Седой", если я не ошибаюсь. На знаменитой фотографии наемников на приеме в Кремле с участием Дмитрия Уткина и с участием, в первую очередь, Владимира Путина, где они позируют с орденами, там как раз слева от Владимира Путина стоит тот самый Трошев.

Переманиванием Минобороны занимается довольно давно, пытается с разной степенью успешности создавать какие-то свои наемнические структуры, которые как-то должны будут заменить ЧВК "Вагнер". Сложнее всего заменить их в Африке, но тут не надо забывать, что в общем в африканских странах они работали зачастую в достаточно тесной связке с представителями министерства обороны, в первую очередь, с сотрудниками главного управления, более известного как ГРУ. Соответственно, в случае если любимый вождь, хозяин и предводитель погиб, наемники на местах в Центральноафриканской республике, в Мали, Ливии осмотрятся и начнут взаимодействовать плотнее с министерством обороны, останутся на местах, продолжат получать свои деньги под каким-то новым флагом. Может быть, уже будет какая-то другая военная компания.

Обезглавить наемников может быть очень легко. Смерть Евгения Пригожина в этом плане – это определяющее событие. Если вместе с ним погиб Дмитрий Уткин, непосредственный полевой командир, то это тоже обезглавливает вагнеровцев и оставляет их фактически без руководства. Присягать на верность некому, надо искать нового работодателя. И в этом случае Минобороны России – наиболее вероятный кандидат.

– Как вам кажется, какую реакцию это все может спровоцировать в лояльных Пригожину кругах?

– Они все очень расстроятся, но, наверное, вспомнят, что вообще-то он предатель, Владимир Путин его назвал предателем публично. А с предателями Владимир Путин всегда поступает абсолютно одинаковым образом. Со всеми, кого он считает предателями, – все эти люди заканчивают свою жизнь в большинстве случаев достаточно печально. По крайней мере те, которых мы знаем. Так что этот нарратив о том, что Пригожин на самом деле предатель и надо было с ним расправиться еще два месяца назад, я думаю, довольно быстро будет перенят даже лояльными Евгению Пригожину людьми.