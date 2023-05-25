"Вёрстка" рассказала о службе россиян с ВИЧ и гепатитами в Украине

В российской армии и ЧВК "Вагнер" в Украине воюют сотни человек с подтверждённым диагнозом ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C. Официально эти болезни дисквалифицируют со службы, однако на деле эти правила часто игнорируются, а многие воюющие просто скрывают свой статус. Об этом пишет издание "Вёрстка".

В начале февральского вторжения в Украину и российская армия, и вербовщики ЧВК "Вагнер" указывали на положительный ВИЧ-статус как на препятствие к участию в боевых действиях. Среди оснований для освобождения от призыва есть ВИЧ-инфекция в стадии вторичных заболеваний, при ней призывники должны получать категорию "Д" — не годен к военной службе. Но при ВИЧ в стадии первичных проявлений у призывника может быть категория "В" — частично годен, а на неё освобождение не распространялось.

"Вёрстка" рассказывает истории нескольких российских военных в армии или ЧВК "Вагнер", которые участвовали в боевых действиях в Украине или должны были быть туда отправлены. Во многих случаях военкоматы не знают актуального состояния здоровья призывников и резервистов и свой статус нужно доказывать врачебной комиссии.

"Моим здоровьем вообще никто не поинтересовался: руки-ноги есть — годен. Только благодаря тому, что я знал, что у меня ВИЧ, я начал искать там какого-нибудь медика, чтобы справку из СПИД-центра показать. Если бы я этого не делал, то уже бы бегал и воевал", — рассказал "Вёрстке" один из резервистов, призванных во время мобилизацими

Издание рассказывает истории отправившихся воевать россиян, которые специально скрыли свой статус. Однако после больших потерь в российской армии это перестало быть необходимым. Спустя месяцы войны из некоторых объявлений о наборе наёмников исчезло требование не быть ВИЧ-позитивными. В январе, во время самых тяжёлых боёв в Бахмуте, в "Вагнер" стали брать и без справок о несудимости (ЧВК заявляло, что не берёт судимых по некоторым статьям — РС) и от наркологов.

В ЧВК больные получают терапию современными препаратами, рассказывает "Вёрстке" одна из жён наёмника. Об этом же писал в своём репортаже The New York Times. Такие препараты далеко не всегда доступны пациентам в регионах или колониях, откуда были завербованы многие наёмники.