Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским спросил у него, почему Киев не нанесёт удар по Москве. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает газета The Washington Post. В разговоре Трамп сказал, что Украина должна оказать давление на Путина ударом не только по Москве, но и по Санкт-Петербургу утверждает издание.

Как утверждается в публикации, Зеленский ответил, что для удара по Москве США должны предоставить Украине соответствующее оружие. Трамп, говорится в материале, рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет "Томагавк".

Такие ракеты способны достичь Москвы и Петербурга с территории Украины. Утверждается, что тема обсуждалась ещё на прошлой неделе. Ранее о готовности Вашингтона поставить Москве ракеты дальнего радиуса действия писало со ссылкой на источники издание Axios.

Поставка "Томагавков" Киеву пока не анонсировалась. По данным Washington Post, это решение было отложено. Трамп может вернуться к нему позднее. Белый дом эту информацию не комментировал.

Украина неоднократно наносила удары по Москве и Ленинградской области дальними беспилотниками. Однако крылатые ракеты несут больший объём взрывчатки, точнее дронов и их сложнее перехватить. Москва неоднократно заявляла, что поставки дальнобойного вооружения приведёт к новой эскалации конфликта. Однако Россия использует аналогичные "Томагавкам" крылатые ракеты для ударов по Украине с первого дня вторжения 2022 года.

В понедельник Дональд Трамп впервые с начала второго президентского срока анонсировал поставки новых партий вооружений Украине, не одобренных администрацией его предшественника Джо Байдена. Президент США потребовал от Москвы заключить перемирие с Украиной до конца лета под угрозой санкций против покупателей российских энергоресурсов (основной экспорт Россия сейчас ведёт в Китай, Индию и Словакию).