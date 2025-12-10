WSJ: на согласование мирного плана могут уйти "недели или месяцы"

На согласование положений мирных договорённостей между Россией и Украиной при участии США и стран ЕС могут потребоваться "недели или месяцы", если на поле боя не произойдут серьезные изменения. Такое мнение высказывают не названные по именам европейские чиновники, к которым за комментарием обратилось издание The Wall Street Journal.

"Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. С другой стороны, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, трудно представить, как мы можем достичь быстрых результатов", – сказал один из собеседников издания.

Источники WSJ в администрации президента США Дональда Трампа при этом отвергли утверждения, содержавшиеся, в частности, в публикации Financial Times, о том, что Вашингтон давит на Киев с целью скорейшего заключения мирного соглашения, пусть и невыгодного Украине.

По словам также не названных по именам представителей команды Трампа, администрация хочет достигнуть соглашения, приемлемого для обеих сторон, которое обеспечит суверенитет Украины и защитит его в долгосрочной перспективе. Источники при этом подтвердили, что спорными вопросами по-прежнему остаётся уступка Украиной России территорий, возможность вступления в НАТО для Украины, а также использование замороженных российских активов. Обсуждается также тема гарантий того, чтобы Россия не возобновила войну в будущем.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в США, ЕС и Украине пишет в среду о том, что в качестве стимула для Украины в рамках мирных инициатив звучит предложение принять её в ЕС уже в 2027 году. Также предусмотрено создание широкой демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения, а также выделение на восстановление Украины не менее 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Среди "рабочих вариантов" решения территориального вопроса указывается "корейский сценарий" - отказ от окончательного определения статуса захваченных Россией территорий при де-факто оставлении их под российским контролем.

Издание Financial Times ранее писало, что Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества". Сам Трамп конкретных сроков не называл. Как сообщает в среду CNN, в Европе опасаются, что в конце концов администрация США обвинит Украину и ЕС в срыве мирного процесса и откажется от своих посреднических усилий и от поддержки Украины. В интервью Politico сам Трамп сказал, что предположения об этом "не вполне верны". В то же время он призвал президента Украины Владимира Зеленского скорее согласиться на мирную инициативу США, подчеркнув, что у России сейчас преимущество на поле боя.

Как заявил накануне Зеленский, по всей видимости сегодня США будут переданы очередные мирные предложения, согласованные представителями Украины и европейских стран. Как сказал Зеленский во время онлайн-общения с журналистами, в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовятся три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования: собственно мирный план, текст которого меняется, а также документы о гарантиях безопасности и о восстановлении Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в среду в Совете Федерации, сказал, что у России есть договорённость с США продолжать обсуждение мирной инициативы.



