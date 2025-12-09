Зеленский заявил о стремлении США дать Киеву "реальные гарантии"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал во вторник во время онлайн-общения с журналистами, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовятся три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.

Как сказал Зеленский, есть "рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется и это нормально". "Живая структура, которая должна отвечать интересам Украины, Европы, мира", – подчеркнул он. Второй документ, по словам украинского лидера, касается гарантий безопасности, а третий - восстановления Украины.

Как отметил Зеленский, у США есть желание обеспечить Киев "реалистичными гарантиями безопасности, одобренными Конгрессом". "Чтобы мы это реально ощущали, чтобы у нас было оружие, а в случае необходимости применялись санкции, чтобы у нас была ПВО", - сказал Зеленский. Он упомянул также вариант обязательств по образцу пятой статьи устава НАТО, в которой говорится о поддержке со стороны союзников в случае внешнего вмешательства. Ранее в декабре Владимир Зеленский заявлял, что гарантии безопасности для Украины от США должны быть утверждены в Конгрессе, чтобы не повторился сценарий с Будапештским меморандумом.

Украина планирует передать США свое видение мирного плана уже в среду, сказал Зеленский на пресс-конференции 9 декабря. "Требуют ли США, чтобы Украина отдала Донецкую область – родоначальником этой идеи была Россия. Мы хотим, чтобы Америка в этой теме была на нашей стороне", - сказал украинский президент, комментируя один из ключевых пунктов урегулирования.

Также во вторник, общаясь с журналистами, Зеленский заявил, что готов организовать в Украине новые президентские выборы в следующие 60-90 дней при условии безопасности их проведения. "Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко - я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова", - сказал Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico на этой неделе заявил, что в Украине следовало бы провести президентские выборы, которых в стране "давно не было". "Они говорят о демократии, но дело идёт к тому, что это уже не будет демократия". Президент США не исключил, что в случае проведения выборов Зеленский вновь мог бы одержать победу. Ранее Трамп уже призывал провести в Украине выборы и даже называл Владимира Зеленского "диктатором", но впоследствии не повторял этих утверждений.