WSJ назвала Патрушева организатором убийства Пригожина

Убийство основателя ЧВК "Вагнер", бизнесмена Евгения Пригожина организовал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, утверждает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в западных спецслужбах.

Патрушев, как пишет издание, ещё летом 2022 года начал предупреждать Путина об угрозе растущего влияния Пригожина. Однако президент не прислушался к его словам, поскольку наёмники ЧВК "Вагнер" добивались, как считали в Кремле, успехов на поле боя в Украине. Как утверждает собеседник издания, бывший российский разведчик, ситуация изменилась в октябре 2022 года.

Тогда Пригожин, как утверждается, позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов, приводящий к большим потерям. В кабинете Путина в тот момент находился Патрушев, утверждает источник WSJ.

Последующие жалобы Пригожина на снабжение ЧВК "Вагнер", в том числе публичные конфликты с Минобороны России Путин игнорировал, пишет издание. В июне 2023 года, когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК и "взял управление на себя", утверждается в статье.

Издание утверждает, что после того, как при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наёмников на белорусскую территорию, а президент пообещал прекратить преследование мятежников, Патрушев приступил к разработке плана убийства Пригожина.

По словам источников издания, Путину позже показали эти планы, и он не стал возражать. Как утверждают собеседники WSJ в западных спецслужбах, небольшую бомбу заложили под крыло частного самолёта Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер", в аэропорту Шереметьево, когда готовили его к вылету 23 августа.

Через полчаса после взлёта самолёт потерпел крушение в Тверской области. Жертвами авиакатастрофы стали все десять человек, находившиеся на борту. Очевидцы утверждали, что на борту произошёл взрыв.

The Wall Street Journal ранее уже писала со ссылкой на неназванных американских чиновников, что самолёт Пригожина мог потерпеть крушение в результате заговора с целью ликвидации. В Вашингтоне считают, что борт, скорее всего был взорван во время полёта. Возможно, это была диверсия. Газета также отмечает, что район падения обломков зачистили бульдозером. Это противоречит международным нормам, сообщила The Wall Street Journal.

Кремль свою причастность к гибели Пригожина отрицает.