WSJ: Пригожин маскировал свои самолёты во время перелётов

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, погибший в конце августа, для перелётов в Сирию, Ливию или через Сахару использовал несколько частных самолётов со средствами маскировки и уклонения от слежки. Соответствующее оборудование было и у самолёта, разбившегося в Тверской области, на борту которого находился Пригожин. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отставных российских лётчиков, наёмников ЧВК "Вагнер" и чиновников в Африке и на Ближнем Востоке.

Собеседники издания рассказали, что несколько лет назад Пригожин и его соратники тщательно продумали меры маскировки полётов. В частности, самолёты, вылетающие с подмосковного аэродрома Чкаловский, отключали транспондеры и пропадали с радаров.

По данным The Wall Street Journal, у членов экипажей были поддельные паспорта, а списки зарегистрированных на рейс пассажиров менялись прямо перед взлётом. Журналисты отмечают, что в середине полёта внезапно мог измениться пункт назначения.

Издание также изучило данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar24. Из них следует, что в одной из поездок в Африку Пригожин менял два или три самолёта. По словам собеседников The Wall Street Journal, Пригожин перед посадкой обсуждал со своей командой, насколько тесно наземный персонал аэропорта будет взаимодействовать с самолётом.

Кроме того, источники газеты рассказали, что основатель ЧВК часто проводил встречи переодетым или в самолёте на взлётно-посадочной полосе – на случай, если придётся быстро скрыться.

Собеседники The Wall Street Journal уточнили, что после попытки мятежа в конце июня Пригожин перестал использовать военные аэродромы при полётах внутри России. Он также перестал использовать самолёты МЧС. В один из вылетов в Африку в августе основатель ЧВК "Вагнер" внёс себя в список пассажиров незадолго до вылета, утверждает издание.

Частный самолет Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер", потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Очевидцы утверждают, что на борту произошёл взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.

Следствие, по официальной информации, рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и "внешнее воздействие".

По данным The Wall Street Journal, официальные лица США полагают, что самолёт разбился в результате заговора с целью убийства Пригожина. В Вашингтоне считают, что борт, скорее всего был взорван во время полёта. Возможно, это была диверсия. Газета также отмечает, что район падения обломков зачистили бульдозером. Это противоречит международным нормам.

Кремль отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолёта Пригожина.

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