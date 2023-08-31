WSJ: Пригожин маскировал свои самолёты во время перелётов

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, погибший в конце августа, для перелётов в Сирию, Ливию или через Сахару использовал несколько частных самолётов со средствами маскировки и уклонения от слежки. Соответствующее оборудование было и у самолёта, разбившегося в Тверской области, на борту которого находился Пригожин. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отставных российских лётчиков, наёмников ЧВК "Вагнер" и чиновников в Африке и на Ближнем Востоке.
Собеседники издания рассказали, что несколько лет назад Пригожин и его соратники тщательно продумали меры маскировки полётов. В частности, самолёты, вылетающие с подмосковного аэродрома Чкаловский, отключали транспондеры и пропадали с радаров.
По данным The Wall Street Journal, у членов экипажей были поддельные паспорта, а списки зарегистрированных на рейс пассажиров менялись прямо перед взлётом. Журналисты отмечают, что в середине полёта внезапно мог измениться пункт назначения.
Издание также изучило данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar24. Из них следует, что в одной из поездок в Африку Пригожин менял два или три самолёта. По словам собеседников The Wall Street Journal, Пригожин перед посадкой обсуждал со своей командой, насколько тесно наземный персонал аэропорта будет взаимодействовать с самолётом.
Кроме того, источники газеты рассказали, что основатель ЧВК часто проводил встречи переодетым или в самолёте на взлётно-посадочной полосе – на случай, если придётся быстро скрыться.
Собеседники The Wall Street Journal уточнили, что после попытки мятежа в конце июня Пригожин перестал использовать военные аэродромы при полётах внутри России. Он также перестал использовать самолёты МЧС. В один из вылетов в Африку в августе основатель ЧВК "Вагнер" внёс себя в список пассажиров незадолго до вылета, утверждает издание.
- Частный самолет Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер", потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Очевидцы утверждают, что на борту произошёл взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.
- Следствие, по официальной информации, рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и "внешнее воздействие".
- По данным The Wall Street Journal, официальные лица США полагают, что самолёт разбился в результате заговора с целью убийства Пригожина. В Вашингтоне считают, что борт, скорее всего был взорван во время полёта. Возможно, это была диверсия. Газета также отмечает, что район падения обломков зачистили бульдозером. Это противоречит международным нормам.
- Кремль отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолёта Пригожина.
Больше новостей Радио Свобода:
Форум