"Я не вижу, что все люди озверели и хотят массовых убийств"

Либертарианец Никита Барыкин в недавнем прошлом защищал в суде оппозиционеров, подавал иски в ЕСПЧ и помогал бывшему координатору штаба Навального в Саратове Дмитрию Цибиреву на выборах в областную думу. После того, как многие сторонники Навального и члены Либертарианской партии России эмигрировали, юрист Никита Барыкин решил выдвинуть свою кандидатуру на ближайшие выборы в городскую думу Саратова. Активист рассказал Радио Свобода, почему вернулся в Саратов после обучения в университете США, какими видит своих избирателей и что думает об особых рисках для депутатов.

– Муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова приговорили к 7 годам лишения свободы из-за слов о войне. Что вы думаете об этом решении суда?

– Я поддерживаю Горинова, мне жаль, что он оказался в такой ситуации. Слова, за которые Горинова осудили, не соответствуют статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации"). На мой взгляд, этот приговор – лишь политическое преследование, подавление несогласных, произвольное решение, не имеющее ничего общего с законом.

– Вы расцениваете приговор Горинову как предупреждение всем депутатам?

Осудить и посадить в России могут любого человека

– Сейчас проходят разные избирательные кампании. Я думаю, российская власть посадила муниципального депутата на 7 лет, чтобы политики начали бояться выражать публично свое мнение. Но я сомневаюсь, что у российской власти получится добиться такого эффекта. Например, на мое решение принять участие в выборах в городскую думу Саратова приговор Горинову никак не повлияет. Я осознаю, что осудить и посадить в России могут любого человека, и меня тоже. Многие люди с независимыми взглядами в России находятся под угрозой.

– Почему вы решили принять участие в выборах в городскую думу?

Даже один независимый депутат может задавать неудобные вопросы администрации города

– Я помогал Дмитрию Цибиреву, бывшему координатору штаба Навального в Саратове, когда он пытался принять в прошлом году участие в выборах в Саратовскую областную думу. Ему не разрешили открыть избирательный счет, но настоящая причина того, что Цибирева не зарегистрировали, была политической. Я тогда не видел для себя возможности участвовать в выборах: у меня не было нужного опыта. И я год назад решил поддержать Цибирева, чтобы получить опыт работы на выборах, кроме того, я морально поддерживал Навального. В этом году внезапно объявили довыборы в городскую думу: три кандидата сложили полномочия. И я решил пойти на выборы, потому что других независимых кандидатов в Саратове мало. Сейчас я собираю подписи и готовлю документы.

– Вам не страшно после приговора Горинову участвовать в избирательной кампании?

– Бывает страшно от новостей и перспективы. Постоянно жить со страхом вредно, поэтому я его преодолеваю.

– Почему вы занимаетесь городскими выборами в ситуации, когда многие независимые политики и активисты уехали из России, репрессии становятся все более страшными, а миру угрожает ядерная война?

– Да, перспективы России мне сейчас видятся мрачными, и я не могу многого, например, не могу остановить войну. Если я не могу изменить самую ужасную вещь на свете, это не означает, что я должен совсем опустить руки. Я могу попытаться преобразовать хотя бы что-то в лучшую сторону. Я способен заниматься местной муниципальной политикой, участвовать в формировании бюджета и контроле его расходов. Сейчас в гордуме не происходит никакой публичной политики. Я могу сделать так, что в городской думе Саратова появятся независимые кандидаты. Пока там заседают почти одни единороссы. Даже один независимый депутат может задавать неудобные вопросы администрации города, то есть выполнять работу депутата – контролировать администрацию. В Саратове пока не было кандидатов в депутаты от ЛПР, я хочу своим примером показать другим ребятам, что на выборы идти можно и нужно.

– Вам не кажется, что вас, одиночку, большинство может задавить? Может быть, вам лучше эмигрировать?

Я не вижу в Саратове, что все люди озверели и хотят массовых убийств

– Я сейчас не чувствую себя в одиночестве: у меня есть друзья и сторонники. В Саратове остается 12 человек либертарианцев. Я не вижу в Саратове, что все люди озверели и хотят массовых убийств. Настоящая поддержка войны и связанных с ней ужасов намного меньше, чем власть пытается представить. Мне, несмотря на все, нравится в России, и я буду пытаться изменить что-то тут. Пока меня сильно не прижмет, как сторонников Навального, я отсюда никуда не уеду.

– Что вас заставляет продолжать действовать в России? Вера в прекрасную Россию будущего?

– Так получилось, что я стал юристом. Мне нравится эта профессия, и я пока не выдохся. Я, используя свои профессиональные знания, собираюсь бороться. Если все уедут из страны, то что тут останется? Впереди, я уверен, будет несколько ужасных лет, а дальше – неизвестность. Если все нормальные люди уедут из России, то у нее не будет будущего. Надо пытаться сохранить общественные институты, нам это поможет… когда-нибудь. Я не знаю когда, но чтобы у России были перспективы, такие люди, как я, должны здесь остаться.

Если все нормальные люди уедут из России, то у нее не будет будущего

– Где вы учились в США и почему решили вернуться в Россию?

– Я учился на юридическом факультете в Фордхемском университете в Нью-Йорке в магистратуре и, наверное, я мог бы остаться в США. Возможности получить такое образование я добился сам: выучил английский и победил в конкурсе. Я рад тому, что учился в США. Многие вещи там, например в системе образования, устроены лучше, чем в России.

– Какую специализацию вы изучали в Фордхемском университете?

– Я выбирал предметы, связанные с международным правом, потому что в России я учился на кафедре международного права.

– Как вы оцениваете ваши перспективы для профессионального развития в сфере международного права?

– Я по поводу международного права еще не опустил руки. Позже, возможно сильно позже, я хотел бы преподавать студентам эту дисциплину и связать свою карьеру с академической сферой. Россия сейчас выходит из международных европейских структур, идет против хода истории, но, я думаю, в будущем России не избежать связи с европейскими соседями. Это было бы логичнее, чем законсервировать страну или повернуть ее на Восток.

– Некоторые люди, в основном эмигранты, говорят, что, если человек остается в России и платит здесь налоги, то он уже этим фактом поддерживает войну. Что бы вы на это ответили?

– Я плачу налоги не потому, что это мой выбор. Платить налоги – это моя обязанность. Многие люди покидают Россию из-за санкций, из-за того, что не могут работать дальше в нашей стране, а не по политическим мотивам. Если говорить об ответственности, то она в любом случае лежит на всех гражданах России, независимо от того, эмигрировали они или нет. Я сейчас не могу остановить кровопролитие, но я могу поддержать живущих в России людей с независимыми взглядами. Например, подавляющая часть либертарианцев здесь, по крайней мере среди тех, кто после раскола партии остался в той группе, где нет Михаила Светова. Кроме того, я высказываю свое отношение к войне, пытаюсь что-то делать, прислушиваюсь к советам движения "Весна", но в подробности вдаваться я бы не хотел.

– Как вы представляете ваших избирателей? Недавний опрос Левада-центра показал, что 47% россиян лично поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине? Кому вы в России сейчас можете быть полезны?

У меня ощущение, что для жителей Саратова войны не существует. Жителей России совсем запугали

– На муниципальных выборах меня могут избирать и сторонники войны. Нет прямой связи между депутатством в городской думе и отношением к войне в Украине. Когда я веду агитацию, о войне не заходит речь. Я сам не начинаю разговоры на эту тему, чтобы людей не пугать. И результаты опросов такие, потому что люди, которые против войны, скорее промолчат, тем более промолчат сомневающееся. В целом у меня ощущение, что для жителей Саратова войны не существует. Наверное, жителей России совсем запугали. Сейчас я делаю поквартирные обходы и собираю подписи. Многие жители не хотят со мной разговаривать даже на бытовые темы, мне кажется, из-за страха. Но те горожане, которые открывают мне дверь, говорят, что депутаты, которые сейчас заседают в думе, им надоели за долгие годы. Таким избирателям хотелось бы дать шанс новому человеку.

– На что жалуются жители Саратова?

– Проблемы в Саратове такие же, как и везде: устаревшие коммуникации, грязь во все времена года, кроме зимы, а зимой – гололед. Жителям приходится очень сильно стараться, чтобы что-то изменить. Россиянам, на мой взгляд, все сложнее проявлять инициативу. Власть убедила людей, что их активность ничего не изменит. Значит, нужно тех, кого еще не в полной мере убедили, агитировать принимать участие в выборах, например.

– Каким стал для вас день 24 февраля?

– Я в течение нескольких дней накануне 24 февраля проверял телефон в ожидании плохих новостей. 24 февраля я проснулся, прочитал новости и полдня не мог прийти в себя. Меня трясло, было страшно, несмотря на это я пытался работать.

– Саратовские власти вас преследовали за независимые политические взгляды?

– Я получил "административку" за шествие против ареста Навального, когда он вернулся в Россию из Германии в январе прошлого года. Меня вычислили по камерам, долго искали, но нашли и привлекли к ответственности.

– Что вы можете предложить своим избирателям?

– Моя программа строится на том, что городу нужен депутат, который может задавать вопросы администрации и выражать оппозиционную точку зрения. Хотя бы один такой человек.