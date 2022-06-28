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Суд арестовал политика Илью Яшина на 15 суток

Илья Яшин

Хамовнический суд Москвы арестовал оппозиционного политика Илью Яшина на 15 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Яшин – один из самых известных российских оппозиционеров, который принципиально не покидает Россию и открыто высказывается против войны в Украине. Детали его задержания и арест практически полностью повторяют то, что произошло в апреле с политиком Владимиром Кара-Мурзой. Впоследствии против Кара-Музы возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию – он до сих пор находится под арестом.

Как задержали политика

Илья Яшин был задержан 27 июня во время прогулки в парке центрального московского района Хамовники с журналисткой Ириной Баблоян.

"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда", – рассказала Баблоян.

Политика доставили в ОВД Лужники, где он провел ночь – адвоката Вадима Прохорова к Яшину не допустили несмотря на наличие удостоверения и ордера. Позже стало известно содержание рапорта полицейских: они утверждают, что Яшина задержали для проверки документов по ориентировке, на что он "ответил грубым отказом в категоричной форме". Также в рапорте говорится, что Яшин толкал полицейских и хватался за форму.

"Как мне стало известно Илье предъявляют 19.3. Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", – написала Баблоян.

Рассмотрение дела в суде

Уже из зала суда Яшин сообщил, что рапорт составил "полицейский снайпер" Алексей Митрофанкин.

"Я в отделе, кстати, поинтересовался у Митрофанкина, не мешает ли ему офицерская честь так нагло врать и фабриковать материалы", – пишет Яшин. Полицейский ответил, что он прапорщик, и это не офицерская должность.

Во время заседания политик заявил, что считает свое задержание попыткой давления на него накануне начала муниципальной избирательной кампании. "Я не сумасшедший, чтобы провоцировать драку с сотрудниками полиции. Дураков нет, все прекрасно понимают, за что посреди ночи в России задерживают оппозиционных политиков", – передает его слова "Медиазона".

Судья согласился допросить журналистку Ирину Баблоян и приобщить к делу ее фотографии задержания, однако отказался допросить полицейских и посмотреть видео с их регистраторов. На суде Баблоян рассказала, что Яшин не оказывал сопротивление полицейским, а лишь спросил причину задержания. При этом полицейские не представились и не упоминали никакую ориентировку.

Адвокат Яшина высказал предположение, что рапорт мог быть скопирован из другого дела, так как в нем есть женские местоимения. Он также отметил противоречия в утверждениях полицейских: Яшин якобы одновременно хватал и отталкивал сотрудников.

В итоге судья не посчитал показания Баблоян правдивыми, так как она находится "в дружеских отношениях с Яшиным", и арестовал политика на 15 суток.

После вынесения решения суда Илья Яшин опубликовал текст своего выступления во время заседания. В нем он назвал административное дело "юмористическим" и допустил, что это "пролог к будущему уголовному делу".

  • В конце апреля против двух муниципальных депутатов Красносельского района, которым ранее руководил Илья Яшин, возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Причиной стала запись заседания совета депутатов, на которой депутат Алексей Горинов предложил объявить минуту молчания "в память жертв агрессии в Украине". А его коллега Елена Котёночкина предложила отменить в связи с начавшейся войной мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню детей, Новому году. Горинов был задержан и до сих пор находится под арестом – суд уже начал рассматривать дело против него. Елена Котёночкина покинула Россию и находится в розыске. Самого Яшина допросили по этому делу в качестве свидетеля.

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