Отчисленного из-за антивоенной акции студента восстановили по суду

Студента шестого курса Санкт-Петербургского педиатрического медицинского госуниверситета Тимура Гарипова восстановили на учёбе. Ранее суд признал его отчисление незаконным и присудил ему 30 тысяч рублей за моральный вред. Об этом сообщил журнал для студентов "Гроза".

Гарипова отчислили в марте после задержания на антивоенном митинге. Суд арестовал его на семь суток по статье об участии в несанкционированной акции. Сам Гарипов утверждал, что в акции не участвовал, а "просто шёл по своим делам".

Гарипов подал на вуз в суд. В сентябре суд признал его отчисление незаконным и взыскал с университета 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. В феврале дисциплинарная комиссия вуза решила восстановить Гарипова – ему осталось написать заявление.

За участие в антивоенных акциях из этого университета отчислили ещё трёх студенток – в связи с "поведением, не совместимым с высоким званием врача и студента медицинского вуза".