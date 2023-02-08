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Отчисленного из-за антивоенной акции студента восстановили по суду

Студента шестого курса Санкт-Петербургского педиатрического медицинского госуниверситета Тимура Гарипова восстановили на учёбе. Ранее суд признал его отчисление незаконным и присудил ему 30 тысяч рублей за моральный вред. Об этом сообщил журнал для студентов "Гроза".

Гарипова отчислили в марте после задержания на антивоенном митинге. Суд арестовал его на семь суток по статье об участии в несанкционированной акции. Сам Гарипов утверждал, что в акции не участвовал, а "просто шёл по своим делам".

Гарипов подал на вуз в суд. В сентябре суд признал его отчисление незаконным и взыскал с университета 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. В феврале дисциплинарная комиссия вуза решила восстановить Гарипова – ему осталось написать заявление.

За участие в антивоенных акциях из этого университета отчислили ещё трёх студенток – в связи с "поведением, не совместимым с высоким званием врача и студента медицинского вуза".

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После этого в российских вузах стали преследовать за антивоенную позицию. Тот же Педиатрический университет "рассматривал персональные дела" сотрудников, подписавших антивоенные письма. Из ВШЭ уволили как минимум двух доцентов из-за их антивоенных постов в соцсетях.
  • В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал преподавателям, выступающим против войны в Украине, "встать и уйти". В октябре помощник президента России Владимир Мединский назвал студентов (а в изначальной версии – преподавателей) журфака МГУ тварями из-за их либеральных взглядов.

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