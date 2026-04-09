"Я в жизни авантюристка". История работы на оккупационные власти

Анастасию Ясагашвили осудили по статье 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена ". Она рассказала проекту Радио Свобода Крым.Реалии о том, как она сотрудничала с представителями российских спецслужб, но объяснить свои мотивы не смогла.

Анастасия дала согласие на беседу с открытым лицом и не была против публикации этого интервью. Она подробно рассказала, как сотрудничала с представителями оккупационных властей в Запорожской области, какие задачи выполняла, как вербовала украинцев и склоняла их к сотрудничеству с Россией. На тот момент ей было 19 лет, и у нее был годовалый ребенок. Понимает ли она последствия своих поступков, что было ее мотивом, признает ли свою вину и почему хочет обмена в Россию – об этом Крым.Реалии расспросили ее в одной из женских колоний Украины.

"Я ложилась спать в Украине, а проснулась в России"

Анастасия родом из села Шевченковское Пологовского района Запорожской области. Она вспоминает, как 4 марта 2022 года этот населенный пункт оккупировали: "Нас оккупировали, да. Это правда. Я ложилась спать в Украине, а проснулась уже в России. Но я не считаю, что это я предала свою страну. Я считаю, что страна предала меня".

Российские военные создали среди местного населения агентурную сеть и собирали информацию об украинских военных, о патриотически настроенных жителях, искали тайники с боеприпасами. Анастасия помогала в этом российской оккупационной администрации, говорится в приговоре: "Добровольно и инициативно установила доверительные отношения с представителями государства-агрессора Российской Федерации с позывными Фантом, Вадим, Джамал и Тимур, дав согласие на помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Анастасия рассказывает, что представители оккупационной военной администрации попросили её раздавать гуманитарную помощь, а также показать, где находились позиции украинской армии и где лежит брошенное ими оружие и боеприпасы. И Настя согласилась сотрудничать.

"Когда отступали украинские войска, по лесополосам и в лесу было разбросано очень много боеприпасов. Российские военные не знали, где это вообще находится. Нужен был человек, знающий местность. Мне предложили, я пошла работать", – рассказывает Анастасия.

"Я действительно работала на оккупационные власти"

Сестра гражданского мужа Анастасии рассказала в суде, что они закопали военную форму родителей в огороде, когда узнали, что россияне ищут украинских военных и их родственников. И что именно Настя рассказала российским военным, где находится тайник с формой.

"Анастасия предоставила военному с позывным Фантом информацию о том, что родители ее гражданского мужа – действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины, на тот момент они несли службу в Краматорске. И показала, где во дворе были спрятаны их военная форма и экипировка. После чего её мужа и его сестру задержали россияне, и к ним было применено физическое и психологическое насилие", – говорится в приговоре.

Муж Анастасии рассказал, что российские военные оказывали давление на них с сестрой, добиваясь, чтобы в деревню приехали их родители. "Сказали, если не будешь сотрудничать, то расстреляем. Я говорю: а что мне "сотрудничать" – я ничего не знаю. В общем, я месяц там пробыл, слышал, как сестру пытали. Они хотели, чтобы приехала мать, у меня мать – военная, и отчим – тоже военный", – рассказал гражданский муж Анастасии.

В июле 2022 года вместе с мужем и ребенком Анастасия уезжает из оккупированного села и, прикрываясь легендой о том, что она – волонтер, отправляется в Запорожье. Там она звонит в СБУ и сообщает, что её завербовали российские спецслужбы.

"Я только приехала, поскольку я работала на них, то позвонила на "горячую линию" СБУ и сказала, что вот такая ситуация произошла, мне нужно встретиться с сотрудниками Службы безопасности Украины. Я с ними встретилась. И теперь я здесь", – улыбаясь, говорит Настя.

Поступая таким образом, она полагала, что избежит наказания за сотрудничество с российскими оккупационными властями. После обращения в СБУ Анастасия написала заявление о том, что готова к конфиденциальному сотрудничеству и будет давать показания об украинцах, сотрудничающих с российскими спецслужбами.

После этого СБУ возбудила уголовное производство, в рамках которого проводились негласные следственные действия, а именно – аудио- и видеоконтроль за Анастасией. Было задокументировано, какие задания россиян она выполняла.

17 августа 2022 года Анастасия получила сообщение в Telegram от представителя России по имени Вадим: "Скажу так, завтра будет рекогносцировка мест, затем встреча и вербовка одного экземпляра".

От представителя российских спецслужб она получает следующие инструкции: "Сегодня задача такая: едешь на Дудыкина, 52, ищешь девятиэтажку, поднимаешься наверх, смотришь, можно ли попасть на чердак, отправляешь геолокацию и фото мест, куда можно незаметно что-то положить. И так поедешь по паре адресов, один человек тоже сегодня будет этим заниматься, поэтому тебе будет легче, адреса пополам".

В рамках сотрудничества с СБУ, по результатам проведения негласных следственных действий, было установлено, что Ясагашвили систематически предоставляла СБУ информацию, которая не подтверждалась и была направлена на отвлечение сотрудников украинской контрразведки.

Анастасия признается, что работала на российские спецслужбы. "В обвинительном заключении я же говорила, что да, я вербовала людей. Правда в том, что я действительно работала на оккупационные власти".

"Может, меня было за что посадить"

О мотиве, почему она помогала российской армии, Анастасия, не задумываясь, говорит, что "у нее такой характер". "Я в жизни авантюристка, знаете, как говорят в деревне, есть такая пословица: "У каждой бочки своя пробка". Это действительно так. У меня такой характер. Мне нужно постоянно искать какие-то приключения. Там попросили, там сделала, а почему бы и нет", – объясняет осужденная.

Родственники Насти, с которыми пообщалась редакция Крым.Реалии, – её гражданский муж и его отчим – уверены, что она сотрудничала исключительно из-за денег. В приговоре приведена переписка, в которой говорится о финансовом вознаграждении за её работу. "Настя, я тебе деньги переведу, дай мне номер карты и отдыхай. Я тут думаю, может, к тебе кого-нибудь отправить, чтобы помогал, ведь тебе же тяжело?" – говорится в переписке.

Сама Настя говорит, что сначала не признавала свою вину, но на четвёртом году отбывания наказания понимает, за что её осудили и почему она здесь.

"В первый год, пока я сидела в тюрьме, у меня было какое-то нежелание признавать: вот нет, я этого не делала, а даже если и сделала, я не вижу в этом ничего плохого. А потом пришло осознание, что, может, я была неправа. Может, меня действительно было за что судить и за что посадить", – переосмыслив свою историю, говорит Анастасия.

В ноябре 2024 года Анастасия Ясагашвили была обвинена в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, и приговорена к 15 годам лишения свободы.

С недавнего времени Россия включает в списки для обмена граждан Украины, осужденных за различные преступления против национальной безопасности. Анастасия написала добровольное согласие на участие в проекте "Хочу к своим". Это инициатива, направленная на удовлетворение желания некоторых лиц продолжить свою жизнь в РФ вместо Украины – при условии возвращения украинских пленных из России.

Родственники Анастасии против того, чтобы она попала в программу обмена, поскольку уверены, что в таком случае она может вернуться в родную деревню, которая сейчас находится под оккупацией. А там до сих пор живет ее отец и много родственников. Ее гражданский муж рассказал Крым.Реалии, что именно из соображений безопасности их ребенка он инициировал процесс лишения Анастасии родительских прав.

"Я хочу лишить ее родительских прав. Потому что я не знаю, что она наделает потом, когда выйдет. Если ее обменяют, что я тогда буду делать? Понимаете логику? В целях безопасности ребенка и, пожалуй, собственной безопасности нельзя ее обменивать, она наших там просто уничтожит. Нельзя этого делать", – говорит муж Анастасии.

Сама она утверждает, что в колонии встретила людей, которые беседовали с ней о религии, и она уверовала в Бога. Говорит, что теперь смотрит на свою жизнь по-другому: "Я переосмыслила вообще всё, что произошло в моей жизни. Я действительно поняла, что была очень плохой женой, совершенно никчемной. Конечно, возраст там, 19 лет, все-таки очень молодая. Но я сейчас вспоминаю ту себя, и мне очень стыдно, очень. Я даже рада, потому что, не попади я в тюрьму, я не знаю, что бы со мной случилось. На какой мине бы я там подорвалась, лазила бы где попало, и как вообще бы я жила дальше. Сейчас я понимаю, что это горький, но опыт".