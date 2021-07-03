Андрей Пивоваров внесён в списки кандидатов в Госдуму от "Яблока"

Партия "Яблоко" внесла в списки своих кандидатов в депутаты Госдумы бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

Кандидатуру оппозиционера поддержали 80 участников партийного съезда. Предположительно, его выдвинут по региональному списку партии в Краснодаре, уточняют "Открытые медиа". Окончательное решение по этому вопросу партия ещё не приняла.

"Это гуманитарный шаг в поддержку политического заключенного, но мы понимаем, что никакую кампанию из СИЗО он вести не будет", - сказал изданию зампредседателя "Яблока" Иван Большаков.

В то же время "Медуза" со ссылкой на проект списка "Яблока" пишет, что партия не стала включать бывшего главу московского штаба оппозиционера Алексея Навального Олега Степанова и бывшего обвиняемого по "московскому делу" Алексея Миняйло в число своих кандидатов по московским одномандатным округам.

Впервые не будет баллотироваться и председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов, из них 225 – по партийным спискам и столько же – по одномандатным округам.

В конце мая Пивоварова задержали в аэропорту Пулково, когда он находился в самолете, который должен был лететь в Польшу. Позже стало известно, что против Андрея Пивоварова возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией - "Открытой Россией". Поводом для уголовного дела стал репост Пивоварова в Фейсбуке, который он сделал год назад в Краснодаре.

"Открытая Россия", которую возглавлял Пивоваров, за несколько дней до возбуждения уголовного дела против Пивоварова сообщила о самоликвидации из-за ужесточения закона о нежелательных организациях в России.